狼人曉治積曼27年婚姻告終　前妻揭婚變內幕「一關鍵」成離婚主因

「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）於2023年與大他13歲的女星Deborra-Lee離婚，結束兩人27年婚姻。當時曉治積曼不久後就被拍到與新女友Sutton Foster約會。而近期Deborra-Lee接受訪問時，認了「外遇」是兩人離婚的主因。



根據「每日郵報」獨家專訪指出，Deborra-Lee認了曉治積曼在婚姻中出軌，「這是一個很深的傷口，但我相信上帝、宇宙，或是其他更高的力量」。而她也向所有同樣經歷過背叛傷痛的人表達同情之意。

曉治積曼靠著「狼人」的角色名揚國際。（IG@thehughjackman）

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而Deborra-Lee與曉治積曼2人的婚姻狀態整整拖了2年才順利離婚，Deborra-Lee也透露主因是「財產分配」問題。因結婚初期Deborra-Lee已是一線女星，但當時曉治積曼還是個舞台劇演員。直到後來曉治積曼靠著「狼人」的角色才名揚國際，但兩人高達2.5億美元的財產分配也始終無法取得共識。

「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）於2023年與大他13歲的女星Deborra-Lee離婚，結束兩人27年婚姻。（GettyImages）

不過，兩人的財產分配在2023年討論完畢，才順利離婚。而據知情人士透露，Deborra-Lee得到了豐厚的贍養費。不過Deborra-Lee在受訪時坦言，這段婚姻對她來說是很深的傷口，但無法歸咎於是某個人的問題：

「我們都在走自己的路，且我相信我們生活中的關係是有跡可循的。」



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