戀愛長跑7年修成正果！她從偶像榮升人妻曬婚照　6月辦非公開婚禮

偶像女團miss A出身的成員Min昨天宣布喜訊，6月將與圈外男友結婚。她曬出一系列婚紗照片，美麗的模樣比當年身為偶像的她更加迷人。而Min沒有公布另一半的樣貌，用擁抱擋住老公的臉，在公開的社群上只放送幸福。



偶像女團miss A出身的成員Min昨天宣布喜訊。（IG@therealminnn）

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根據韓媒「體育朝鮮」報導，Min將於6月7日舉行婚禮，她的另一半是企業家，兩人自2018年起低調交往7年，今年決定攜手共結連理。由於男方不是公眾人物，Min的婚禮採非公開的方式舉行，只邀請親近的家人、親戚與朋友，謝絕媒體採訪。

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Min過去以miss A成員的身份活躍於韓流樂壇，在2017年離開JYP後，轉型為獨立歌手，同時也是音樂劇演員。如今她成為miss A中第一位結婚的成員，婚後將持續演藝活動，不會放棄自己熱愛的事業。

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