50歲視后自揭「三個親人曾患癌」以照顧者經歷呼籲：珍惜每個當下
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
賈靜雯出席乳癌衛教活動，擔任「有限度的無限Do」衛教大使，獻聲朗讀乳癌繪本「愛的冒險罐」，鼓勵病友「事情發生，就要面對」，勇敢跟家人和醫生討論治療目標。她透露爸媽都罹癌，弟媳朱芯儀先前也罹患乳癌，此次擔任衛教大使意義非凡，她現場聆聽護理人員故事，一度忍不住淚崩。
【圖輯】點圖放大看更多賈靜雯靚相👇👇👇
+16
賈靜雯父親癌逝多年，媽媽曾罹患子宮頸癌，她本身對健康相當重視，每兩三年就會做一次健康檢查，近期她做完檢查，報告也出爐，她說：「一切安好，沒有特別需要注意的紅字。」表示此次也幫老公修杰楷安排做腸胃鏡檢查，由於先前她和媽媽已做過，因此，當修杰楷在得知只有自己在檢查前需吃清流質飲食並開始清腸，差點暈倒，賈靜雯笑：
「他前一晚應該清腸清得很乾淨！」
【圖輯】點圖放大看更多《我們與惡的距離》劇照👇👇👇
+14
賈靜雯長年拍戲，她感謝媽媽總會特別燉湯幫她補身，後來媽媽罹子宮頸癌，她變成照顧者落力照料母親，也感謝媽媽自我照顧得周全，還能跟親友分享抗癌經驗，面對家人罹癌，擔心病症何時會復發，她感嘆：「真的就是要珍惜每個當下。」此外，朱芯儀4年前發現罹患乳癌，在兩年內經過18次化療、乳房切除和重建手術，最終抗癌成功，賈靜雯心疼弟弟衛斯理、弟媳朱芯儀，感慨：
「我覺得芯儀很棒，他們很不容易，很多事情只能自己親身經歷，他們的例子，可以給很多癌友一個樣本，作為家人只能給滿滿的愛跟支持，告訴他們『我都在』。」
【相關圖輯】吳文忻乳癌復發李麗麗患肺癌惹全城關注 營養師教5關鍵吃出健康（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
淡出女星全家確診新冠肺炎 心痛新生兒發燒狂哭：用煙酒嗓喊媽媽62歲女星宣佈「告別許仙」！當年反串演男角「帥度」成難超越經典因合作電影傳出緋聞 37歲女星否認秘戀大導演 親自留言鬧網民性感女星花瓣浸浴辣照曝光 雙手遮胸露香肩 網民：太美了啦從不被看好到十年婚 女星為小10歲老公慶生 以行動打破婚變傳聞遭前夫詐騙660次私吞財產仍未還 失婚女星為養女轉行做的士司機
延伸閱讀：
Andy控家寧情變藏男閨蜜 范成章遭爆「離婚有小孩」13字回應
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】