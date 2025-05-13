淮水竹亭大結局｜忠於原著悲劇收場　吳宣儀血吻殉情戲演技封神

由劉詩詩、張雲龍領銜主演，吳宣儀、翟瀟聞、侯明昊、沈月、丁禹兮、孟子義主演的古裝網路劇《淮水竹亭》日前提前播出大結局，最後的結局並沒有如大家所想那樣被魔改，全員依舊是悲劇收場，同時也延續了原著《狐妖小紅娘·竹業篇》的宿命感，把觀眾虐得體無完膚！



吳宣儀飾演的王權醉，是王權弘業從小愛護大的妹妹，也是王權家最受寵的小女兒。三歲會催眠，六歲會使用御物，對精神類型法術天賦異稟。王權醉在哥哥的寵愛下，性格機靈可愛又天真爛漫，同時又不失英氣颯爽的俠義之氣。作為面具團成員之一，她和楊一歎青梅竹馬的感情線令不少網民都直呼「超甜很好磕」可惜這對互通心意的戀人最後卻是以悲劇收場。

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在《淮水竹亭》播出的大結局裡，楊一歎的天眼被黑狐侵蝕，知道了面具團所有人的弱點，設局讓面具團自相殘殺，而王權醉甚至是被楊一歎親手殺死的！王權醉為了喚醒被黑狐控制的楊一歎，甘願赴死其劍下。在臨死之際用盡全力以自己的性命喚醒楊一歎「阿醉說過要守護大家，可是做不到了，但是阿醉守得住你」真的太虐了！

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楊一歎最後在她的淚吻中慢慢恢復意識，但清醒後的楊一歎看著眼前被自己親手殺死的王權醉，似乎失去了所有的動力，他該怎麼接受他曾經以性命相護的女孩，最後竟然慘死在自己劍下呢？他甚至連王權醉的遺言都沒有聽到！

吳宣儀顫抖的聲線、逐漸渙散的眼神，從震驚、痛心到釋然，和楊一歎訣別時的最後一吻，臉上沾染的血跡——整個畫面破碎感拉滿！而楊一歎為了保護王權弘業，讓自己不再被黑狐所控制，決定自毀天眼殉情，繼續在黃泉路上保護他的女孩。

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在原著裡王權醉是被黑狐附身的哥哥王權弘業腰斬而死，在劇版中她卻是被最愛的楊一歎給殺死了，這個改動讓不少原著粉表示難以接受，雖然王權醉的結局被改寫了，卻依然逃不過一死的命運，只是殺她的人從愛他如命的哥哥，變成了她最想守護的楊一歎，這是要刀誰啊！從一開始的靈動可愛，到後來為愛勇敢不顧一切，最後甘願赴死的決然，吳宣儀演出大家心目中的「王權醉」了嗎？

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