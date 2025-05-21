TVB爭議視后520蒲頭去滾熱褲曬長腿　憑努力獲周星馳賞識逆轉負評

現年34歲的視后蔡思貝（Sisley），自港姐卸任後便獲無綫全力力捧，入行短短7年便已登上視后寶座，惟多年來，圍繞蔡思貝的負面新聞不斷，包括曾捲入「學歷風波」，又被冠以「人肉發電機」稱號，甚至被指介入王浩信及陳自瑤的婚姻，導致觀眾緣受挫。儘管工作和私生活備受爭議，但蔡思貝一於少理，專注事業，早前更獲星爺周星馳賞識成為「星女郎」，加盟電影《少林女足》再戰影壇。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角，登上視后之位，但備受爭議。（IG@sisleychoi）

入行至今，圍繞蔡思貝的負面新聞、緋聞不斷。（IG@sisleychoi）

蔡思貝早前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。（《與天地對話》截圖）

蔡思貝早前獲星爺周星馳賞識成為「星女郎」，加盟電影《少林女足》再戰影壇。（IG@sisleychoi）

蔡思貝連月來在深圳為電影《少林女足》開工，適逢「520」這個甜蜜的日子，久未露面的她暫時放下工作，但不是拍拖，而是相隔兩個多月再更新社交平台，與很久沒見的Fans見個面。蔡思貝以題為：「Stand up for love.」寫道：「Stand up for 每一天的挑戰. #520 快樂：）好久不見，愛我的都會愛我，對嗎？」

蔡思貝相隔兩個多月再更新社交平台。（小紅書截圖）

大玩滾軸溜冰。（小紅書截圖）

全程開心笑，心情勁靚。（小紅書截圖）

片中，蔡思貝紮起頭髮戴上粉紅色頭飾，再穿上粉紅色T裇配搭短褲，可愛又有青春活力。她開心地在玩滾軸溜冰，全程露出燦爛甜美笑容，一雙修長美腿格外吸睛；期間做出一連串無厘頭動作，似乎與星爺合作過程中，從對方身上獲益不少。而難得休息，蔡思貝更勁食麥當勞，見她身形纖瘦，絕對大把quota。

蔡思貝期間做出一連串無厘頭動作，有點星爺影子。（小紅書截圖）

大騷美腿。（小紅書截圖）

最愛麥當勞。（小紅書截圖）

另外，早前曾有大批網民湧入TVB高層樂易玲的小紅書，奉勸「別找蔡思貝演戲」，短短數小時有超過6,000人讚好，群情洶湧；但蔡思貝不斷做好自己，不少觀眾近年對她改觀，今次的帖文更得到大批網民激讚：「可愛，好有活力呀」、「女神」、「愛你愛你 好多人都愛你！！」、「姐，你演的少林女足我一定會去看的，支持你呀！」，成功逆轉負評。

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