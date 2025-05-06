《黑白大廚》白種元捲食安危機　全面暫停演藝活動　專心改革企業

韓國知名餐飲企業「The born Korea」代表、同時也是知名藝人的白種元（백종원），近期因公司旗下品牌陸續爆出食安爭議、產地標示不實及內部經營問題，引發關注。對此，白種元在6日透過官方YouTube拍攝影片道歉，並進一步宣布自己將全面暫停演藝活動，專心推動企業改革。



白種元於6日透過官方YouTube頻道發表影片聲明，正式向社會大眾與加盟店主致歉，白種元在影片中表示：

「這段時間我進行了深刻的反省，全面檢視公司內部各項問題，並正著手重整組織體系。我正在找出品質、食品安全與現場衛生等問題的根本原因，並逐一改善。這些問題，最終都源自於我這個代表的責任。」



白種元近期因公司旗下品牌陸續爆出食安爭議、產地標示不實及內部經營問題，引發關注。（YT＠백종원 PAIK JONG WON）

他進一步指出：

「我意識到，只有我自己改變，才能真正帶動企業文化的改變。2025年，我將視為The born Korea的第二次創業元年，以全新姿態重啟公司，並與全體員工共同創造積極的變化。」



針對加盟店主面臨的困境，白種元坦言是當前最令他痛心的問題。他透露，在制定緊急支援對策後，親自走訪多家門市，傾聽店主聲音，並承諾：

「今後我不會讓任何一位加盟店主被丟下。我將啟動大規模支援計畫，並以總公司與加盟主共享成果的態度，建立良性循環的營運體系。」



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對此，白種元也進一步宣布，除了目前手上正在拍攝的節目，將全面中斷演藝活動，他強調自己將回歸企業家身份：

「傾注所有熱情與力量，專注在The born Korea的成長與加盟店主的發展上。」



最後，他也向支持者及社會大眾表達歉意與決心：

「對於讓大家失望，我再次深深地道歉。我會牢記創業初衷與責任感，重新出發，打造一個更誠實、更堅實的The born Korea。」



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