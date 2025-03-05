防流感｜金銀花菊花茶抗炎抗病毒？中醫推薦5款花草茶提升免疫力

保持正氣充盈是防病的基礎！



在中醫典籍裡，花草茶作為日常養生的一部分，具有補充正氣、疏風散寒、滋陰潤燥等功能，這篇提供你5種花草茶，增強身體抵抗力。

5款花草茶提升免疫力（按圖）

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現在各種病毒活躍，該如何避免病毒入侵？中醫認為疾病的發生與人體的正氣虛弱有關，而喝花草茶，具有補充正氣、疏風散寒、滋陰潤燥等功能。不同的藥材有不同的功效，簡單舉一些例子：

1. 以增強免疫力為例：可用黃耆、枸杞搭配，有助於補氣養血的成分。

2. 若要疏風散寒：可用生薑、桂枝等溫性藥材能驅散寒氣，預防感冒發生。

3. 要治感冒引起的咳嗽：可喝百合加麥冬泡熱水飲用，可以潤肺止咳、緩解呼吸道不適。

4. 減少外邪對身體侵害、減輕麻疹等疾病引發的炎症反應：可用金銀花、連翹等藥材，有良好的抗炎和抗病毒特性。



如何強化免疫力？（按圖👇👇👇）

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喝這5款花草茶提升免疫力

1. 金銀花菊花茶

適合體質和需求：熱性體質，易感冒、咽喉不適的人。

功效：清熱解毒，抗炎抗病毒。

配方：金銀花10克、菊花5克、甘草3克。

方法：將所有材料以熱水沖泡，靜置5分鐘即可飲用。



2. 黃耆枸杞茶

適合體質和需求：氣虛體質，體力不足者。

功效：補氣養血，提升免疫。

配方：黃耆10克、枸杞10克、紅棗3枚。

方法：用材料煮沸後轉小火煮15分鐘，取湯飲用。



3. 生薑紅糖茶

適合體質和需求：陽虛體質，怕冷、手腳冰涼的人。

功效：暖身驅寒，緩解風寒感冒。

配方：生薑5片、紅糖適量。

方法：將生薑片煮水後加入紅糖調味。



吃這些預防6種問題（按圖看清👇👇👇）

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4. 百合麥冬茶

適合體質和需求：陰虛體質，咽喉乾燥、乾咳者。

功效：滋陰潤肺，緩解肺燥不適。

配方：百合10克、麥冬10克、冰糖適量。

方法：將材料以小火煮10分鐘，加入冰糖即可。



5. 玫瑰花蜜茶

適合體質和需求：情緒鬱結，壓力大、情緒低落者。

功效：舒肝解鬱，放鬆心情。

配方：玫瑰花5克、蜂蜜適量。

方法：玫瑰花熱水沖泡後，加入蜂蜜調味。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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