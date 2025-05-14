尊尼特普前妻安柏赫德做三寶媽　低調迎來龍鳳胎卻因一關鍵陷爭議

荷里活女星安柏赫德（Amber Heard）跟尊尼特普（Johnny Depp，又譯強尼戴普）轟轟烈烈的世紀離婚官司登上全球版面，2022年年6月官司落幕後，她淡出演藝圈一陣子，搬到西班牙生活，並透過代理孕母生下女兒Oonagh Paige，去年12月又傳出二度懷孕，沒想到她在母親節（11號），她突然在Instagram閃電宣布又當媽的好消息，還一口氣迎來一對龍鳳胎。



安柏赫德曬出兩個寶寶的腳仔照片。（IG圖片）

【圖輯】點圖放大看更多Amber Heard IG靚相👇👇👇

+ 15

安柏赫德在貼文貼出兩個小寶寶的腳丫照，寫下：「今年我終於實現了多年來努力建立的家庭，我感受到無法用言語形容的喜悅。」接著揭曉雙胞胎名字：「我的女兒阿格尼絲（Agnes）和兒子海洋（Ocean）加入了我們的家庭，讓我的生活充滿了忙碌與愛。」讓不少粉絲非常驚訝，直呼：「什麼時候又懷孕了？」事實上她大女兒就是透過代理孕母出生的，當時還一度引發爭議。

【你可能感興趣】點擊重溫尊尼特普與安柏赫德2020年現身法庭的畫面，以及絕密糞便照👇👇👇

+ 5

4年前安柏赫德迎來大女兒誕生，她感性說道：「她改變了我的世界。我曾以為自己不可能再有更多的快樂，但如今我感受到的是三倍的喜悅！」這次她雖然沒明講生產方式，但低調表示：「儘管面對自己的生育挑戰，能以自己的方式成為母親，是我一生中最謙卑的經歷。」外界推測，這對龍鳳胎應該也是代理孕母生的，而她現在居住的西班牙，代理孕母制度尚未合法，因此她迎來孩子的方式也引發熱烈討論。

【同場加映】Kim Kardashian與Kanye結束6年婚姻 10段荷里活名人勁爆離婚史（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

延伸閱讀：

快訊／具俊曄大暴瘦露面！S媽發聲「我要堅強」 小S陪伴過母親節

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】