7日腿圍喪減-8cm　日本爆紅居家瘦腿操5招　10分鐘打造女星級美腿

還在羨慕女明星的美腿嗎？其實不用花錢上健身房，也能靠居家運動救回粗壯腿型！



最近在日本爆紅的瘦腿操，只需要每天10分鐘，7天就能狂瘦腿圍8cm，許多女生實測後瘋狂曬成果，真的有夠有感，不管你是泡芙腿還是久坐水腫腿，跟著做就對了！

5招日本超簡易瘦腿運動，每日10分鐘輕鬆減肥告別粗壯象腿（點擊放大瀏覽）▼▼▼

日本流行5招超簡易瘦腿操（Youtube@yukiko-mia；01製圖）

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1. 腿部左右伸展+開合

第一招熱身動作就很有感！平躺在瑜珈墊上，雙腳一起抬起來左右擺動，像在幫腿部做舒緩按摩，30秒後再接著開合伸展，整組動作能拉開大腿內外側肌肉、順便活絡髖關節，做完會發現腿瞬間沒那麼腫、走路也輕盈許多，很適合當作每日瘦腿的起手式！

2. 側抬腿

這招是女生的瘦腿神器之一！側身躺好，一隻手托著頭，另一手插腰增加穩定度，上方那隻腿就是主角，慢慢抬起、放下，每邊做30秒，整個大腿側邊都會燃燒到不行，特別針對馬鞍肉和外側肌群超有感。很多女生說才第二天就覺得褲子比較好穿，堅持一週效果超驚人！

3. 夾枕提臀

這個看起來簡單，但做到後面真的會腿抖！把枕頭夾在膝蓋中間，雙手平放兩側，臀部慢慢抬高再放下，連續做30秒，整個大腿內側、臀部下緣都在出力。這招能雕塑腿型、順便提臀拉高比例，讓你的腿看起來更直、更長，就算坐一整天也不怕下半身鬆垮。

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4. 抬腿開合

躺著就能動的瘦腿招式來了！雙腳抬高呈90度，然後像剪刀一樣做開合動作，整組持續30秒，會明顯感受到大腿根部跟下腹一起出力，特別適合想消大腿內側肉跟鼠蹊部水腫的女生，建議可以一邊搭配呼吸調整節奏，做完超有成就感，也更容易養成每天持續運動的習慣！

5. 交叉抬腿

壓軸登場的是燃脂力最強的一招！雙腿維持抬高90度，左右交叉像在剪刀腿，記得腿不能碰地板、保持懸空才有效果，這樣核心才會一起啟動。這招不只針對大腿內外側，連小腹線條也會偷偷跟著變緊實，很多人光這招就瘦一圈，配合前面四招更能全面雕腿！

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