女星透視露點行紅地氈恐走入歷史！康城頒「禁裸令」防影展失焦

全球電影界最盛大的「康城影展」，將於5月13日正式揭幕，主辦單位在《影展參與者行為守則》中，列出與會者著裝規定，禁止裸露穿著進入紅毯及影展場地，直接幫觀眾預防性淨化眼球，避免過去露點走紅毯的情況。此規定被解讀為，是要遏止近年名人與網紅在紅毯上搶鏡式的性感穿搭風潮，試圖將焦點回歸於電影本身。



據康城《影展參與者行為守則》規定，基於體面與禮儀考量，鼓勵賓客以西裝、晚禮服為主要服裝選擇，也接受經典小黑裙、褲裝、優雅上衣及正式涼鞋等保守造型，並闡明與會嘉賓不得以「裸裙」或過度暴露裝扮現身，違規者將被禁止走上紅毯，此政策是否與法國電視轉播審查標準有關，仍未獲證實。

辣模Bella Hadid曾數度以透明或深V禮服登場。（VCG）

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此規定顯示，康城影展決意將影展焦點回歸電影，而近年包括辣模Bella Hadid曾數度以透明或深V禮服登場，去年更在特朗普傳記片《飛黃騰達》（The Apprentice）首映禮上，以一襲無內衣的透明棕色晚禮服引發話題，如今這樣的畫面恐將成為歷史。

儘管新規引發兩極熱議，康城影展本屆依舊星光熠熠：包括姬絲汀史超域（Kristen Stewart）、施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）與Harris Dickinson將帶來導演處女作亮相「一種注目」單元；湯告魯斯（Tom Cruise）、羅拔迪尼路（Robert De Niro）與昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）等老將也將重返紅毯。

施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）（視覺中國）

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而「金馬影后」舒淇與易烊千璽主演的電影《狂野時代》，入圍主競賽單元，可望能在紅毯一見女神風采。

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