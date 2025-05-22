59歲女星赴新北三峽3死車禍現場悼念　帖文竟用這Hashtag被鬧爆

台灣三峽余姓老翁19日駕車肇事造成3死12傷事故，車禍案發現場湧入大批民眾擺放祭品慰問亡者。



其中59歲女星胡文英21日也前往現場悼念，隨即在社交平台放上影片。然而，她拍攝哀悼影片上傳社交媒體的舉動，卻引發爭議與批評聲浪。

胡文英分享哀悼影片，貼文卻附上「美魔女」標籤，讓不少網友質疑其誠意。（IG@paulina550308）

點圖放大瀏覽胡文英分享的哀悼影片：

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胡文英昨天在社交平台發布影片，表示自己在得知這宗奪走3條人命、造成多名傷者的車禍後深感悲痛，身為一位母親，能深刻體會失去親人的痛苦。影片中，她身穿全黑服裝，手提在便利店購買的餅乾作為祭品，親自前往事故現場雙手合十祭拜，過程中數度激動落淚，直言：

心痛到難以平復。

並怒斥肇事的78歲余姓老翁「形同殺人，藐視人命不可取」。

不過，胡文英將哀悼過程拍成影片並公開發表，立刻引來大量網友撻伐。不少人批評她：

「藉悲劇蹭流量」

「作秀」

「不尊重死者」



甚至指控她使用了與日常聚餐相同的穿搭，質疑其誠意。有網友留言：

「悼念還用hashtag標註美魔女和車禍是什麼意思？」

「從別人痛苦中賺關注，真的很噁心」



截至目前為止，胡文英尚未對外界批評作出回應。

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三峽19日下午發生重大車禍，造成12傷3死，其中，12歲李姓男童重傷送土城長庚醫院，經醫護細心搶救，21日傍晚成功拔除呼吸管，手術後情況穩定良好，觀察兩天預計於星期五轉至普通病房。

此次車禍造成社會各界高度關注，尤其是其中一名為接孩子放學而不幸罹難的母親，更是引發廣泛不捨。肇事老翁仍在深切治療部治療中。

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