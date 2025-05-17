姜頌劇評｜鄭湫泓鄧凱打破古偶劇悶局突圍　拆解微短爆紅流量密碼

【姜頌／短劇／陸劇推薦】五月的劇集市場迎來一匹出人意料的黑馬——芒果TV與浩瀚娛樂聯合出品，在大芒短劇廠牌播出的微短劇《姜頌》。



這部作品的成功令人意外，不僅因其微短劇的體量，更因其創造了與傳統長劇比肩的市場表現。

微短劇《姜頌》的成功令人意外。（《姜頌》劇照）

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開播首日，《姜頌》的貓眼熱度值就達到了8648，這個數字足以與不少大製作長劇分庭抗禮。在播出期間，該劇持續領跑各大榜單，貓眼累計有效播放2.25億，屢次斬獲貓眼短劇有效播放冠軍，並登頂德塔文短劇景氣指數周榜。

亮眼的播放資料是一方面，更難得的是，該劇形成了微短劇領域少見的口碑效應。截至目前，《姜頌》相關話題累計熱搜上榜70次，B站UP主的自發安利、網友圍繞角色和劇情的深度討論，都顯示出這部劇的質素不俗。

短劇《姜頌》由鄭湫泓主演。（微博＠鄭湫泓Jade）

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在微短劇爭相卷套路、卷設定的當下，《姜頌》把「反套路」做到了極致，不僅成就了高熱度的市場表現，更成為了古偶微短劇賽道一部難得的真女性主義佳作。

作為影視行業的新風口，微短劇市場不缺爆款，但能夠同時滿足「爆款」和「佳作」的卻寥寥無幾。口碑熱度雙豐收的《姜頌》，無疑是一個具有啟發性的創作樣本。

隨著微短劇從野蠻生長邁向精品化，平臺應該如何突破傳統創作思維，構建具有創新性的內容生態？芒果TV大芒短劇也為行業提供了新的破局思路。

鄧凱飾演男主角「沈確」。（微博＠鄧凱-Kai）

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情節反套路，人設反標籤

在常見的創作範式中，微短劇因其時長和故事體量，人物塑造易流於扁平，情節設計也較為依賴套路化爽點。《姜頌》反其道而行之，首先是情節的反套路，讓穿越女姜嬌嬌（鄭湫泓 飾）和古代女姜頌（鄭湫泓 飾）共存共生，並借姜頌之口戳穿了穿越題材中穿越者的優越感。



在這樣的設定下，「宿主」姜頌不再是湮滅在穿越文女主角光環下的工具人，而是一個血肉豐滿的獨立個體，擁有明確的慾望與意志。她拒絕家族的擺弄，也不受所謂「上帝視角」的編排。劇情前期的故事張力，正來自於姜頌與各方勢力的博弈。

上位者的愛情、男一男二的爭搶、圓滿幸福的結局……這些過往在古偶劇中象徵著「主角光環」的標配要素，統統打動不了姜頌。隨著劇情推進，這些「光環」的虛偽性也被逐一揭露。這讓整個故事在劇情之外多了另一重觀看趣味：即為觀眾提供了審視「穿越」、「系統」等題材類型作品的新視角。

其次是人物的反標籤，不光是姜頌，劇中的每個角色都在努力掙脫被預設的命運。姜嬌嬌對應的是「傻白甜女主」，在屬於她的敘事中，受盡寵愛、家庭和樂、「三年抱倆」不過是父親為她編織的幻象。表面上是被偏愛的「女主角」，實則是父權敘事的傀儡。她的處境，也是長期以來偶像劇女性角色被客體化的縮影。

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沈確（鄧凱 飾）對應的是「臉譜化反派」，他身上承載的命題是「惡毒配角」的「惡」究竟從何而來？太多的影視劇中，反派為惡而惡，缺失合理的行動邏輯。沈確的覺醒，是對這種既定敘事的反抗。

崔佑安對應的是「完美男主」，劇裡不管他做了多麼出格的事，都有故事的撰寫者為他保駕護航。但完美之下是空心，因為一切都得來得毫不費力，所以一切於他而言都沒有意義。「完美」又深情的崔佑安，同樣只是一個滿足撰寫者需求的符號。

最能體現這種符號性的是，當原本的「男主角」崔佑安自盡後，「造物主」陛神為了確保故事能按照原來的走向順利發展，迅速讓沈確上位成了新的「男主角」。這種對人物命運的隨意更改印證著瑪麗蘇套路的荒誕——沒有具體的人、沒有具體的關係，只有千篇一律的深情和可以被隨時替換的敘事零件。

劇中每個人物的覺醒又反過來影響著故事動線的走向，由此驅動著劇情的多重反轉，不斷刷新著觀眾的觀劇體驗。

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創作者與觀眾的雙向奔赴

當多數微短劇還在用「打臉逆襲」、「霸總愛上我」收割流量時，《姜頌》構建了一個能令觀眾沉浸和思考的故事空間，讓劇作脫離了「爽完即棄」的內容窠臼。這種觀感上的「新」，源於主創團隊對「精」的不懈追求。



從團隊配置來看，《姜頌》的製作水準完全可比肩長劇——導演余阿可曾參與並執導《歡樂家長群》、《蘭閨喜事》等口碑作品；編劇林言年是知乎高人氣反轉小說作者，其代表作《執筆》是2024年橫屏短劇的頭號爆款；攝影指導陳凱有《長相思》、《鬢邊不是海棠紅》這樣的出圈代表作；美術指導王一凡上部作品是2025首部進入騰訊視頻「爆款俱樂部」的《雁回時》。

《姜頌》對觀眾情緒的敏銳捕捉，來自編劇林言年對現實的深刻觀察。在她看來，穿越文中被剝奪主體性的古代女性，與現實裡失聲的弱勢女性群體並無不同，這也成為了姜頌這一人物的靈感來源。

近年來，螢幕內外的女性敘事往往將「出走」作為終極答案。但逃離真的是唯一或最優解嗎？劇中，姜頌經歷了從逃離到回歸的轉變，最終領悟「軟弱只會讓渡權力，逃跑不該是女人的宿命」。這一設定不僅是角色的成長，也是編劇對現實議題的回應。

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《姜頌》中有小說世界、古代世界、現實世界三個時空場景，同時這三個場景中的故事互有交叉、互相影響。為了讓這種嵌套敘事更加清晰易懂，導演在視聽語言上做了精心設計。例如，當畫面切換至姜嬌嬌的幻想世界時，螢幕會壓縮遮幅，以視覺差異提醒觀眾進入虛構時空。

劇中的姜嬌嬌和姜頌為同一名演員飾演，前期為了凸顯姜頌、姜嬌嬌兩個人物不同的命運軌跡，以及古代女和穿越女的人物性格差異，劇中常會出現二人劇情畫面的穿插剪輯，從而增加人物的對比感；大結局中，二人結成同盟，展開雙向救贖，這種跳剪手法則暗含「我拯救了你，也是拯救了我自己」的深意。

隨著劇情的推進，姜頌的人物塑造與劇中展現的女性互助也持續引發了觀眾熱議。創作者能體察到觀眾的變化，觀眾能感知到創作者的用心。《姜頌》的口碑突圍，本質仍是一場創作者與觀眾之間的雙向奔赴。

以創新為矛，以匠心為盾

細看芒果TV對微短劇精品化的探索之路，會發現創新和匠心始終深植於平臺基因之中。《姜頌》的出圈不是踩中流量密碼的偶然，而是平臺持續深耕內容、精准把握觀眾需求的必然。



作為芒果TV旗下專業的短劇製作廠牌，大芒短劇已打造出多個具有行業標桿意義的爆款作品——題材創新標桿《虛顏》，在「替嫁」這一核心設定中注入懸疑推理、雙生女主等新元素，以「懸疑為殼，情感為核」的故事表達成功突破微短劇的創作路徑。劇播結束後，男主演丞磊和導演曾慶傑的「上桌」也側面印證了作品的成功。

製作升級標桿《難尋》，以微短劇體量完成長劇級敘事，用「東方宿命美學」演繹中式浪漫，通過電影級的畫面質感升級了橫屏微短劇的視聽體驗。

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IP開發標桿《貍貓書生》，作為熱門綜藝《密室大逃脫》的首部衍生劇，該劇驗證了「爆綜帶爆劇」的可行性。這種全新的劇綜聯動玩法，也為視頻平臺挖掘IP價值提供了思路。

《姜頌》播出後，有不少網友都關注到了片頭的AI美學。該片頭由棱鏡工作室依託於芒果自研AIGC內容生產平臺打造，是AIGC孵化業內首個內容定制級短劇片頭。從內容創新到技術突破，從IP開發到質素升級，芒果TV通過多維度的創作實踐，打造出了屬於短劇的長期主義。

在大芒短劇發佈的後續待播片單中，也有不少項目值得行業和觀眾關注：由姜貞羽、王佳璿主演的《明眸》，講述盲女重生改寫命運，是一個具有浪漫情愫和家國情懷的女性故事；由何宣林、張庭睿主演的《朝朝如念》融合穿越、智鬥等反套路元素，定位為高燃奇幻。

在行業充滿變數的當下，芒果TV大芒短劇以創新為矛、以匠心為盾，在微短劇領域開出了一條兼具藝術性和商業性的新航道。這一系列的作品案例也讓我們有理由相信，短劇不短，精品恒長。

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