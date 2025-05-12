網傳女星不雅照「她」承認照片遭前男友外流　否認勒索千萬分手費

台灣味全龍啦啦隊成員李芷霖（霖霖）日前遭爆黑料，稱與一名人夫勾搭上，甚至還有不雅照片外流，消息一出引發一陣討論，對此，她昨（11日）深夜發布聲明回覆，強調自己並未介入婚姻關係，同時也證實，那張不雅照確實是本人，拍攝者則為前男友林庭謙。



李芷霖昨天在社交平台發布聲明，她強調，有關小三這個故事完全是假的，2019年到2024年期間只有與林庭謙一個人交往過，也完全沒有介入任何人的感情或婚姻。

李芷霖（霖霖）表示，2019年到2024年期間只有與林庭謙一個人交往過。（ig@leelin0）

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至於網路上傳出的支付寶的轉帳紀錄及淘寶購買紀錄，李芷霖表示，網路上截圖的支付寶轉帳紀錄都是假的：

「我提供不能刪除紀錄的電腦版收支紀錄，讓大家看一下我在這些年份的收支情形。」



李芷霖（霖霖）日前遭爆黑料，稱與一名人夫勾搭上。（截圖）

李芷霖表示，從2023年到現在只有收過林庭謙的轉帳，至於轉帳原因？因為當時男方希望她搬出來住，這樣從大陸回來方便跟她約會，所以說要分擔部份房租，才用支付寶轉給她，不過她也說：

「但其實我用不到那麼多人民幣，沒用到我也都會轉回去給他，這支付寶轉帳紀錄也都有。另外，文章內的淘寶購買紀錄，我個人沒有買過那些商品，也沒有收過這些商品，這些購買紀錄是刻意用竄改、做圖的方式，讓大眾誤以為我會買那些東西。」



李芷霖前男友林庭謙。（IG@bensonlin_0）

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網傳的不雅照片，李芷霖承認主角是自己，不過她也說：

「這是之前跟當時的男朋友林庭謙交往期間，被他拍下的，我發現時就有請他刪除，對方答應了，我不知道為何會出現在這次公開平台造謠事件中的造假對話截圖中，但這已涉及散播我的私密影像，我會請律師協助提告，同時也想提醒所有人不要因為信任另一半就拍攝私密照片，因為你永遠不會知道這些照片會經過什麼樣的方式而傳出去。」



李芷霖也藉由這次的機會澄清先前被爆料向林庭謙勒索6千萬（台幣、下同）分手費的事情，她透露，自己前男友劈腿事件曝光後，自己就一直收到小帳攻擊，爆料出現的對話截圖，是有心人士把原本是林庭謙對她坦承自己劈腿的對話紀錄，改寫部份對話後，直接篡改成她對前男友索取6000萬，當時她決定報警交由警方處理。

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