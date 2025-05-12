張曼玉、劉亦菲等人被曝未婚產子？一線女星有私生子登微博熱搜

內地狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料，指出有一名「一線氣質女星」假裝出國留學，實際上偷偷為富商當小三生小孩，小孩則留在國外。



她沒有指名道姓，只留下線索說：「她還曾被某位男明星嫌棄過，然後分手。」關鍵字「曝一線女星有私生子」立刻衝上微博熱搜。

陸網瘋猜女星真實身份，以「留學」線索列舉出江疏影、歐陽娜娜、劉亦菲、趙露思、張曼玉等人（Gettyimages）

陸網瘋猜女星真實身份，以「留學」線索列舉出江疏影、歐陽娜娜、劉亦菲、趙露思、張曼玉等人（微博@劉亦菲）

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狗仔張小寒以漫畫方式爆料，露孩子的生父是已婚富商代號Q哥，女星以出國留學名義到海外生下孩子，孩子出生後留在國外給媽媽扶養，女星做完月子就回國繼續打拼演藝事業，後來被元配兒子發現，富商的事業也出了問題，她也無法繼續讓富商包養。

女星另尋獵物找到一位一線男星，兩人交往一段時間後，男星發現女星竟然有個孩子便提分手，如今女星持續尋找有資源的大老闆中。

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爆料曝光後，陸網瘋猜女星真實身份，以「留學」線索列舉出江疏影、歐陽娜娜、劉亦菲、趙露思、張曼玉等人，但都只是猜測並無實質證據，時間軸也對不上，不少網友紛紛批評，這種爆料很不負責，真爆料就把人名說出來。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】