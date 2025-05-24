微短劇演員大起底　00後的「他」躍升一哥　劉念從練習生轉型爆紅

在微短劇爆發增長的階段，演員供給一度跟不上。很多劇組只能找一些沒有表演經驗的素人來填補空缺。面對素人，選角標準自然就只能是顏值、身材等外在條件。於是，關於微短劇（尤其是豎屏劇）演員，人們形成了一個比較主流的認知：「只要漂亮就行」。



豎屏劇的景別通常較小，無需演員複雜走位和演繹大幅度肢體動作，信念感讓位於強烈的情緒傳遞。再加上人設多極致、劇情多反轉，使得傳統影視表演的技巧與經驗看似無從發揮。然而，能在微短劇圈子裡闖出來的演員，就真的只是漂亮嗎？

我們找來了WETRUE的最新一期「演員星耀榜」，查找了一下男女演員榜前十名，並補充查找了一些知名微短劇演員的履歷。讓我們看看，這些微短劇領域的明星演員，都是什麼來頭。

WETRUE的最新一期「演員星耀榜」。（截圖）

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首先在年齡方面，女演員基本上是95後和00後對半分。在統計的16名微短劇女演員裡，只有許夢圓一人是95前。可是她的甜妹外形極具欺騙性，像極了00後。因此，可以這麼認為，年輕是女演員征戰微短劇的一大資本。也許過不了兩年，微短劇裡就會冒出一批05後女演員。



男演員裡的00後反而不多，統計的16位中，只有「一哥」柯淳出生於2000年10月。也許是因為太年輕的男演員hold不住「霸總」的氣場吧。此外還有一位「另類」，是《家裡家外》的男主演王道鐵。他是微短劇圈子裡非常少見的85後，在其他同行還在讀小學的時候，他就已經在中央戲劇學院讀大學了。

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不過王道鐵並非純粹的微短劇演員，他參演的院線電影《那個不為人知的故事》去年上映。他來演《家裡家外》，有豐富演藝經驗打底。

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其次，我們來看看這些微短劇明星們都畢業於什麼學校。女演員裡，有科班教育背景的只佔到約一半；男演員裡，有科班教育背景的佔據了絕對多數。



雖然王小億、翟一瑩、韓雨彤等高人氣演員都是表演專業出身，但她們的學校招牌不算亮眼。畢業於中央戲劇學院的郭宇欣和畢業於上海戲劇學院的孫藝燃，基本上代表了微短劇女演員科班背景的天花板。

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畢業於燕京理工學院機電專業的余茵、畢業於華南理工大學建築學專業的王星辰、畢業於西安科技大學土木工程專業的王格格，領域跨度最大，能夠取得如今的成就，說明她們的天賦極高。

相對於女演員，男演員這邊就「卷」得多了。光畢業於中央戲劇學院的，就有王譯磊、黃浩雯、王道鐵、何聰睿四人，還有畢業於北京電影學院的沈思。

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而在綜藝節目中為微短劇演員正名的柯淳，則畢業於上海戲劇學院，妥妥的科班出身。他之所以在電視上顯得演技青澀，是因為他出道後還沒得到長劇、電影的鍛煉機會就紮進了微短劇裡，在表演風格上，受到了影響。

男演員這邊跨行而來的較少，最有代表性的是憑藉《當替身我月薪百萬》、《繁花如夢》等劇火起來的何健麒。他畢業於黑龍江交通職業技術學院客貨運專業，曾做過售票員，後因長相出眾受邀拍攝短劇並走紅。

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我們最後來看看微短劇演員們的出道途徑，也就是他們做微短劇演員之前是做什麼的。男演員這邊因為大多是科班畢業，所以演員出道居多。區別無外乎畢業後是否就直接進了微短劇圈子而已。



比較特別的就只有李夢然。他2019年參加了貴州衛視的甜蜜戀愛告白真人秀《非常完美》，隨後又在2021年以脫口秀演員身份參加了快手的《超Nice大會》，屬於極為少見的綜藝出道。

女演員這邊就比較豐富多彩了。楊咩咩、李柯以、馬秋元之前都是未出道的素人。王小億、嶽雨婷、余茵則是在抖音上發佈短視頻的個人創作者。王星辰曾因為在真人互動影像遊戲《完蛋！我被美女包圍了！》中的出色表演，喜提「浩浩媽」的昵稱，粉絲數暴漲。

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王格格早在2018年就參與了微短劇的雛形產品——資訊流小說廣告的拍攝，如果算「工齡」的話，堪比「歪嘴龍王」管雲鵬。具有產業分析意義的，是劉念和葉皓然。兩人都是練習生出道，分別參加過《創造營2020》和《創造營2021》，曾經的目標是唱跳全能的舞臺偶像。偶像路走得不算太順，轉戰微短劇後竟然意外爆火。

尤其是劉念，僅拍了7部微短劇，就穩住了自己在人氣榜裡的地位。其他同等級別的演員，少說都要二十幾部作品打底。這可能和練習生受的訓練有關。他們雖然學的是舞臺唱跳，但女團、男團的舞臺，往往會要求他們瞬間演繹出極致化的氣場，比如極致可愛、極致冷酷、極致妖豔、極致帥氣等。

這種猶如「附體」般的瞬間極致化演繹，放在電影和電視劇裡會顯得浮誇、虛假，但與微短劇的表演有異曲同工之處。鑒於劉念和葉皓然分別跑通了女男賽道，未來很有可能會陸陸續續地有其他練習生出道的藝人，轉戰微短劇哦。

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