前男團成員結束12年愛情長跑宣佈結婚　二人並肩捱過低潮修成正果

男團「MP魔幻力量」前成員鼓鼓（呂思緯）跟大元（林艾璇）交往期間始終不認，去年3月在演唱會上求婚，近日透過社群宣布登記結婚，鼓鼓表示26號是兩人交往12周年紀念日，在邁入12周年的第一天，也是適合嫁娶的好日子，登記成為夫妻別具意義。



男團「MP魔幻力量」前成員鼓鼓（呂思緯）跟大元（林艾璇）交往期間始終不認，去年3月在演唱會上求婚。（IG@dayuanlin）

二人在好友蕭秉治以及親友見證之下邁入下個階段，他說以後要改口叫老婆，很不習慣這個全新改變。（IG@dayuanlin）

【圖輯】點圖放大看更多大元（林艾璇）靚相👇👇👇

+ 19

鼓鼓想著大元創作情歌〈當我變成我們〉，2年前趁宣傳專輯認愛，他表示跟大元交往12年來累積許多回憶，一起領養狗狗、一起送狗狗當天使、一起互相督促、一起迷路、一起面對低潮，甜蜜表示：

「幸福就是，時刻有妳在身邊。」



【相關圖輯】細數愛情長跑多年卻分手收場藝人 鄧麗欣方力申分開令童話破滅（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 18

雙方共處享受生命的交織，笑嘆歲月的流逝，二人在好友蕭秉治以及親友見證之下邁入下個階段，他說以後要改口叫老婆，很不習慣這個全新改變。

【同場加映】12位40歲或以上單身女藝人 有人好似阿Bob所講性格有嚴重缺陷？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 31

延伸閱讀：

不老男神林志穎50歲再創巔峰 鬆口想辦個人演唱會

「佩佩豬」又要當姐姐啦！豬媽媽宣布懷第三胎 預產期曝光

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】