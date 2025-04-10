赴日小心！「嬰兒殺手」百日咳疫情創7年新高　有人咳到肋骨骨折

最近到日本賞櫻的朋友要注意了！當地爆發7年來最嚴重的百日咳疫情，東京還出現一起嬰兒死亡案例。專家提醒，嬰幼兒若感染最嚴重恐死亡，其病毒傳染力還是流感的10倍。



據《FNN》及《ANN》等日媒綜合報道，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計指出，截至3月30日為止的一周內百日咳感染人數，較前期增加100人以上，日本全國確診人數達到578人，創下7年來最多。

在日本全國47個都道府縣當中，兵庫縣最多達到36人、其次為沖繩的35人、大阪的33人與東京的28人。

今年以來至3月23日日本全國累計確診人數達4100人，光是今年前三個月就比去年一整年的4054人還要多。

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報道指出，百日咳初期症狀與一般感冒類似，但兩周後邁入中期，恐出現激烈的痙攣性咳嗽的情況，之後低溫發燒持續兩三周。到了後期，兩三個月間可能偶爾咳嗽，但也有人咳嗽會越激烈，甚至有人出現咳到肋骨骨折的極端狀況。

百日咳特徵為咳嗽症狀長時間持續的感染症，若新生兒或嬰幼兒不幸感染，嚴重的話恐造成呼吸困難甚至死亡。

日本關西醫科大學教授宮下修行表示，百日咳的傳染力相當驚人。像是流感病毒傳染比例約是1人傳給1至2人，但百日咳卻是一次可傳染給16人，是流感的10倍左右，傳染力與麻疹相當。

日本厚生勞動省呼籲，除了打疫苗預防及戴口罩，也應勤洗手及漱口防止飛沫感染。

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