陳妍希離婚後新劇《親愛的仇敵》毀三觀？渣男丈夫出軌金句惹公憤

2025年2月，陳妍希和陳曉在社交媒體上發文正式宣佈離婚，讓圈內外的人都忍不住一陣唏噓，網民更是紛紛猜測兩人離婚的導火線原因。



離婚後的陳妍希生活重心再度回歸在工作上，2025年5月份，陳妍希主演的《親愛的仇敵》正式開播，她飾演的陳凱西和飾演她閨蜜的高葉，在外人看來是無話不說的好閨蜜，但在閨蜜的信任背後卻暗藏著一次次的較量。後來她們從暗地裡的競爭，慢慢變成了相互理解和支持，共同成長的故事。

2025年5月份，陳妍希有份主演的《親愛的仇敵》正式開播。（《親愛的仇敵》劇照）

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《親愛的仇敵》雖然剛開播不久，卻已經出現了不少戲劇化情節，包括渣男丈夫出軌、一夜情、閨蜜反目成仇等情節，劇情進展可謂十分緊湊。陳妍希飾演的陳凱西，和丈夫結婚多年，夫妻情感早已變淡，最後更是被陳凱西抓住他出軌的把柄和證據，直接選擇和丈夫當面對質！

陳妍希近年主攻陸劇市場，提到當中較令人印象深刻的角色，相信小龍女一定榜上有名。（《神鵰俠侶》劇照）

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一般男人被妻子抓到出軌後，都是迅速道歉求原諒，並且保證絕對沒有下一次——但陳凱西的丈夫倒好，不僅不承認錯誤，而且還大言不慚讓陳凱西再給他十年時間，十年之後他一定收心老實回家過日子，但在這之前又說：

「我不想委屈我自己」

「是我高估了自己，低估了人性」！



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一般人聽到丈夫出軌後還如此理直氣壯的模樣，估計都快氣瘋了吧！在丈夫高超的PUA手段下，陳凱西無言以對，最後竟然只能滿眶眼淚地哭訴：「你說過會愛我一生一世的、你答應過我只對我一個人好的」——真是很離譜，認真的嗎？許多觀眾表示不理解，稱：

「都2025年了，竟然還有人想出這樣的劇情和臺詞？」



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