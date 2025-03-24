凡人修仙傳劇評｜楊洋翻拍中國神級IP　詩情畫意完美展現東方美學

15日，陸劇集版《凡人修仙傳》在各大平臺官方發佈了主題曲《凡心》的MV，瞬間引爆網路。微博話題#凡人修仙傳主題曲凡心MV# 三次熱搜上榜，最高排名微博出圈榜NO.2（NO.1是#凡人修仙傳劇漫雙黨狂喜# ）。微博平臺上，官方發佈的MV播放次數接近1000萬；抖音平臺上，官方發佈的MV點讚數突破11萬。



由楊陽執導，王裕仁任總編劇、總製片人，賈東岩總編劇，楊洋、金晨、汪鐸、趙小棠、趙晴、柳岩、李乃文、金士傑等主演的劇集版《凡人修仙傳》自立項起，每一個對外公布的新進展，都會引來業內外的廣泛關注。

《凡人修仙傳》由楊洋、金晨主演。（《凡人修仙傳》劇照）

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MV中首度曝光的實際畫面，更是滿足了人們的長久期待。畫面的精緻程度比預期還要高，讓原著粉絲和動畫版的粉絲，紛紛在官微和官方抖音留言3月，表達自己的驚喜與激動之情。

2025的劇集市場整體呈現出「向短」趨勢。男頻IP的改編相對於女頻IP而言，「向短」的難度更大。金色池塘傳媒用了很長的時間打磨劇本、耐心拍攝，又用了很長的時間去保證特效的質與量，只為給觀眾呈現最好的劇集版《凡人修仙傳》，讓人們能再一次沉浸於這個魅力無窮的世界。

本次曝光的主題曲《凡心》埋著一個彩蛋——演唱者王錚亮正是動畫第一季片頭曲《不凡》的演唱者。粉絲的情懷實現了無縫遷移。而MV中華美絢麗的東方修仙世界，更是牽動了大眾的文化自豪感，有助於開拓更多圈層的受眾。

金晨在劇中飾演「南宮婉」一角。（微博＠金晨）

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熱血感引動男頻劇集新質感，美感弘揚東方文化新價值。劇集版《凡人修仙傳》，值得期待。

懂得熱血感所在很重要

IP改編，觀眾最擔心的是編劇吃不透原著的精髓。一旦編劇「閉門造車」，就無法清楚、細緻地了解到粉絲的訴求，很容易慣性滑向套路化改編，甚至會因為主觀意識過強而出現讓人共憤的魔改。



而對《凡人修仙傳》，我們就完全沒有這種擔心。因為劇集版的總編劇、總製片人之一的王裕仁，正是動畫版的導演。

動畫版《凡人修仙傳》於2021年進入年番製作，每週更新一集，全年不停更。這就使得導演的創作狀態，非常接近於原著作者忘語當年的寫作狀態。他們都可以一邊更新，一邊收到觀眾和讀者的即時回饋。

楊洋因2008年《紅樓夢》演賈寶玉一角開始為人所悉知。（微博＠楊洋）

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這個回饋大到故事走向、人物設定，小到一個物件、一句臺詞，不僅表達著粉絲的訴求，更深藏著粉絲的真情實感。通過分析這些回饋，年番動畫導演就可以像網文作者一樣，將「聽勸」前置，在後續創作之中，充分照顧到粉絲的情感所向，回避潛在雷區。

因此，相信所有《凡人修仙傳》的原著粉絲和動畫版粉絲都會像我一樣，看到王裕仁親自擔任劇集版總編劇後，立即放下一百二十個心。經過年番動畫的製作，他絕對可以稱得上是對這個IP的熱血感吃得最透、了解最深、把握最準的人。

男頻IP最重要的便是熱血。每個IP的熱血感又不盡相同。具體到《凡人修仙傳》，其熱血感一方面來源於依靠自身努力的「凡人流」，一方面來源於世界觀設定裡充滿想像力的修仙規則、妖獸、法寶、術法等。

《凡人修仙傳》發佈主題曲《凡心》的MV，瞬間引爆網路。（MV截圖）

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有王裕仁把關，「凡人流」的基調很穩。畢竟，動畫版《凡人修仙傳》能夠在一眾男頻IP改編動畫中脫穎而出，很大程度上就得益於其獨樹一幟的「凡人流」。世界觀裡的波瀾壯闊，我們如今又從MV中得到了印證：銀甲角蟒、血玉蜘蛛、天鬼、金背妖螂、墨蛟等妖獸不僅建模夠精緻，而且壓迫感十足。

隱靈紗、遮天鐘、青蛟旗、朱雀環、真寶·鳳凰符、神風舟、五雷鞭、青竹蜂雲劍等法寶各具特色，有的輕盈有的迅猛；血靈幻陣、顛倒五行陣等大魄力場景的還原非常到位，視聽衝擊溢滿螢幕；冰錐術、巨劍術等術法繽紛炫酷，配合構圖和運鏡的匠心設計，給人以強烈的臨境體驗。

這款MV充分體現了劇集版《凡人修仙傳》的熱血感所在，全部都在最準的點位上。IP粉絲們瞬間同頻共振，熱血沸騰。

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擅長東方美感很驚喜

有意思的是，MV並沒有一開始就放大絕招，而是把眾多轟炸眼球的特效鏡頭都放在了後半部分。前半部分節奏舒緩，視覺上也相對靜態。這體現出劇集版的一大獨特之處——對東方美感的細膩描畫。



動畫版一周更新一集，一集時長20分鐘，即使視覺上從頭炸到尾都沒問題。可是劇集版不可以這樣。電視劇有自己的韻律，電視劇觀眾也有自己的欣賞習慣。劇集版《凡人修仙傳》除了用熱血感來滿足IP粉絲之外，還需要用更多維度的美感來開拓觀眾群體。

於是我們看到劇集版導演是曾執導過《將夜》、《夢華錄》、《不完美受害人》的楊陽。作為兩屆飛天獎優秀導演獎、兩屆金鷹獎最佳導演獎得主，楊陽導演能夠駕馭多種題材和類型，並且把自己擅長的東方美學和人文關懷均融入其中。

楊陽曾執導《將夜》。（《將夜》劇照）

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獲獎無數的《夢華錄》，故事中呈現宋代人的文化氛圍，視覺上還原宋代人的生活圖景，是東方美學在劇集裡大放異彩的代表。據貓眼專業版的統計資料，該劇至今的全網總曝光，已突破1000億。

她之前導演的男頻IP改編劇《將夜》不僅獲得了第三屆金骨朵網路影視盛典的年度IP改編網路劇獎，而且在海外網友打分平臺IMDb上的評分高達8.0分。海外評分高，從側面印證了楊陽導演作品裡東方美學和中華文化的濃度之高。

以水墨山水畫+中國風小綠瓶的元素組合來給主題曲的字幕做背景，劇集版對東方美感的用心營造，從MV中的第一幀畫面就能很直觀地體會到。其後很多畫面的色彩運用、構圖設計，明顯參考了古畫裡常用的寫意風情。

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首先是妖獸、法寶、術法的特效，並非對西方魔幻特效的模仿，而是有著鮮明的東方仙俠特徵。讓人印象深刻的是最先登場的銀甲角蟒。它本身的設計自不必說，更妙的是它的局部設計與人物的服裝設計中都有隨風飄蕩的特質。於是當角色們站在它頭上一起飛行的時候，整個畫面組合起來就非常舒適，仙氣飄飄。

遮天鐘、青竹蜂雲劍等法寶雖然在MV中一閃即逝，但可以清楚地看到，它們外形和紋理上的雕琢，亦有向中國的古代文物借鑑。

顛倒五行陣中多樣態的場景，本就脫胎於中華傳統文化。MV中目前給到的木-竹海、火-焚天、土-沙葬三個場景，讓具備東方傳統神話魅力的五行陣法在劇集中有了極為驚豔的具象化呈現。而五行陣的水-淵藪、金-鏡影，以及終極的五行合一·萬象星河等場景又會是怎樣的呈現方式，也更加讓人無比期待。

其次是場景與服化道中的東方美感非常實。這幾年隨著虛擬拍攝等新技術的運用，仙俠、玄幻題材很容易拍得美，卻也很容易拍得懸浮。劇集版《凡人修仙傳》這款MV的前半段裡，我們看到了很多或壯美、或氤氳、或遼闊的實景。

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在楊陽導演的把握下，每一個角色的妝造質感更是古裝劇中難得一見的。更難能可貴的是她選擇了實景拍攝，從新疆到貴州，從沙漠到綠洲，中國的大好山河，或壯闊或秀麗。或許，只有這些土壤，才能讓東方的傳統美感得到最完美的呈現，讓這一段修仙之旅充滿高級與浪漫。

相對於熱血，東方美感更符合大眾的審美需求。劇集版《凡人修仙傳》中古風古意和中華實景的結合，讓男頻劇的圈層突圍有了新的打開方式。

全鏈開發下的多維升級

在網文和動畫論壇上不乏有從業者分享，當一個網文IP的連載回數或動畫IP的播出季數多到一定程度時，它的讀者和觀眾群體就會固化為核心粉絲群。雖然粉絲的黏性很高，但新人入坑會變得愈來愈難。



因此，像《凡人修仙傳》這種頂級IP，要想不斷地拓展自己的受眾圈層，就得進行全產業鏈的開發。不光這次劇集版的主題曲MV反響熱烈，前不久單機遊戲版《凡人修仙傳》的實機演示視頻，在遊戲圈同樣掀起一陣熱浪。

而《凡人修仙傳》全產業鏈開發的成功關鍵，正在于王裕仁本身多年來一直在深耕IP產業，對動畫，劇集，遊戲等有著極難可貴的，全身心投入的一線創作經驗、用戶回饋不相互孤立，而是達成高度共用，一同確保著任何一款新的改編產品都能準確把握IP精髓，還能在內容和製作上實現創新表達。

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這樣一來，縱然單一形態的粉絲圈層有邊界，IP的整體受眾圈層也能通過一次次新改編的問世不斷外延。這次劇集版《凡人修仙傳》放出的主題曲MV，便給人既熟悉又滿是驚喜的感受。熟悉是因為它和動畫版一樣有著高還原的「凡人流」質感和充沛的修仙世界觀，驚喜的是在視覺特效、選角契合度、實景拍攝、服化道、東方美感等多個層度上，都有著肉眼可見的升級。

長劇風險高，大IP改編風險高，可是這些風險都是在不可控因素比較多的時候才存在的。像《凡人修仙傳》這種提前杜絕大量不可控因素，充分發揮可控優勢的劇集，就算是長劇，也可以給人穩穩當當、腳踏實地的感覺。

在大體量劇集投資被逐步收緊的當下，我更願意相信並期待全產業鏈開發的精品IP，相信它的多維升級，能給粉絲和業界帶來穩定的、持續的驚喜，也相信它能打開垂類題材的新風向。

主題曲MV已經重播無數遍，優酷的會員也已經充好，或許長劇集不再是趨勢，或許男頻IP也難獲取市場關注，但這樣一部全體主創的誠意之作，擁有頂級特效質感，精緻呈現的東方文化之美，我會期待。

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