台北電影節入圍名單《鬼才之道》陳柏霖首角逐影帝　張艾嘉爭影后

2025第27屆台北電影獎15日公布入圍名單，由2022年非常新人雷嘉汭、詹懷雲擔任揭獎嘉賓。其中《鬼才之道》以14項入圍成為最大贏家，《小雁與吳愛麗》12項與《白衣蒼狗》10項緊追在後。



第27屆台北電影獎由雷嘉汭、詹懷雲擔任揭獎嘉賓。（fb@台北電影節 Taipei Film Festival）

台北電影獎今年共有274件作品報名，包括劇情長片46件、紀錄片57件、短片138件、動畫片33件。在複選評審熱烈討論下，最後選出32部入圍作品，包含劇情長片15部、紀錄片6部、短片6部、動畫片5部；其中《鬼才之道》以最佳劇情長片、導演、編劇、男主角、女主角、女配角等14項成入圍大贏家。

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演員獎項入圍名單充滿亮點，新舊世代對打。最佳男主角入圍者有《白衣蒼狗》萬洛．隆甘迦 、《我家的事》藍葦華、《河鰻》潘綱大、《鬼才之道》陳柏霖、《愛作歹》黃冠智；最佳女主角入圍者有《女兒的女兒》張艾嘉、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《有病才會喜歡你》江齊、《我家的事》高伊玲，以及在《鬼才之道》飾演「鬼后」的張榕容。

夏于喬憑《小雁與吳愛麗》入圍北影最佳女主角。（《小雁與吳愛麗》劇照）

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台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單也於今日同步公布。「最佳電影行銷獎」由《乒乓男孩》、《角頭－大橋頭》、《夏日的檸檬草》入圍；「最佳海報獎」由安培設計的《交換禮物》、莊秀媛設計的《夏日的檸檬草》、黃國瑞設計的《雪水消融的季節》海報入圍；「最佳預告片獎」由《女兒的女兒》林雍益、《角頭－大橋頭》程紀皓、《夏日的檸檬草》吳梵霖入圍。

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【最佳劇情長片】

《小雁與吳愛麗》

《白衣蒼狗》

《優雅的相遇》

《鬼才之道》

《默視錄》



【最佳導演】

林書宇《小雁與吳愛麗》

曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》

徐漢強《鬼才之道》

楊修華《默視錄》

張作驥《優雅的相遇》



【最佳男主角】

藍葦華《我家的事》

潘綱大《河鰻》

陳柏霖《鬼才之道》

黃冠智《愛作歹》

萬洛普·隆甘迦《白衣蒼狗》



【最佳女主角】

張艾嘉《女兒的女兒》

夏于喬《小雁與吳愛麗》

江齊《有病才會喜歡你》

張榕容《鬼才之道》

高伊玲《我家的事》



【最佳男配角】

曾國城《小雁與吳愛麗》

施名帥《乒乓男孩》

曾敬驊《我家的事》

李康生《默視錄》

洪瑜鴻《白衣蒼狗》



【最佳女配角】

林嘉欣《女兒的女兒》

張詩盈《小雁與吳愛麗》

楊貴媚《小雁與吳愛麗》

陸弈靜《白衣蒼狗》

姚以緹《鬼才之道》



【最佳新演員】

黃奇斌《小雁與吳愛麗》

黃珮琪《我家的事》

劉修甫《刺心切骨》

梁湘華《破浪男女》

林政勳《優雅的相遇》



【最佳編劇】

黃熙《女兒的女兒》

林書宇《小雁與吳愛麗》

潘客印《我家的事》

徐漢強、蔡坤霖《鬼才之道》

楊修華《默視錄》



【最佳紀錄片】

《大風之島》

《日泰小食》

《跳進部落的孩子》

《種土》

《顏色擷取樣本.mov》



【最佳短片】

《A面：我的一天》

《金魚缸小姐》

《青春的回擊殺球》

《翌日》

《最尾日》



【最佳動畫片】

《化》

《片刻依靠》

《加減乘》

《春天》

《風的前奏》



【最佳攝影】

卡迪克．維傑《小雁與吳愛麗》

米卡埃爾．卡普隆《白衣蒼狗》

姚宏易《角頭—大橋頭》

阮榮福《河鰻》

許之駿《優雅的相遇》



【最佳剪輯】

秦岳志《大風之島》

林怡初《日泰小食》

杜妮亞．西霍夫《白衣蒼狗》

李棟全《有病才會喜歡你》

解孟儒、江翊寧《鬼才之道》



【最佳配樂】

尊室安《河鰻》

盧律銘、林孝親、林思妤《鬼才之道》

福多瑪《默視錄》

林尚德、陳品珍《優雅的相遇》

張寬《臨淵入魚》



【最佳美術設計】

蔡珮玲《小雁與吳愛麗》

葉子瑋《白衣蒼狗》

張軼峰《河鰻》

王誌成、梁碩麟《鬼才之道》

唐嘉宏《優雅的相遇》



【最佳造型設計】

葉嘉茵《小雁與吳愛麗》

楊以君《白衣蒼狗》

鄧莉棋《角頭—大橋頭》

范玉霖《河鰻》

施筱柔《鬼才之道》



【最佳聲音設計】

郭禮杞《小雁與吳愛麗》

高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》

顏晟文、朱駿騰《河鰻》

杜篤之、江宜真、黃元澤《破浪男女》

簡豐書、湯湘竹、陳家俐《鬼才之道》



【最佳視覺效果】

郭家宥、黃閔彬《乒乓男孩》

王重治、陳冠佑《角頭—大橋頭》

凃維廷、袁長壽《進行曲》

朱祥溥《無名刀》

郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》



【傑出技術】

原創電影歌曲〈大風子〉詞：王榆鈞、曲：王榆鈞、唱：王榆鈞與樂生保留自救會《大風之島》

動作設計：林微弋、束室、張雅為、海人制作文創有限公司《破浪男女》

原創電影歌曲〈鬼才出道〉詞：陳虹任、曲：王若琳、唱：王若琳《鬼才之道》

動作指導：黃泰維《鬼才之道》

操偶指導：黃燕飛《無名刀》



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【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】