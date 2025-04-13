趙麗穎《向陽花》轉型啟示錄「慘角色三部曲」為何夠狠卻不夠恨？

自去年拿到百花獎最佳女配角之後，趙麗穎就被外界看作最有望轉型成功的85花。彼時她的電影儲備也非常可觀——《浴火之路》、《喬妍的心事》、《向陽·花》。《浴火之路》為打拐題材，融合復仇片與公路片要素；《喬妍的心事》改編自知名IP，是近年頗受市場歡迎的「雙女敘事」；《向陽·花》則由一線導演馮小剛執導，聚焦刑滿釋放人員這一邊緣群體。



三部電影在商業角度上有賣點、內容亦有亮點。對於處於轉型關鍵期的趙麗穎來說，都是不錯的選擇。如今這三部作品均已和觀眾見面，趙麗穎的轉型戰，也來到了一個值得複盤的階段。

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從票房收入看，趙麗穎「轉型三部曲」的表現並不算差。《浴火之路》4.61億（人民幣、下同），是去年中國國慶檔的票房亞軍；《喬妍的心事》冷檔上映，最終票房1.51億；上周上映的《向陽·花》目前位列同檔期第一，貓眼預測票房落在了2.08億。如果這個數字成真，那將是馮小剛近五年內導演作品的最好成績。

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然而，三部主演電影票房相加未過十億，這顯然又不符合市場對一名頂流女星的期待。

比票房更告急的是口碑。《浴火之路》豆瓣6.2，剛過及格線；《喬妍的心事》入圍了東京國際電影節主競賽單元，一定程度上抬高了外界的期待值，結果上映後口碑卻一路走低，豆瓣評分5.3；正在上映的《向陽·花》則呈現出評價兩極分化的傾向，豆瓣評分6.6，並且再次難逃觀眾在女性主義層面的指摘。

三部電影中，趙麗穎飾演的角色有一個共同點，那就是「慘」。《浴火之路》裡，李紅櫻是一名因女兒被拐賣而踏上復仇之路的母親；《喬妍的心事》裡，趙麗穎飾演的小喬表面上是光鮮亮麗的女明星，實際上卻是來自邊陲小鎮、生活在秘密與謊言之中的「黑戶」，不僅工作中處處受經紀人的操控，生活裡還要隨時因身份問題面對未知的威脅。

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再到這次的《向陽·花》，電影開幕就是趙麗穎飾演的「白狐狸」入獄，原因是她為了給女兒購買人工耳蝸誤入歧途。身處底層、無錢無勢，還有過案底，這樣一名女性出獄後面對的處境可想而知。

三個角色各有各的慘，這一方面是題材決定的，另一方面則給了趙麗穎更大的表演空間，有利於後續的獎項評選，也就是網友常說的「衝獎」。

那趙麗穎交出的答卷如何呢？三部電影中，她在表演上也有一個共同的問題，那就是人物狀態大體準確，但在細節詮釋上的顆粒度不足。每每遇到故事的高潮情節，趙麗穎作為核心人物總是給人一種乏力感。

以《向陽·花》為例，當「白狐狸」下定決心殺「老爹」時，電影閃回了她刑滿釋放回歸社會後面對的種種不公與屈辱。此時的搏殺儼然已經不僅僅是為了解救蘭西雅飾演的黑妹，更是「白狐狸」在以自己的方式向命運討一個公道。她必須在這個瞬間爆發出強大到足以吞天噬地的能量，這個決定性的瞬間才能成立。

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趙麗穎的表現，夠「狠」，卻不夠「恨」。導演甚至在這場戲中回避了「白狐狸」的面部特寫，把鏡頭拉遠，觀眾只能通過肢體動作和血腥場面來感受人物情緒。這種呈現方式很安全，但力度顯然是遠遠不夠的。

流量型演員的演技本就更容易受到關注，更何況三部電影中，與趙麗穎對戲的要麼是辛芷蕾、肖央這樣的實力派，要麼是如蘭西雅一樣的天賦型選手。三部電影上映後，趙麗穎的演技表現均成為了觀眾熱議的焦點。只是不同於《第二十條》時期的好評居多，這一次外界的聲音中多有質疑。

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談趙麗穎，便難以避免談到85花。去年九月份，趙麗穎拿下飛天視後之時，「85花格局大變」佔據高位熱搜；十月份，趙麗穎二封金鷹視後，圍繞85花的討論再次層出不窮。

不可否認的是，趙麗穎在事業上的連續進階，的確給其他85花及粉絲群體造成了危機感。但同時，趙麗穎的存在又對85花的職業路徑具有一定的啟迪作用——她的路走通了，後來者也就有跡可循了。

於2010到2015年間走紅的85花們，向上承接了電視時代的最後紅利，通過爆款作品收穫了一定的人氣；向下則成了網路時代第一批「吃螃蟹的人」，以作品、話題、人設聚攏流量和人氣。

這既是85花的共同特性，也成了她們轉型的最大難點。當年齡略大的青衣型女演員在各自的賽道上穩紮穩打、接連把主流獎項收入囊中時，85花依然被困囿於古偶劇和外界對流量型演員的成見中。

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如果說十年之前，85花的轉型更多是出於自身對職業生涯的規劃，那到了近年，先後步入35歲＋的85花已經是箭在弦上，不進則退。原先的古偶舒適區迎來了對觀眾來說更有新鮮感、在年齡上也更具優勢的95花、00花，各種現實向作品則需要她們進一步打磨演技與適配度。

趙麗穎轉型的步調走得最堅決，也最高效。2022年接連播出的兩部作品中，《幸福到萬家》是有導演鄭曉龍保駕護航的農村題材，《風吹半夏》是以社會變革為背景的時代群像闖劇。

兩部作品都有不同程度的大女主屬性，且女主都是草根出身，憑藉自身的努力一路披荊斬棘，闖出天地。這就與趙麗穎此前的代表作和自身經歷有了聯結點，觀眾更容易代入。

在電影之路的規劃上，趙麗穎沿用了這樣的思路。但電影表演和電視劇表演終究存在差異，現階段的趙麗穎，仍需提升表演能力以匹配角色的複雜性。

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聊完了趙麗穎和85花，我們再來談談轉型。不管是正當紅的流量型藝人，還是不缺代表作的實力派演員，在採訪中都常被問到這個話題。但究竟什麼才算真正意義上的「轉型」，要達成什麼成就才算是「轉型成功」，行業內外始終未形成清晰共識。

在觀眾的討論中，演員的轉型無非分為以下幾個維度——

一、媒介平臺的跨越，即從電視劇領域轉向電影領域；

二、題材類型的轉變，即從青春偶像劇轉向現實或主旋律題材；

三、評價體系的改變，即從依賴粉絲與流量轉向追求大眾口碑與主流獎項。



如果細究這些標準，不難發現它們是建立在影視行業長期固有的價值評判體系之上的，比如「電影＞電視劇」、「現實主義＞偶像劇」。如果以塑造立體豐富人物為評判表演的標準，電影肯定不比電視劇更有優勢，但現實主義作品自然比偶像劇更有發揮空間。

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85花之中，電影圈最先拋出橄欖枝的人是楊冪。2011年憑藉穿越劇《宮》走紅後，楊冪在其後的五年時間內陸續參演了二十多部電影，集齊了大IP、大導演、大製作。但一番闖蕩，除了粉絲花真金白銀堆積起來的票房實績外，對楊冪本人作為演員的轉型卻無多大助力。

去年三部影視作品接連失利後，楊冪的輿論處境變得更加被動。事實證明，沒有扎實的業務能力作為基礎，不管參與到什麼樣的作品中，流量藝人大概率只餘兩種用途：「牌子」和「靶子」，平臺或項目招商的看板，集火觀眾「審判」的靶子。

歸根結底，轉型是手段而非目的。近年賽道學興起，背後暗含的便是演員對自身的認知能否和市場需求精準匹配。如果走出舒適圈的代價是核心受眾流失、觀眾離場，為了轉型而轉型，那未免有點本末倒置了。

在行業留給演員的試錯空間越來越小的條件下，比起轉型成功，更重要的問題也許是能否塑造出具有持久影響力的代表角色。85花中，唐嫣就是一個頗具代表性的例子。2020年的《燕雲台》口碑不佳後，唐嫣經歷了長達三年的作品空窗期，期間粉絲對工作室的質疑屢次引發輿論熱議。

直到《繁花》開播，這些質疑聲不攻自破。戲裡，汪小姐以其明媚堅韌成為了全劇最亮的一抹色調；戲外，唐嫣口碑逆襲、資源回升，重新確立了市場地位。

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汪小姐讓唐嫣收穫了新的人生角色，也讓行業看到了她作為演員更多的可能性。近期《念無雙》開播，唐嫣被部份觀眾視為「回歸舒適區」、「轉型失敗」，但這無損於汪小姐這個角色的光彩和唐嫣通過《繁花》取得的職業突破。

究其根本，演員的價值並不是「轉型成功與否」就能簡單定義的，真正能夠經受時間考驗的，不是轉型的噱頭，而是那些能長久留存在觀眾心中的螢屏印記。

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