台北電影節入圍名單《鬼才之道》陳柏霖首角逐影帝 張艾嘉爭影后
2025第27屆台北電影獎15日公布入圍名單，由2022年非常新人雷嘉汭、詹懷雲擔任揭獎嘉賓。其中《鬼才之道》以14項入圍成為最大贏家，《小雁與吳愛麗》12項與《白衣蒼狗》10項緊追在後。
台北電影獎今年共有274件作品報名，包括劇情長片46件、紀錄片57件、短片138件、動畫片33件。在複選評審熱烈討論下，最後選出32部入圍作品，包含劇情長片15部、紀錄片6部、短片6部、動畫片5部；其中《鬼才之道》以最佳劇情長片、導演、編劇、男主角、女主角、女配角等14項成入圍大贏家。
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演員獎項入圍名單充滿亮點，新舊世代對打。最佳男主角入圍者有《白衣蒼狗》萬洛．隆甘迦 、《我家的事》藍葦華、《河鰻》潘綱大、《鬼才之道》陳柏霖、《愛作歹》黃冠智；最佳女主角入圍者有《女兒的女兒》張艾嘉、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《有病才會喜歡你》江齊、《我家的事》高伊玲，以及在《鬼才之道》飾演「鬼后」的張榕容。
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台北電影節會外賽「台灣電影行銷獎」各項入圍名單也於今日同步公布。「最佳電影行銷獎」由《乒乓男孩》、《角頭－大橋頭》、《夏日的檸檬草》入圍；「最佳海報獎」由安培設計的《交換禮物》、莊秀媛設計的《夏日的檸檬草》、黃國瑞設計的《雪水消融的季節》海報入圍；「最佳預告片獎」由《女兒的女兒》林雍益、《角頭－大橋頭》程紀皓、《夏日的檸檬草》吳梵霖入圍。
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【最佳劇情長片】
《小雁與吳愛麗》
《白衣蒼狗》
《優雅的相遇》
《鬼才之道》
《默視錄》
【最佳導演】
林書宇《小雁與吳愛麗》
曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》
徐漢強《鬼才之道》
楊修華《默視錄》
張作驥《優雅的相遇》
【最佳男主角】
藍葦華《我家的事》
潘綱大《河鰻》
陳柏霖《鬼才之道》
黃冠智《愛作歹》
萬洛普·隆甘迦《白衣蒼狗》
【最佳女主角】
張艾嘉《女兒的女兒》
夏于喬《小雁與吳愛麗》
江齊《有病才會喜歡你》
張榕容《鬼才之道》
高伊玲《我家的事》
【最佳男配角】
曾國城《小雁與吳愛麗》
施名帥《乒乓男孩》
曾敬驊《我家的事》
李康生《默視錄》
洪瑜鴻《白衣蒼狗》
【最佳女配角】
林嘉欣《女兒的女兒》
張詩盈《小雁與吳愛麗》
楊貴媚《小雁與吳愛麗》
陸弈靜《白衣蒼狗》
姚以緹《鬼才之道》
【最佳新演員】
黃奇斌《小雁與吳愛麗》
黃珮琪《我家的事》
劉修甫《刺心切骨》
梁湘華《破浪男女》
林政勳《優雅的相遇》
【最佳編劇】
黃熙《女兒的女兒》
林書宇《小雁與吳愛麗》
潘客印《我家的事》
徐漢強、蔡坤霖《鬼才之道》
楊修華《默視錄》
【最佳紀錄片】
《大風之島》
《日泰小食》
《跳進部落的孩子》
《種土》
《顏色擷取樣本.mov》
【最佳短片】
《A面：我的一天》
《金魚缸小姐》
《青春的回擊殺球》
《翌日》
《最尾日》
【最佳動畫片】
《化》
《片刻依靠》
《加減乘》
《春天》
《風的前奏》
【最佳攝影】
卡迪克．維傑《小雁與吳愛麗》
米卡埃爾．卡普隆《白衣蒼狗》
姚宏易《角頭—大橋頭》
阮榮福《河鰻》
許之駿《優雅的相遇》
【最佳剪輯】
秦岳志《大風之島》
林怡初《日泰小食》
杜妮亞．西霍夫《白衣蒼狗》
李棟全《有病才會喜歡你》
解孟儒、江翊寧《鬼才之道》
【最佳配樂】
尊室安《河鰻》
盧律銘、林孝親、林思妤《鬼才之道》
福多瑪《默視錄》
林尚德、陳品珍《優雅的相遇》
張寬《臨淵入魚》
【最佳美術設計】
蔡珮玲《小雁與吳愛麗》
葉子瑋《白衣蒼狗》
張軼峰《河鰻》
王誌成、梁碩麟《鬼才之道》
唐嘉宏《優雅的相遇》
【最佳造型設計】
葉嘉茵《小雁與吳愛麗》
楊以君《白衣蒼狗》
鄧莉棋《角頭—大橋頭》
范玉霖《河鰻》
施筱柔《鬼才之道》
【最佳聲音設計】
郭禮杞《小雁與吳愛麗》
高偉晏、林廷琍、陳灉《白衣蒼狗》
顏晟文、朱駿騰《河鰻》
杜篤之、江宜真、黃元澤《破浪男女》
簡豐書、湯湘竹、陳家俐《鬼才之道》
【最佳視覺效果】
郭家宥、黃閔彬《乒乓男孩》
王重治、陳冠佑《角頭—大橋頭》
凃維廷、袁長壽《進行曲》
朱祥溥《無名刀》
郭憲聰、邱俊毅《鬼才之道》
【傑出技術】
原創電影歌曲〈大風子〉詞：王榆鈞、曲：王榆鈞、唱：王榆鈞與樂生保留自救會《大風之島》
動作設計：林微弋、束室、張雅為、海人制作文創有限公司《破浪男女》
原創電影歌曲〈鬼才出道〉詞：陳虹任、曲：王若琳、唱：王若琳《鬼才之道》
動作指導：黃泰維《鬼才之道》
操偶指導：黃燕飛《無名刀》
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