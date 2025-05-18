朱智勛台灣粉絲見面會上當眾開罵？送「人生四格」紀念照超珍貴

韓星朱智勛17日在台灣台大體育館舉辦粉絲見面會，他剛榮獲百想藝術大賞視帝，來台當天恰巧是他43歲生日，獲得各國親友和粉絲同聲祝福。他還剛接下台灣咖啡品牌代言，為他的演藝事業再創全新里程碑。



朱智勛人逢喜事精神爽，今在見面會上開心獻唱《Laundry》、《Pretty》2首歌曲，暢談他拍攝《重症外傷中心》等熱門劇的心情。

朱智勛對台灣美食讚不絕口。（聯合新聞網授權使用）

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朱智勛透露，他很喜歡台灣的芒果冰、雞排及火鍋，現在勤於健身，沒有特別忌口。他頗為自豪地說：「我沒有刻意練，但卻愈來愈壯，很難找到適合我的衣服，如果不是機能型的服裝，能夠穿得上的衣服真是愈來愈少。」

朱智勛賣力獻唱。（聯合新聞網授權使用）

說起「帥氣」，朱智勛覺得應該屬鄭雨盛得第一，認同鄭雨盛是他認識的朋友當中最帥的。有粉絲大聲提醒他勿忘好友金南佶，朱智勛笑說：「南佶哥嗎？南佶哥屬於可愛型吧！聽說他見面會辦了6小時，所以有韓國父母在網路說『請放過我女兒吧』。」有粉絲起鬨要他比照辦理，朱智勛當場投降認輸，「我的體力可能辦個2小時就好，有心最重要」。

朱智勛賣力獻唱。（聯合新聞網授權使用）

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當聊到最喜歡的台詞時，有粉絲許願要聽他罵「閉嘴」。朱智勛從善如流，在現場用中文、韓文雙聲道大喊「閉嘴」，幸運粉絲站起來「討罵」，所有人被罵得樂不可支，成為見面會奇觀。

另有粉絲希望朱智勛可以送上「結婚27周年」的祝福，朱智勛竟拿出珍貴賀禮，把奪得百想影帝當天拍的「人生四格」紀念照送給粉絲。這份照片大會只沖洗2張，沒想到其中一張會成為台灣粉絲的祝賀大禮。

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