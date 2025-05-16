事隔1年半談涉毒風波「他」笑稱警方調查純屬誤會　展現天王氣度

韓流天王權志龍（G-dragon、GD）2024年以個人身分回歸後，掀起超高討論度，新曲成績也再次證明了自身實力與人氣尚存。不過，此前他於2023年底曾無辜捲入吸毒疑雲，最終證明了清白，近日，他登上好友鄭亨敦的YouTube節目，意外又提到過去因毒品嫌疑被調查的事。



GD在節目上無意間提到了2023年遭抹黑吸毒一事。（《無限挑戰》節目畫面）

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節目中，另一名來賓高律師突然表示，作為長壽綜藝節目《無限挑戰》的觀眾，有一個好奇的問題想問，GD見狀立刻警覺問：「這不是調查吧？」讓人不禁聯想到他2023年曾被警方以毒品嫌疑調查的事件。對此，GD也毫不避諱地表示：「我很坦蕩。」鄭亨敦則半開玩笑說：「不過你也是被調查過好幾次了，簡直是老手了吧？」GD聽完笑著補充：「老手？但我澄清了啊，是誤會啦。」強調自己最終被判定無嫌疑。

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此前，GD於2023年10月曾因涉嫌違反《毒品類管理法》遭警方立案調查，但經過詳細檢驗後結果為陰性，最終在同年12月以「無嫌疑」結案，未被起訴，當時事件圓滿解決後，他解散了律師團的同時，更舉辦解散式，並發文宣告「事必歸正」。這段過往也在節目中成為輕鬆調侃的一環，他也展現面對風波後的自在態度。

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