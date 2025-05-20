借命而生劇評｜秦昊韓庚一追一逃　一聲歎息演活20年的執念與幻滅

【借命而生／陸劇推薦2025】近日，由陸川執導的《借命而生》在愛奇藝迷霧劇場收官。許多人都看得出來，這並非一部傳統意義上以本格推理、奇觀命案為主的懸疑劇，而是始終有重重迷霧圍繞在它四周。



例如「借命而生」，是誰借了誰的命？為什麼秦昊和韓庚在劇中明明是一追一逃，卻不像是宿敵，而是更近乎一種相互救贖的關係？為什麼史彭元在劇中出現的集數並不多，卻擁有了屬於自己的「人生鏡頭」？

由陸川執導的《借命而生》在愛奇藝迷霧劇場收官。（《借命而生》劇照）

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電影導演通常會有對於宏觀敘事和鏡頭語言的「強迫症」，《借命而生》就是如此。陸川電影導演的思維與技巧貫穿始終，對影像畫面進行了升級與重構，既有對傳統懸疑敘事和電影感影像呈現的革新，也有對類型片邊界的拓展。

敘事結構上，《借命而生》突破了傳統懸疑劇線性框架，將1992年的案件線與2012年的追兇線並置，在劇情徐徐展開的同時穿插敘事，實現了主角之間的跨時空對話。其內核還與90年代中國企業改制、下崗潮等時代議題深度關聯，通過橫跨二十年的追兇案透視時代病灶，形成「懸疑×時代史詩」的複合類型。

而對於不想過份深究隱喻的懸疑劇迷來說，《借命而生》作為一部「每一幀都有電影感」的懸疑劇，光看畫面就已經「值回票價」。

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真相背後，是人性與情感的較量

由於劇集始終給觀眾開了獄警杜湘東（秦昊 飾）和逃犯徐文國（韓庚 飾）的雙視角，使得《借命而生》的結局有意料之外，也在情理之中。意料之外的，是杜湘東與相濡以沫的妻子劉芬芳（鐘楚曦 飾）並未走到最後，在杜湘東執著追兇的多年前，兩人就已經天人永隔，留下的是數不盡的回憶和遺憾。



情理之中的，是徐文國的情敵、六機廠廠長之子唐堯鑫（蘇小玎 飾）雖不是直接兇手，卻是整個事件的幕後操縱者。他教唆保衛科科長劉廣才（張晶偉 飾）「借刀殺人」殺害六機廠車間主任李超，嫁禍姚斌彬（史彭元 飾），而最終劉廣才卻淪為一枚棋子和棄子。

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自此，二十年前的「李超之死」一案落下帷幕。成為商人的徐文國終於回到故里，舉報唐堯鑫父子，親眼見證了弟弟姚斌彬洗脫冤屈，但遺憾也已經刻在骨子裡，無法被抹去。而徐文國從逃犯到成功商人的轉變，礙於篇幅的原因沒有展開，卻也留給觀眾很多遐想空間。

這二十年間，有人多年執着，不懈追兇；有人「借命而生」，一朝翻案；也有人被牽扯其中，斷送前程。而劇中故事發生地六機廠是劇中人的生息之地，也是命運牢籠。時代巨變，六機廠像突然卡殼的齒輪，卡住了一群人的人生。遲到二十年的真相，形成一張巨大的灰色的網，將眾人導向命運的終局。

《借命而生》在內地電影網「豆瓣」獲得6.7分的好評。（截圖）

《借命而生》拍出了大時代的局限性，也拍出了「人人皆在牢籠中而不自知」的人生況味。從個體小人物的視角來看，渴望自由的人，終究沒能得到真正的自由。杜湘東、徐文國、姚斌彬、劉芬芳、孫永紅這一群曾經的熱血青年，被動承受著命運的推動，每一個看似不起眼的決定，都可能成為彼此命運的轉捩點。而結局的真相大白，又再次加重了這些人物的悲劇感和宿命感。

劇集採用雙時空對比的形式，構建了杜湘東、徐文國、姚斌彬三人之間的追逃宿命糾纏和彼此守護的關係。導演善於通過角色的眼神形成對話，來抒發人物之間「只可意會，不可言傳」的心理活動。

二十年前，三人相遇在看守所中，杜湘東的眼神中已經流露出對於徐文國、姚斌彬兄弟二人的「相信」。徐文國對於弟弟的關愛關照，姚斌彬的技術控和天真熱血，讓杜湘東對於李超案的偵破結果產生了動搖；

而徐文國、姚斌彬車禍越獄的過程，又讓杜湘東再次對二人萌生了難以抑制的同理心。弟弟姚斌彬在臨刑前，面對無法抵抗的命運，眼神中含有深深的悲愴，亦帶有對於哥哥的想念和期許，希望對方可以替自己「好好地活下去」。這一段姚斌彬眼神的轉換之經典，可稱之為史彭元螢屏中的「人生鏡頭」。

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更加戲劇性的是，二十年前，為了逃過追捕，徐文國曾把杜湘東打暈。之後又把他背到路邊，讓其便於獲救；二十年後，杜湘東也把自殺之後的徐文國背上救護車。此時，杜湘東和徐文國的命，同樣因為姚斌彬的死，而緊緊被捆綁在了一起。可以說，他們，都是借了姚斌彬的「命」而生。

這樣的人物關係的鏡像設置，也把三人善良的性格底色和無奈命運展露無遺。而提到改變了三人命運的關鍵人物，就少不了劇中的孫永紅（林博洋 飾）這個角色。

家境貧寒的孫永紅曾經與徐文國有過一段戀愛時光，卻因為天降離奇命案而無法相守。二十年後的孫永紅有了自己新的家庭，從不再對徐文國的悲慘經歷感同身受，到被徐文國自殺觸動，吐露真相，她有過執着、有過絕望，也曾有因維護家庭而生的自私閃念。

故事塑造了一個前期深情不移，後期被迫向現實屈服，最終還是站在了正義一方的複雜女性，給懸疑劇中女性形象的塑造帶來拓展。

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氛圍感背後，是陸川的作者性表達

《借命而生》給人印象最深刻的，是導演陸川對於這樣一個雙時空追逃敘事的立體化呈現。其中的電影級鏡頭質感和極具詩意、潮濕感的空間影像，讓劇情如溪流般緩慢流淌。



從故事開篇杜湘東騎車穿梭於山區霧靄之間，到杜湘東回到看守所，面對即將行刑的姚斌彬時苦澀的一鏡到底，再到姚斌彬沉默地走向囚車的眼神，都充滿了濃郁的情緒流動。劇集對於90年代小城鎮的展現既有紀實性，同時兼具似真似幻的夢幻感，這是電影導演陸川給這部非典型性懸疑劇賦予的作者性表達。

同時，作為一部懸疑劇，《借命而生》中少不了如車禍越獄、煤礦坍塌、冷藏車中藏人的名場面，這些強張力的劇情，也讓不少觀眾發出「被韓庚的演技震撼」「與故事中的杜湘東和徐文國共情了」的感慨。

此外，《借命而生》並沒有一般懸疑劇的過份誇張的血腥場面，甚至還有不少浪漫和喜感的橋段，來緩解整部劇偏暗調的氛圍。其中，杜湘東與肉聯廠廠花劉芬芳相遇和相愛的過程，就十分打動人心，在網上廣為流傳。

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觀眾可以剝離開常規懸疑劇追兇的緊迫感，以一種欣賞文藝電影般的心情，去靜靜體會人物的所思所想。可以說，陸川將電影創作的經驗注入劇集，構建起懸疑劇的視覺新範式。

一方面，劇集採用電影級攝影與美術設計，來反映時代浪潮下小人物的生存困境。如杜湘東在辦公室被百葉窗切割的身影、徐文國逃亡時穿越的扭曲隧道，這些視覺符號暗示著人物被時代禁錮的命運。

雨夜追捕戲中，手持鏡頭跟隨杜湘東穿梭於泥濘巷道，雨滴迸濺與槍火閃光交織。這些極致的視覺敘事和光影效果，增加了關鍵性情節的銳度和深度。

另一方面，劇集堅持細節還原。90年代看守所的鐵窗設計、二八杠自行車、搪瓷缸等道具，構建起真實的時代氛圍。這種「電影質感+紀實美學」的融合，既滿足觀眾對懸疑劇「沉浸感」「空間感」的多維需求，又賦予作品文學美感和紀錄價值。

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懸疑故事還有更大的拓展空間

近幾年，懸疑劇創作呈現出明顯的革新趨勢，在題材融合、敘事手法、思想深度及視覺美學等方面均有所進化。《借命而生》的創新在於將文藝氣質與類型片的強節奏相融合，劇集在用影像構建懸疑新美學的同時，還有雙男主一追一逃、底層小人物逆襲、揭露國企貪腐等，滿足觀眾對「爽劇」期待的情節設定。



秦昊作為懸疑劇的頭號代表性人物，也是迷霧劇場的金字招牌，他對於懸疑感和人物悲劇命運的把握，通過一部部劇的積累，到了《借命而生》已臻化境。通過一個眼神、一個動作、一聲嘆息展現出角色五味雜陳的心理活動，對於秦昊來說不是難事。

杜湘東因職業信念追兇二十年，其「咬定青山不放鬆」的勁頭令人印象深刻。令人驚喜的是，韓庚也在這部劇中展現了「毀容式演技」，在詮釋徐文國這樣一個愛恨分明、重情重義的人物時，韓庚的幾次分別、重逢戲，尤其是哭戲令人印象深刻。

《借命而生》的創作實踐，突破了正反派二元對立的價值觀，證明懸疑類型片可以承載歷史反思、人性剖析等厚重主題，同時保持商業吸引力。導演陸川透過極具電影質感的鏡頭語言和詩意表達，將懸疑敘事昇華為對人性、命運與時代洪流的深度叩問。

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作為網路劇中發展最成熟的類型，不同形式、主題、拍攝手法的懸疑劇，對行業破局具有重要意義。至少在長短劇集交戰、爭奪用戶注意力的時代，懸疑劇不應滿足於「短平快」的刺激，而應成為折射社會現實的稜鏡。

正如陸川在採訪中所言：

「懸疑只是外殼，我們真正想拍的，是被時代洪流裹挾的普通人。」



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