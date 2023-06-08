G.E.M.鄧紫棋22吋纖腰減肥法　日做捲腹擺手600下　每餐只食400卡

好久不見的鐵肺小天后鄧紫棋，日前在馬爾地夫度假，曝光一系列美照，媲美螞蟻腰的小腰身再度驚豔全網！粉絲紛紛說「人間水蜜桃說的是你吧」、「迪士尼在逃公主」、「太激動了~姐姐好漂亮」



鄧紫棋連發久違美照，雪白肌膚小蠻腰超級吸睛

日前鄧紫棋在社群平台發出度假美照，520在有「人間天堂」之稱的馬爾地夫度假中！燦爛的陽光、潔白沙灘配上鄧紫棋甜甜笑容，風景美人更美！穿上短上衣、牛仔褲露出纖細螞蟻腰的她，好身材被網友讚翻！

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鄧紫棋減肥靠4種必要飲食元素+3個好習慣

馬上來揭開鄧紫棋如何維持苗條好身材！她曾分享自己早餐都吃燕麥配豆奶，加上雞蛋與香蕉，中餐的必要飲食元素，要有蛋白質、碳水化合物、膳食纖維、少量脂肪，量可以少但營養絕對要均衡！另外就是保持規律作息、早睡早起、每天運動，只要能保持4大元素的均衡飲食+持續3個生活好習慣，想不瘦都難！

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減肥餐控制在400卡以內

如果想要加強瘦身，鄧紫棋的健康午餐會吃南瓜、雞肉、洋蔥、菠菜、番茄、木耳組合的溫沙拉，同樣澱粉、蛋白質與纖維質都照顧到了，鄧紫棋強調：「這時我就不會吃雞皮，因為脂肪含量太高了，選南瓜取代米飯的原因，是因為大量果膠纖維素能延緩血糖上升的速度，木耳則是能改善便秘問題。」她分享這一餐熱量不超過400卡，健康又瘦身！

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「卷腹運動」瘦腰、瘦小腹最快

鄧紫棋曾公開自己的腰圍最瘦只有22吋！比XXS號還小！她說自己健身最努力的就是在鍛鍊腰腹，因為穿衣服好看、對唱歌也有幫助！體重則維持在約44公斤左右。鄧紫棋曾在節目中分享過自己的腹肌訓練，每天做600下就能擁有緊實的腹肌線條！她的做法是：坐在地上抬起雙腳，讓小腿騰空和地板平行，雙手往前平伸，快速上下來回數到600下就算完成，如果一次做不完，也可以分早晚做300下，一開始可以依個人條件分段做，她說：「600下很簡單的~」！

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