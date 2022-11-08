唔止安芭赫德就地解決！數5個藝人疑隨處便溺　郭羨妮被傳匿埋屙

安芭赫德（Amber Heard）自家暴官司後人氣一落千丈，幾乎絕跡幕前，但她的一舉一動仍然受到外界高度關注。據外媒《PageSix》報導，近日與女兒搬到西班牙居住的安芭赫德，被閉路電視拍到疑似就地解決的衝擊畫面，網民即使早於兩年前就看過她被外流的床上大便照，仍然忍不住哀嘆：「真係好嘔心」、「隔住個芒都聞到臭味」、「又話靚女唔屙大便嘅？」



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其實圈中隨處便溺的明星又豈止安芭赫德一人呢？接下來就為大家重溫涉嫌曾經在公眾場所大小便的藝人。

一、Sophia Urista

搖滾樂團「Brass Against」的女主音Sophia Urista，去年曾在美國佛羅里達州舉行的「Welcome to Rockville」音樂節上邀請男歌迷上台近距離互動，想不到Sophia Urista卻突然當著全場觀眾脫下褲子，對準男粉絲的胸膛開始「噴尿」，邊小便邊將臀部移往對方的頭部為其「洗臉」。

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二、林海峰

林海峰於2007年曾被雜誌拍到在西貢玩Wakeboard，但上船前似乎突然人有三急「公然露械」小便，事後他亦有公開道歉，表示：「作為市民小便係應該去廁所。」有趣的是大眾對於事件看法並非一面倒的批評，有網民認為至少他是對著大海小便，沒有造成環境污染的問題。

三、王麗嘉

王敏德與馬詩慧的二女王麗嘉（Irisa）於今年9月在IG曬出多張在美國約書亞樹國家公園遊玩的靚相，她在其中一張照片寫到「do not zoom in.（不要放大）」而她的運動員好友王蘊妮則留言道「were you peeing in the desert？（你係咪係沙漠屙緊尿）」不過王麗嘉並未就事件作出回應，令隨處便溺的傳聞甚囂塵上。

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四、郭羨妮

有人說「靚女唔屙大便」，但郭羨妮似乎就令這個說法不攻自破。事關郭羨妮曾經被周刊踢爆疑似在大陸拍劇期間「貪就腳」匿埋便溺，更請助手把風遞紙巾。雖然郭羨妮事後澄清報導中的大便並非由她所出，但下句又表示：「真係冇得小心，盡量少去廁所囉。」有網民笑稱「一見到郭羨妮就諗起佢隨地屙」、又有網民封她為「爆石西施」，但亦有人發揮同理心，估計她有可能是因為眼見附近廁所比野外更污糟，才決定就地解決：「換轉係你見到啲廁所咁邋遢，都可能情願就地屙。」

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五、范逸臣

原住民歌手范逸臣出道時憑《我的野蠻女友》主題曲〈I Believe〉在2002年於台灣一炮而紅，可惜幾年後他被直擊在暗巷小便，令情歌王子的形象盡毀。事後他在社交平台發文向公眾道歉：「我對這件事道歉，造成不良示範，對不起。」

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：生跛，原文：不止安芭赫德就地解決！盤點五個藝人疑隨處便溺 郭羨妮被傳匿埋屙】