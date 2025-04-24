BB腳好香？內地女星貼面狂聞孩子雙腳　幾日後雙眼敏感腫到睜不開

不少家長都覺得寶寶身上有個特殊奶香，一抱起來就是不停聞，甚至還會在身上、臉上磨蹭，但近期中國一名女演員吳悅菡，在家中狂聞四個月大寶寶的腳，沒想到竟害得自己雙眼發炎，腫的像被「蜜蜂叮咬」一樣，快要睜不開。對此醫生提醒，小嬰兒也可能會在地上爬，腳接觸到的細菌也很多，要是拿到臉上摩擦，等於是「把你的臉放在地上摩擦」，尤其是眼、口、鼻，嚴重還可能發炎化膿。



原來小寶寶雙腳不可亂聞亂捽呀！（按圖了解）



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吳悅菡先前就曾在於個人微博分享一支，自己抓着寶寶的腳丫狂聞，同時在臉上磨蹭的影片，滿是母愛。沒想到幾天後她又貼出一張照片，是自己的雙眼嚴重紅腫，如同被蜜蜂叮咬過一樣，幾乎要睜不開，吳悅菡發文寫到，「醫生說是細菌性結膜炎，推測可能因為寶寶腳部的細菌通過手部傳播至眼部」，她還自嘲「也沒人跟我說小孩腳有毒啊」！

貼文發出後，不少網友也紛紛在下方回覆，表示自己也經歷過一樣的情況，還有人表示，「小寶寶腳氣大」，「自己曾因為聞女兒的腳，而多次感染肺炎」。

對此，臺北市立聯合醫院中興院區整合醫學科醫生姜冠宇指出，小嬰兒雖然較少在外面走動，但他們的腳，也可能因為在家中爬行、走路，而沾染上細菌，加上家長可能不會像手一樣，頻繁清潔他們的腳，因此這細菌量也相當驚人。若是家長把嬰兒的腳，直接拿到臉上摩擦，這等於是把自己的臉，放在地上摩擦，很可能會感染到「金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌、克雷伯氏菌」等，要是家長本身又有過敏的狀況，那麼一旦接觸到眼、口、鼻，就很可能感染，出現紅腫發炎、發熱，嚴重還可能化膿，提醒家長需多注意。

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