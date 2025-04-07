有你的時光裡劇評｜從樂山到深圳　童瑤周依然揭內地「現代鄉愁」

【有你的時光裡／劇評】早前頻上「熱搜」的大陸都市劇《有你的時光裡》，終於在芒果TV上架與觀眾見面了。



自定檔以來，這部圍繞「雙生」羈絆和姐妹糾葛展開的都市劇，就引發了諸多關注。有被「別人家的姐姐」VS「反骨妹妹」的女性命運對照吸引的觀眾，有把妹妹的深圳闖蕩比作當代「外來妹」都市漂流的劇迷，還有關照童瑤、李澤鋒「二搭」的熱心吃瓜群眾……

無論話題往哪個方向展開，我們都能明確感知，都市劇作為陸劇市場的「硬通貨」，地位並沒有下降。我們依舊需要像《有你的時光裡》這樣的作品，對火熱的都市生活做即時回饋，對當代情感的變奏做精準演繹。

近期頻上「熱搜」的大陸都市劇《有你的時光裡》，終於在芒果TV上架與觀眾見面了。（《有你的時光裡》劇照）

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《有你的時光裡》改編自愛喝水的小說《你是光陰派的糖》，由芒果TV、湖南衛視、芒果超媒出品，青春你好、完美世界影視、心宥靈犀文化傳媒、天娛傳媒聯合出品，青春你好傳媒承制，唐藩、周恩任總製片人，梁振華擔任總編劇、總製片人、藝術總監，張子執導，劉芹志編劇，童瑤、周依然、李澤鋒、張子賢、馬伯騫領銜主演。

近年來，梁振華創作了《怪你過分美麗》、《風吹半夏》等多部探入女性成長和情感縱深的都市劇佳作。來到《有你的時光裡》，不僅「寄居蟹和海葵」式的姐妹羈絆更加揪心，以情感為「刀」的女性成長刻劃更純粹，還添就了大都市和故鄉小城的對照，照見了都市人「剪不斷，理還亂」的現代鄉愁。

童瑤主演陸劇《有你的時光裡》。（微博＠童瑤）

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當完美主義者姐姐遇上「備胎」妹妹

當都市劇走到「女性向」和「家庭主題」交匯的路口，寫姐妹看似是種順理成章的選擇。但想把具體的「姐妹」關係，拎出囿限於家庭資源爭奪的「家鬥」，真正鏡照女性命運並不容易。



看《有你的時光裡》時，驚歎於創作者對姐妹倆人心理和人格刻劃之精妙。王焱和王靈均這個姐妹倆，分開來看是兩個棱角分明、似乎毫不相干的異形積木——都不完美，都還未達平衡狀態。可一旦把她們放回原生家庭的大拼圖中，丟回相生相伴的舊時光中去，就會發現她們互為「注腳」，拼在一起就是圓滿的組件。

周依然飾演性格叛逆、古靈精怪的妹妹王靈均。（微博＠周依然）

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《有你的時光裡》的故事，是從姐妹倆人生「分叉」多年後講起的。這時候的姐姐王焱已經在深圳紮根，成為了一個在職場上內核穩定、雷厲風行的桿將。而妹妹王靈均在學業和事業上，卻遠沒有姐姐靈光，留在樂山老家，陷入了人生停滯期。

但隨著情節的展開，我們就會發現這對「反義詞」姐妹並非為了反差而反差，也並非簡單的原生家庭「受害者」。姐姐王焱的優秀並不是無死角的，對妹妹的心理抗拒也並非因恨而生。作為家中長女，她從小得到過多少父母的過度關注，就會承受多少期待和壓力。這是當老大要付出的代價。

在她堅硬的外殼之下，事實上是一個飽受完美主義之苦的焦慮者。對妹妹的抗拒，則源自於虧欠。她不想妹妹來到深圳跌跌撞撞，而是想自己更強大，為留在故鄉的妹妹遮風擋雨。

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妹妹王靈均的經歷則像是「哈裡效應」（次子效應）在中國平民家庭中的具象化。她的出生就是為了拯救姐姐。儘管沒有王位要繼承，她還是成了一個實質上的「備胎」。

她平凡的人生，常被母親拿來跟姐姐的優秀比較，但她對姐姐的愛和依賴並不會變。她想要逃離樂山去往深圳，不是想要佔有什麼，而是想成就一次反叛，一次自我證明。

這樣的姐妹相遇，注定會勾動天雷地火。從第二集王靈均來到深圳，王焱好像「見鬼」般心神不寧的那刻起，我們就知道大幕已經拉開，好戲即將連串上演。

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最精彩的姐妹推拉，以愛為籌碼

《有你的時光裡》前四集裡，最引入注目的矛盾莫過於王焱和男友廖繁木（張子賢 飾）之間的情感衝突。而妹妹王靈均的到來，則充當了矛盾的催化劑。表面上看，這像是兩女搶一男的「俗套」。但《有你的時光裡》並沒想「借題發揮」灑狗血，反而往三人的關係深處探了探。

對王焱來說，廖繁木是看似合適的安全選擇，也是父母認可的物件。只不過，在戀愛這件事上，她不想再背負家族期待。廖繁木包裹式的愛，只讓她覺得壓迫。所以，她從來沒想「佔有」廖繁木，只是缺乏放手的勇氣。

她的這種心態，在第四集後半段兩人在餐桌上爆發的爭吵中，體現得淋漓盡致。面對一個全心付出、忠於情感的男性，處於道德低位的她很難決然提出分手。但顯然，她的猶豫、轉圜最終不過是拖延矛盾爆發的權宜之計。

王靈均對廖繁木的情感，與其說是有好感不如說是熟悉帶來的依賴。同為樂山人，姐妹倆和廖繁木從小三人一起長大。他是王靈均來到深圳後為數不多認識的人。儘管王靈均總是負氣式地想要模仿姐姐的人生，但和廖繁木之間「發小」情的性質並沒有改變。

王靈均對姐姐的愛，在她想要促成廖繁木和王焱訂婚的事件上得到了充分體現。在預告曝光的情節中，這次自作聰明的「策劃」，把王、廖兩家人湊到了一張桌子上。王焱的堅決表態，撕破了兩家人表面的和平。

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「訂婚宴」的場面在節拍密集的矛盾中逐漸失控，原本的話中帶刺激化成了人身攻擊。但也就是在這段攻擊密集的戲中，王靈均感受到了姐姐對自己和家庭的無條件保護。

廖繁木對於王焱而說，則是人生中對的時間出現的錯誤的人。他在感情中體貼細膩，需要從對方的「需要」中不斷確認愛。但王焱恰恰是那種很難表達出「需要」的人。於是，愛情便在一個想要抓緊一個倍感歉疚中，逐漸被消磨了。

愛情就是一場不公平的遊戲。不是付出就會有回報，也不是不犯錯就會得出對的結果。愛情不能講條件，更沒法講道理。廖繁木和王焱之間的矛盾，也是現代人愛情症候的重要表徵之一。

當然，一個熟稔的觀眾看到這三人之間的關係，心中都會有底。廖繁木有自己的路要走，在姐妹關係中他只是一個重要「變數」。在妹妹抵達深圳和姐姐在地鐵上「背對背」錯過的那個鏡頭中，就可以明確感知主創想要傳達的「你為我而生，我愛你如命」的宿命感。

雖然劇中妹妹為姐姐供「臍帶血」的情節很特殊，但長女和幼女之間的手足之愛和競爭，很多觀眾都經歷過。王焱和王靈均都是從生活中走出的典型人物。姐姐無需一直自我挑剔、保持完美，妹妹也無需跟上步伐、自我證明。到了她們驅散眼前和心頭「迷障」之日，就是親情推拉變握手言和之時。

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從樂山到深圳，這也是你我的「現代鄉愁」

《有你的時光裡》是一部都市劇，但除了光彩的深圳、流動的香港，還有悠然巴適的故鄉樂山在背景中閃閃發光。



深圳有林立的高樓和廣闊的海灣，給人的夢想起飛造勢。王焱在這裏實現了讓故鄉親友驕傲的理想抱負，也正是這份「英雄不問出處」的風氣，這份向所有拼搏者開放的氣派，給了王靈均前往深圳的勇氣。

但故鄉樂山有安靜的街道、生氣勃勃的小院，有父親的診所、母親的灶台……王家姐妹倆跟所有當代都市人一樣，對故鄉都是這樣「一邊眷戀，一邊逃離」。

《有你的時光裡》當然不是一部返鄉劇。但他鄉、故鄉，離開、歸來，愛人子女、父母手足，這些「關鍵字」，在每一個都市人的日常中流動。

在都市的堅守是真實的，便利的生活、充分的機會、高效率的社會機制是每一個現代的人都渴求的。但故鄉也在進步，也在呼喚遊子回歸。我們永遠在兩端遊移中找平衡，永遠在追求兼得的路上奔忙。

我們是不是一定要逃離？我們是在逃離故鄉，還是在逃離舊時的自己？在大城市紮根是不是就意味著成功？甚至，我們是不是一定要成功？這些問題在現實中很難找確定解答。希望隨著《有你的時光裡》的情節推進，我們能獲得啟發，看到主角們給出的參考答案。

《有你的時光裡》湖南衛視、芒果TV雙平臺獨播，芒果TV會員每周一至周四晚8點更新2集，周五至周日更新1集，svip每日搶先看一集。湖南衛視3月30日金鷹獨播劇場開播。好戲才剛剛開場，接著追才是正經。

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