從不被看好到十年婚 女星為小10歲老公慶生 以行動打破婚變傳聞
撰文：聯合新聞網
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57歲伊能靜與大陸男星秦昊結婚10年，並育有一個女兒，19日秦昊歡度47歲生日，伊能靜開心替老公慶祝，並感性發文。
她說：「這段時間我們的情感被傳得風風雨雨，但我們都知道多說無益。從相識到現在一直有許多聲音，但正如你曾說過的那句話——我是跟你過，不是跟這個世界過。自己的人生無須向外人解釋。」你對我來說是獨一無二的，我對你來說也是獨一無二的。
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至今我們仍保持夜間散步聊天的習慣，有時一走就是兩三個小時，無話不說。當然，我們也像所有夫妻會爭執，說過氣話，但我們都知道：幸福不難，但要持續的幸福，是要兩個人願意克服萬難的。夫妻亦是彼此馴服的過程——用愛馴服慾望，用同心馴服自私，用信任馴服猜疑，用責任馴服放棄。
伊能靜最後說：
「希望你知道當你在為這個家的幸福努力時，我和女兒同樣希望你開心快樂。我們永遠是你最堅實的後盾，這個家永遠為你備著滿盈的愛與溫暖，永遠的老男孩，我的狐狸先生，秦老師，生日快樂。」
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