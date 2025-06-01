50歲視后自揭「三個親人曾患癌」以照顧者經歷呼籲：珍惜每個當下

賈靜雯出席乳癌衛教活動，擔任「有限度的無限Do」衛教大使，獻聲朗讀乳癌繪本「愛的冒險罐」，鼓勵病友「事情發生，就要面對」，勇敢跟家人和醫生討論治療目標。她透露爸媽都罹癌，弟媳朱芯儀先前也罹患乳癌，此次擔任衛教大使意義非凡，她現場聆聽護理人員故事，一度忍不住淚崩。



賈靜雯聆聽癌友故事落淚。（聯合報授權使用／記者陳慧貞攝）

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賈靜雯父親癌逝多年，媽媽曾罹患子宮頸癌，她本身對健康相當重視，每兩三年就會做一次健康檢查，近期她做完檢查，報告也出爐，她說：「一切安好，沒有特別需要注意的紅字。」表示此次也幫老公修杰楷安排做腸胃鏡檢查，由於先前她和媽媽已做過，因此，當修杰楷在得知只有自己在檢查前需吃清流質飲食並開始清腸，差點暈倒，賈靜雯笑：

「他前一晚應該清腸清得很乾淨！」



賈靜雯曾憑HBO台劇《我們與惡的距離》勇奪第54屆金鐘獎最佳女主角獎，成為金鐘視后。（節目截圖）

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賈靜雯長年拍戲，她感謝媽媽總會特別燉湯幫她補身，後來媽媽罹子宮頸癌，她變成照顧者落力照料母親，也感謝媽媽自我照顧得周全，還能跟親友分享抗癌經驗，面對家人罹癌，擔心病症何時會復發，她感嘆：「真的就是要珍惜每個當下。」此外，朱芯儀4年前發現罹患乳癌，在兩年內經過18次化療、乳房切除和重建手術，最終抗癌成功，賈靜雯心疼弟弟衛斯理、弟媳朱芯儀，感慨：

「我覺得芯儀很棒，他們很不容易，很多事情只能自己親身經歷，他們的例子，可以給很多癌友一個樣本，作為家人只能給滿滿的愛跟支持，告訴他們『我都在』。」



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