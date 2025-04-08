烏雲之上劇評｜孫儷22年後再演女警「抽絲非剝繭」重構刑偵劇敘事

都說2025是大陸懸疑劇的一個大年，想在類型大年裡脫穎而出，成為觀眾的選擇，就勢必要在做扎實類型元素之上，再給出些新的東西。



愛奇藝「迷霧劇場」新開播的《烏雲之上》，便為懸疑刑偵劇雕刻了現實主義的基底，由內而外地散發著迷人的紀實風。《烏雲之上》由王不、一瑩編劇，花箐執導，孫儷、羅晉、丁冠森、李小冉、王紫逸等主演，講述了刑偵支隊女警韓青（孫儷 飾）在與她合作多年的搭檔鐘偉（羅晉 飾）離奇失蹤後，暗中持續調查其行蹤，穿過迷霧直擊罪惡的故事。

孫儷飾演韓青，距離她第一次演警察（《玉觀音》飾演安心），已過去了22年。（《烏雲之上》劇照）

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全劇17集，目前已更8集，雖然罪案的全貌尚未展開，還在有新的關鍵人物不斷登場，但整部劇紀實感十足的影像風格、現實主義的基調、與眾不同的探案軌跡、筆轉幽微處的人性刻畫，都已經得到了充分的展示。

這些手法上、方法上、視角上的微創新，讓它既保留了懸疑刑偵劇的快節奏、高沉浸等類型體驗，又可以引發廣泛的情感共鳴、話題討論、猜想互動。

以現實主義為骨，以懸疑刑偵為肉，不僅不衝突，還能相互支撐，相互激發。《烏雲之上》借此開拓出在懸疑刑偵類型劇裡融入現實主義的新方式、新方法。

抽絲非剝繭，順藤難摸瓜

懸疑刑偵劇的探案軌跡，最傳統的模式有兩個：順藤摸瓜和抽絲剝繭。看過前八集後，我們發現這兩個詞，都不能準確地概括《烏雲之上》的特點。本劇的探案軌跡並未循規蹈矩。其背後的真相，既不是一個孤立的大案，也不是多案件的排列組合。



順藤摸瓜的模式，往往要先立一個大boss，也就是「瓜」在那裡。然後刑偵人員順著線索一路不間斷地追查，最終實錘大boss的犯罪行為。可是，你現在看出來《烏雲之上》裡的大boss是誰了麼？

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陳彬（王梓權 飾）？像，又不像。雖然他是目前登場人物裡最像傳統意義上壞人的一個角色，但從他的言談之中，觀眾總會隱約覺得他的分量不夠稱之為「大瓜」。關於最大反派、幕後黑手，劇集始終在不疾不徐地透露細微的線索，卻又不完全揭露，埋下了不少敘事鉤子。

況且劇中的「藤」總是會受到干擾。韓青和林嘉嘉（丁冠森 飾）追查的每個線索都難以一追到底，每每於要緊處就斷了，以至於韓青非常篤定地認為警局裡「有內鬼」。

抽絲剝繭，可以部分概括本劇的敘事特點，卻也並非全部。劇中確實有「抽絲」的細緻與精微，可是這絲的遠端，連接的並不是套路化的「繭」。

「繭」作為懸疑刑偵劇的常用真相，有層層包裹的色彩。剝落的繭殼，往往就失去了回味的價值。可是《烏雲之上》不太一樣，它的真相不是被包裹起來的一個點，而是被鋪排開來的一張網。

韓青和林嘉嘉的「抽絲」，並沒有剝開繭殼，而是在拆一張錯綜複雜、極為隱秘、尚未見光的犯罪網。殺人碎屍、偽造車牌、販賣毒品、跟蹤偷拍等看似獨立的犯罪行為，共同編織出了這張網。

目前已登場，被觀眾視為反派嫌疑人的陳彬、王學華（王紫逸 飾）、張勇（翟小興 飾）、呂建民（周璞 飾），甚至是董潔（黃曼 飾），沒有一個是被繭裹著的核，而是整張犯罪網上與其它數個人有所連接的結點。更為複雜的是，他們自身也因「身在此山中」而無法窺見、掌控這張網的全貌。

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因此，《烏雲之上》勾觀眾的鉤子，並非某個單一的最終boss，而是每一集裡的調查新進展——韓青和林嘉嘉的每一次調查，都能獲得這張網的一塊區域性拼圖。每集都有勾觀眾的小鉤子，就把懸疑刑偵劇的體驗感更多、更實地落在還原推理上，從而帶來了更高的沉浸感和更強的互動性。

烏雲之下多陰影，烏雲之上盡晴空

從追劇第二天開始，觀眾會養成一個習慣——特別關注每一個新登場角色。這是因為《烏雲之上》在營造懸疑刑偵的故事性之外，還特別觀照到了對人的描寫。而且這種觀照，並沒有鮮明的主次之分。在開播第一天的首更四集裡，具備受害人和敲詐勒索罪嫌疑人雙重身份的白小蕙（劉一瑩 飾），就已經讓觀眾感受到了烏雲之下，總是斑駁著人性的陰影。



第二天，劇中新登場了陳彬的老婆董潔。她一方面是優雅的舞蹈家和明媚的慈善家，另一方面又是明裡容忍老公沾花惹草，暗裡報復「小三」的心狠手辣之人。

第三天，劇中又登場了更為神秘的角色——老宋（杜子名 飾）。他是刑偵隊伍裡的一員，又被監控拍到了異常行為，卻並不像是韓青所懷疑的內鬼。他還為韓青提供了繼續調查鐘偉失蹤的重要線索，讓孫儷貢獻了精彩的表演段落。

但凡登場就不會是個工具人，他們的行為動機、個性成因都被主創交待得清晰明瞭。這給了觀眾很大的想像空間，也讓人愈發覺得東州市上空這片烏雲的覆蓋面之廣、壓迫感之強。

而圍繞著主人公們的人物關係，又多以濃烈的情感來維繫。鐘偉雖然在主線時空裡是失蹤狀態，但他在整部劇裡的存在感依然不容小視。

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觀眾不僅能從閃回段落、韓青的錯覺裡直接見到鐘偉，而且能夠從韓青身上看到太多太多他存在過的影子。這種存在感，一方面來自于他們曾是默契的工作搭檔，一方面基於兩人未竟的感情。

此外，趙文斌（李洪濤 飾）與韓青之間的師徒情、周雪曼（李小冉 飾）與韓青之間的姐妹情，也都有閃回鏡頭中的濃烈情感做支撐。

這種以濃烈情感維繫的人物關係，不僅能讓韓青這個角色更飽滿、立體，而且還打開了後續的敘事空間。觀眾會猜想，如此的過往，會不會影響韓青未來的判斷和選擇？

雖然我也會生髮這樣那樣的猜想，但我相信烏雲之上盡皆晴空。在描摹警察精神方面，本劇有著從一而終的明朗態度。韓青始終不放棄找到鐘偉和調查涉毒案的真相，便是對正義的堅守、對責任的踐行。

哪怕遇到千難萬險，哪怕隨時有可能面對犧牲，心向光明的警察隊伍都不會有一絲動搖和放棄。他們是穿透烏雲的利劍，終將為東州百姓掃除陰影，撥雲見日。

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補齊女警弧線，打開女性視角

雖然大陸懸疑刑偵劇產量不小，更不乏精品佳作，但女警角色的豐富度、完整度一直有所欠缺，以至於性別視角沒能完全打開，受眾更偏向於男性。



在以男性刑偵人員為主角的劇中，女警角色在戲劇功能上，更多地是起到輔助作用、調劑作用，很少真正擔起主導作用、推動作用。《烏雲之上》以韓青為第一主人公，為大陸懸疑刑偵劇補上了成熟女警的角色空缺。

從回憶段落裡可以得知，韓青與鐘偉相識的時候，其身份是一名見習警官。而在主線裡，韓青一登場就被領導安排與省城調過來的見習警官林嘉嘉做搭檔。

這個設計很巧妙，相當於把韓青的兩個人生階段進行了銜接。與鐘偉的相識相處，是韓青從青澀走向成熟的階段；與林嘉嘉的默契磨合，則是她從孤軍奮戰向領導團隊的拓展，是從能力成熟走向遊刃有餘的階段。

一部17集內容的劇，一般來說是很難涵蓋兩個人生成長階段的。本劇就是巧用了鐘偉失蹤這個楔子，畫出了最全、最完整的人物成長弧線。

孫儷飾演韓青，距離她第一次演警察（《玉觀音》飾演安心），已過去了22年。從市場角度看，是明星對成名角色的回歸，有很大的情懷價值。可我更看重的，則是陸劇終於迎來了一位敢於素顏出鏡、願意深度入戲，既可以用觀眾熟悉的外形去塑造女警的幹練、機敏，又能用豐富的表演經驗去詮釋女警的內心世界的優秀演員。

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在第七集裡，有一場韓青追捕吸毒人員的動作戲。在韓青追上並抓捕他後，專門說了一句：

「你若再吸，連老太太都能追上你。」



這句臺詞表明，主創並沒有給女警硬性拔高。孫儷還原的是女警韓青真實的長短板。她擅長觀察和分析，有敏銳的直覺，卻也會因為不瞭解奢侈品而差點兒選錯調查方向。她有行動力、執行力，但如果落入與男性罪犯一對一境地的話，也會讓觀眾十分揪心。

可以說，本劇以女警打開女性視角，並不是對女性主義受關注、女性題材熱賣等潮流的追隨，而是因為全劇落在現實主義的基調上，所以女警主角的塑造，也就有著現實主義的基因。

八集，更新接近一半，《烏雲之上》在影像上的新風格、敘事上的新手法、人物上的新視角，都已經準確地傳遞給觀眾。在懸疑刑偵中雕刻現實主義的嘗試，已初獲成效。接下來的劇情走向和人物命運，讓人越發期待了。

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