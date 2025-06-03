孫儷被傳淡出陸娛圈舉家移居英國　10年前取得香港身份為移民鋪路

演員孫儷近日未如外界預期進入劇組拍攝新片，有網友爆料她是悄然與全家搬遷至英國倫敦，並在當地高級住宅區肯辛頓（Kensington）購置豪宅。兩名子女也已就讀於當地頂尖私立學校，生活重心明顯轉向海外。



孫儷於社群媒體分享了兩張倫敦塔橋的對比照片，一張是她13歲時身穿紅衣的舊照，另一張則是現今身著灰衣的近照。網友驚訝地發現，多年過去，背景雕塑依然如昔，照片引發一波回憶與感慨。

演員孫儷近日未如外界預期進入劇組拍攝新片。（微博＠孫儷）

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針對孫儷淡出國內演藝圈的決定，有人認為不夠理智，但事實上，這是她早有規劃的選擇。早在2014年，她已取得香港身份，並在同年誕下第二胎。隨著兩名子女成長，她也選擇讓他們走香港DSE升學路線，以避開中國大陸高考的激烈競爭，有利於申請世界名校。

孫儷於社群媒體分享了兩張倫敦塔橋的對比照片。（微博圖片）

此次搬遷英國，不僅孫儷生活重心轉移，其丈夫鄧超也同步調整事業方向，轉向國際項目發展，顯示全家人共同開啟全新的人生與事業篇章。不過，她並未證實是否不再拍戲，或是會英國、大陸兩邊跑。

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