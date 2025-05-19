人生若如初見劇評｜李現春夏打造年代劇新標竿 呈現晚清絕代芳華

【人生若如初見／陸劇推薦2025】燈影幢幢間，一名梳著旗頭的中年婦人正在教授旗人禮儀。梳旗頭行跪拜禮時，用摸頭翹代替叩頭，一跪摸三次，再跪再摸三次；身著寶藍色對襟大襖的年輕女子喊她「嬸嬸」，馬上被婦人糾正，「旗人管嬸嬸叫嬸媽」……



這場戲來自《人生若如初見》的第一集，只有不到三分鐘。以清末為背景的陸劇並不在少數，但卻少有劇集有膽量在劇情中融入這般具象的細節。

陸劇《人生若如初見》由春夏、李現主演。（《人生若如初見》劇照）

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一來，這場戲雖小，卻需要創作者經過嚴謹的考證查據，沒有任何可以含糊其辭的空間；二來，對於主線情節而言，這樣的戲份屬於「閒筆」，在追求快節奏、強反轉的市場環境中，「閒筆」往往被視為性價比不高的敘事選擇。但這樣的「閒筆」，對於人物塑造又是極為重要的。

畫面中教授旗人禮儀的婦人是梁母（吳越 飾），和碩睿親王多爾袞的後裔。有了這場戲，梁母「皇室宗親」的身份便不再只是空洞的人物背景，而是構成著人物性格、也決定著人物命運的前史——一個對族人禮儀如此看重的宗室後代，在新舊時局交替之時必然放不下往日榮光。

再看這場戲的構圖與光影，低照度環境營造出的畫面質感，讓人很難不聯想起侯孝賢導演的《海上花》。《人生若如初見》開播口碑衝上熱搜，從這場短小精悍的戲份中便可窺見緣由。

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近年來，年代大戲精品稀缺。究其原因，既要面對創作層面的高門檻，又需應對觀眾審美趣味的快速變遷。在當前碎片化、快節奏的市場環境中，觀眾是否還能沉下心來品味厚重的時代敘事？年代劇是否還能贏得市場青睞？

作品回答一切。再多的探討、再多的總結都比不上一部優質作品的現身說法——《人生若如初見》開播，這個答案出現了。

曾憑電影《踏血尋梅》以新人資態勇奪金像獎影后。（資料圖片）

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視聽美學：寫實與寫意

《人生若如初見》是一部很難開倍速的劇。如果故事只剩衝突，看點僅存爽感，觀眾自然會選擇最直接的方式抵達高潮。但長劇的魅力，恰恰在於它對藝術表達完整性的容納。當每一幀畫面都蘊含豐富的信息量，值得觀眾駐足品味、反覆咂摸時，倍速播放反而意味著審美體驗的損失。



開篇即見功力。《人生若如初見》將時間線錨定在西元1900年，八國聯軍侵佔北京，慈禧挾光緒帝出逃，自立軍起義遭到殘酷鎮壓，神州大地處於一片動盪。如何具象化這種殘酷和動盪？刑場上，當自立軍餘黨被要求用擲竹茭的方式決定生死時，畫面中多次出現了一匹流淚的馬。

萬物有靈，人命被如此隨意地對待，馬兒亦有感於「天道不仁」；同時，馬的眼淚與圍觀民眾的冷漠麻木形成鮮明對比，歷史的痛感變得真切可觸。

美術指導婁磐在幕後特輯中談到，「高級的美術是不搶人物的，但也不會淪落為純粹的背景」。如何達成這一點？回饋到創作實踐上，便是既要寫實，也要寫意。

寫實是對時代的靠近。大至場景，小至道具，劇組都需要在大量的歷史資料中層層篩選。值得一提的是，劇組甚至有一個專門的小組負裝備和槍支的匹配問題，「不僅要證實，同樣也需要去證偽」，以排除那些看似合理實則不符時代的元素。

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寫意是電影級的審美追求。以女主角謝菽紅（春夏 飾）出場的長鏡頭為例，粗布麻衣的男人牽著老黃牛走過石板路，斑駁的徽派建築牆根處佈滿苔蘚，小販挑著扁擔步履匆匆，少女撐著油紙傘臨牆而立。她站立的方向正對著書院的大門，此行菽紅是為了看一看自己的未婚夫……

整個畫面既像一幅生動的風物畫，又像是被重新賦予色彩的老照片。這種通過視聽細節累積的沉浸感與創作質感，成就了《人生若如初見》非凡的大劇氣質，也展現出長劇藝術獨特的審美價值。

傳奇敘事：大歷史與小人物

《人生若如初見》的年代背景為晚清，是歷史書上的「中華民族三千年未有之大變局」。這一特殊的時代背景決定了作品厚重而複雜的故事內涵。



該劇以講述戲劇故事的方式，通過「留洋篇」「歸國篇」「前路篇」三幕式結構搭建起完整的敘事框架，全景式呈現了中華民族推翻帝制、救亡圖存的艱難奮鬥歷程。目前播出的內容集中在「留洋篇」，在異國的舞臺上，各方勢力的博弈已初現端倪。

學員內部，不同派系心思各異。有人終日交遊、左右逢源，試圖在亂世之中有一番作為；也有人已經深陷棋局，進退維谷。就像楊凱之（魏大勛 飾）剪去的那根辮子一樣，看似姿態決絕，但必要時仍可用假辮子偽裝。所謂「去留兩便」，暗喻那個年代個體身份的脆弱與多變，也象徵著時代的動盪與無常。

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學員外部，日本軍方對中華軍事生的區別對待無處不在。責任教官平田一郎（蘆芳生 飾）表面嚴苛，實則暗藏算計；日本皇室成員綾倉公爵以溫和姿態示人，背後同樣另有盤算。他們各懷鬼胎，或拉攏、或監視，使留學生們在異國的每一步都如履薄冰。

全景敘事的精髓，則在於對單一視角的突破。劇中沒有絕對的主角，每個角色都代表著不同的立場與選擇。梁鄉（李現 飾）是維護清政府的貴胄人士，楊凱之、吳天白（朱亞文 飾）是革命志士，李人俊（周遊 飾）則象徵新軍勢力。

如果說男性角色映射了時代洪流中的不同派系，那麼女性角色菽紅則代表了更具體的人性與生活。作為安徽開文堂家的二小姐，菽紅原本是養尊處優的大家閨秀，不得已踏上流亡之路後，她的生命力非但沒有衰減，反而愈加強悍。

從連衣服都不會洗的閨閣小姐，到在異國他鄉獨立謀得文具店、裁縫鋪的工作，菽紅的成長是在生存實踐中完成的，她對革命的認知也來源於生活點滴的自然沉澱。這種覺醒並不比吳天白的高談闊論、梁鄉的雄心壯志來得淺薄或遜色。

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相反，這種平民視角為故事注入了溫度，讓宏大的時代命題有了觸手可及的生活質感。菽紅的成長軌跡，恰是那個風雲激蕩年代最生動的注腳。在速食式創作盛行的影視環境中，《人生若如初見》的題材與敘事方式注定稀缺而珍貴。它既填補了市場空白，也為觀眾提供了回望時代傳奇的全新切口。

思想深度：個體命運與時代激蕩

作為一部年代傳奇劇，《人生若如初見》不僅書寫了時代的傳奇篇章，更鐫刻了個體生命的傳奇軌跡。在長劇特有的敘事時空中，人物性格的立體呈現與成長蛻變也得以充分展開。劇中的主要角色初遇時都是17歲，彼時中華民族站在歷史的拐角，他們也都站在各自命運的十字路口。



就像導演王偉在幕後特輯中說的那樣，「1900年代的故事也是那一代人的青春故事」。雖然劇中主角們的背景不盡相同、立場各異，且都有著一定的歷史局限性，但這些人物在時代的洪流中不斷求索，「有一分熱，發一分光」。

梁鄉原本是被冷落的宗室後代，他能獲得赴日留學的名額，是因為當權派的子弟貪生怕死。也就是說，在某種程度上，梁鄉是被命運選中的人。但在留學期間學習到現代軍事知識後，他對時代格局有了新的認識，開始展現出主體性的一面。

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謝菽紅同樣如此。最初跟隨吳天白參與革命行動、踏上流亡生涯時，她是懵懵懂懂的。但在逃亡的過程中，她不斷吸收新知，逐漸覺醒並成長為獨立堅強的新女性。

楊凱之出身平民，17歲就參加起義，在刑場上「死而復生」，後在商人的資助下赴日留學，一邊學習軍事，一邊挖掘革命志士，在變化無常的時代浪潮中以不變的革命熱忱堅定前行。

毫無疑問，《人生若如初見》是一部大劇，但這個劇名本身，卻落在了人物對青蔥歲月的懷緬和悵惘上。這是因為在這部劇中，不僅能看見時代的激蕩，更能看見那些被洪流裹挾卻依然鮮活的生命個體。

這種青年覺醒與民族自強精神，具有永恆的價值光芒，也是劇集與當下年輕觀眾的深層情感連結。《人生若如初見》以恢弘的敘事視野和細膩的人文關懷，實現了思想深度與創作匠心的雙重回歸。正如真誠的創作不會過時一樣，我們也相信，優質的作品永遠能夠找到等待它的觀眾。

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