《以美之名》火拼《仁心俱樂部》賈靜雯姚晨雙女主破解容貌焦慮

今年醫療題材有點火。前有3月完結的辛芷蕾、白客「女A男O」+輕喜劇的《仁心俱樂部》，後有正在熱播的姚晨、賈靜雯「雙女主」加醫美主題的《以美之名》。兩部劇都具備了有別於以往醫療劇的話題度和新看點。



一方面，輕喜劇的加入讓醫療劇顯得不再晦澀難懂，降低了觀劇門檻。人物設計上與時俱進，符合當下觀眾的審美，讓觀眾也嗑起了醫生之間的CP。另一方面，兩部劇的劇情都從多角度來解讀醫患關係，又以現實角度描寫醫生的職場和生活環境，讓醫生群體多了落地感。

姚晨、賈靜雯「雙女主」加醫美主題的《以美之名》。（《以美之名》劇照）

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最難得的是，這兩部劇中，人物關係是動態變化的，既有深層矛盾，也有勾人懸念。比如在《以美之名》中，喬楊（姚晨 飾）和周靜雯（賈靜雯 飾）從同窗到同事，從宿敵到CP，從深陷家庭困境的普通人，到秉持職業理想的行業翹楚，身份和心境都在不斷變化。

《仁心俱樂部》中，劉梓懿（辛芷蕾 飾）和秦文彬（白客 飾）則都經歷了婚姻或情感的失敗，都需要在繁忙的工作之餘重拾對於生活的信心，建立新的情感連結。而這些，正是觀眾能和醫療劇主角共情、共鳴的原因。

辛芷蕾、白客「女A男O」+輕喜劇的《仁心俱樂部》。（《仁心俱樂部》劇照）

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醫美話題之外，試圖探討「美的定義」

與《仁心俱樂部》的神外和心外相比，《以美之名》中的醫美行業顯然更具爭議性，也自帶話題度，這是一把雙刃劍。



一方面，醫美整形容易讓人聯想到容貌焦慮，加上中國人自古以來有「身體髮膚，受之父母，不可損傷」的觀念，醫美話題極容易觸雷。另一方面，社會上醫美的失敗案例也的確比比皆是，在許多人看來，醫美無法保證其安全性和規範性，何必為迎合世俗定義的「美」鋌而走險。

從這點來說，《以美之名》既有話題優勢，也是「帶著鐐銬跳舞」。那麼怎樣選擇案例，以什麼角度切入並解讀這些案例，都是要有講究的。

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《以美之名》所選擇的案例中，可以說絕大部份都在顛覆人們的刻板印象。有患有臉部腫瘤的女生只想活得正常一點而開刀，有刀疤臉司機為了容易接單而選擇醫美，有刑滿釋放人員為了抹去不堪的記憶而希望整容，也有被陌生人猥褻後潑硫酸的受害者渴望還原容貌。

這些案例都給觀眾科普了醫美整形的受眾面，提升了大眾對這一行業的認知度。當然，劇中也不少為了能更美一點，而不惜在臉上動刀子的求美者。

比如張小婉飾演的演員為了能演主角，提出做全臉整容；有新娘子在舉行婚禮之前，因打了不正規的藥劑臉部過敏；有律師因被領導認為「形象不過關」而下決心割了雙眼皮；也有高中男生遭遇校園霸淩後瞞著家裡貸款整容。

《以美之名》在內地電影網站豆瓣獲得6.8分的評價。（截圖）

這些都是遵從人們希望通過便捷途徑改變現實的原始慾望。在如喬楊這樣的整容醫生看來，這些對自己不夠自信的求美者，大部份形象都沒什麼問題。很多時候，求美者的病根在心不在身。

在職業線方面，《以美之名》做到了節奏明快，保住了奇觀性和話題性，基本上每集都有兩到三個棘手案例需要醫生解決。與此同時，劇集還要梳理清楚兩位主角的前史、建構人物張力、交代人物關係圖譜。這樣的信息量和快節奏，非常符合當下觀眾的觀劇需求。

但《以美之名》的問題在於，在醫療劇中探索人心幽微、上升人文關懷之後，臺詞難免會出現生硬的煽情、說教和上價值。《仁心俱樂部》則在用輕喜元素和生動醫生群像勾住觀眾的同時，耗費了太多筆墨在主角的各類情感線上，導致有些喧賓奪主。

《仁心俱樂部》在內地電影網站豆瓣獲得6.8分的評價。（截圖）

這些都是行業劇需要注意的問題。畢竟，在要求嚴苛的行業劇垂直受眾看來，還是應該儘量維持住職業人精准、幹練的職業素養和做事風格。

雙A女主人設雷同，好嗑就完了嗎？

在《以美之名》中，喬楊和周靜雯是顯而易見的雙女主鏡像對比關係，都是專業能力過硬，堅持自我，事業大於家庭的女強人。兩個人雖然前期因誤會互嗆了好多集，但本質上屬於同一類人。



事業線方面，喬楊作為業界名醫，選擇從公立醫院辭職，加入前途未蔔的私人整形醫院格睦，這意味著她勇於挑戰，不懼權威，也能設身處地為求美者著想。與此同時，熱愛冒險，或許是她痛快邁出這一步的根本原因。

近期的劇情中，喬楊為了守住醫美行業的底線，與擅長籠絡人心的格慕運營總監李起（代樂樂 飾）正面叫板，給格慕醞釀已久的改革撕開了口子。職場中的「老油條」擅長攪動風雲，暗箱操作，以為可以在不動聲色中隻手遮天，而恰恰喬楊就是那塊鋼板。

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周靜雯作為私企老闆，始終奮戰在一線，斡旋於內憂外患的職場中，是快速適應社會和公司需求的典型。

一方面，她敢為人先，大膽用人。面臨行業的惡性競爭時，周靜雯想方設法重新組建了一支技術過硬的醫生團隊，不惜拉下臉面，多次向心高氣傲的喬楊拋出橄欖枝。為了宣傳公司，她也不惜通過採訪、上節目等各種途徑擴散格睦的影響力。另一方面，周靜雯與丈夫因各方面理念不合而爭吵不斷，又與格慕的運營總監李起明爭暗鬥了許多年。處理複雜人事其實是周靜雯的短板。

親情線上，喬楊和父親存在多年隔閡，相互不理解，喬父認為從事醫美行業的人花花腸子多，也不認同女兒的感情觀。周靜雯則從小生活在重男輕女的家庭裡，與母親斷絕聯繫，其亦正亦邪的「扶弟魔」的人設甚至與《都挺好》中的蘇明玉類似。而周靜雯果斷選擇與合夥人丈夫離婚，更體現其剛強、不妥協的個性。

《以美之名》雙A女主的設定，在提升爽感方面，無疑是最快速推動劇情、網路語境中最新潮的搭配。畢竟有觀眾就表示，「51歲和45歲的男女主角我嗤之以鼻，姚晨和賈靜雯的CP我甘之如飴」。但人設的順撇，也一定程度造成雙女主劇情的雷同，讓人物缺少了因差異性帶來的化學反應。

比如兩個女主都逃不開原生家庭的桎梏或陰影，處理感情問題同樣瀟灑等等，都屬於長劇中較為常見的「大女主」套路。相對而言，《仁心俱樂部》中辛芷蕾和白客的「女A男O」設定，對於大眾來說就要友好得多。

當然，如果不計較醫生形象過於光鮮的話，模特身材的姚晨和「童年女神」賈靜雯的時裝秀的確也足夠養眼。

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結語

行業劇向來是塊「硬骨頭」，醫生作為專業性極強、相對嚴肅，與每個人息息相關的職業，即使僅作為劇集主角的職業背景出現，也會被提出更高的要求。



而醫生、護士的職業習慣、手術操作、醫療用語等專業技術都會被觀眾拿著放大鏡糾錯，更不用說劇方要在保證這些的前提之下，還要兼具故事性、趣味性和時代性。

自從美劇《仁心仁術》（ER）系列、日劇《白色巨塔》為醫療劇樹立了標杆，各個國家的創作者都在挑戰此類型。

陸劇方面，從10年前的集話題與勵志色彩於一體的《心術》、《長大》，到近幾年的高分醫療劇《問心》、《星空下的仁醫》，再到近期加入喜劇元素和強人設的《仁心俱樂部》、《以美之名》，醫療劇已經越來越契合當下觀眾的新語境，找尋到新的解題方式。

此外，醫護群體除了在這兩部偏行業向的劇集中大放異彩，還在各類劇集中擔任重要角色，甚至成為觀眾青睞該角色的理由。

比如《180天重啟計畫》中女主的暖男伴侶徐文彬（劉暢 飾）就是其母親的主治大夫；《愛你》會做藥膳的最帥中醫何蘇葉（張淩赫 飾）征服了一大批愛情劇受眾；《我的後半生》中拿捏了老教授的溫柔護士長（楊童舒 飾）引發熱議；連古裝劇《掌心》的女主都在一邊復仇，一邊開醫館。

這麼說來，距離開啟觀眾看劇「賽博養生」的時代，似乎不遠了。

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