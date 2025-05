TVB爭議視后520蒲頭去滾熱褲曬長腿　憑努力獲周星馳賞識逆轉負評

現年34歲的視后蔡思貝(Sisley),自港姐卸任後便獲無綫全力力捧,入行短短7年便已登上視后寶座,惟多年來,圍繞蔡思貝的負面新聞不斷,包括曾捲入「學歷風波」,又被冠以「人肉發電機」稱號,甚至被指介入王浩信及陳自瑤的婚姻,導致觀眾緣受挫。儘管工作和私生活備受爭議,但蔡思貝一於少理,專注事業,早前更獲星爺周星馳賞識成為「星女郎」,加盟電影《少林女足》再戰影壇。

蔡思貝2020年憑《踩過界II》飾演「趙正妹」一角,登上視后之位,但備受爭議。(IG@sisleychoi)

入行至今,圍繞蔡思貝的負面新聞、緋聞不斷。(IG@sisleychoi)

蔡思貝早前在節目《與天地對話》中透露已有一年無拍劇。(《與天地對話》截圖)

蔡思貝早前獲星爺周星馳賞識成為「星女郎」,加盟電影《少林女足》再戰影壇。(IG@sisleychoi)

蔡思貝連月來在深圳為電影《少林女足》開工,適逢「520」這個甜蜜的日子,久未露面的她暫時放下工作,但不是拍拖,而是相隔兩個多月再更新社交平台,與很久沒見的Fans見個面。蔡思貝以題為:「Stand up for love.」寫道:「Stand up for 每一天的挑戰. #520 快樂:)好久不見,愛我的都會愛我,對嗎?」

蔡思貝相隔兩個多月再更新社交平台。(小紅書截圖)

大玩滾軸溜冰。(小紅書截圖)

全程開心笑,心情勁靚。(小紅書截圖)

片中,蔡思貝紮起頭髮戴上粉紅色頭飾,再穿上粉紅色T裇配搭短褲,可愛又有青春活力。她開心地在玩滾軸溜冰,全程露出燦爛甜美笑容,一雙修長美腿格外吸睛;期間做出一連串無厘頭動作,似乎與星爺合作過程中,從對方身上獲益不少。而難得休息,蔡思貝更勁食麥當勞,見她身形纖瘦,絕對大把quota。

蔡思貝期間做出一連串無厘頭動作,有點星爺影子。(小紅書截圖)

大騷美腿。(小紅書截圖)

最愛麥當勞。(小紅書截圖)

另外,早前曾有大批網民湧入TVB高層樂易玲的小紅書,奉勸「別找蔡思貝演戲」,短短數小時有超過6,000人讚好,群情洶湧;但蔡思貝不斷做好自己,不少觀眾近年對她改觀,今次的帖文更得到大批網民激讚:「可愛,好有活力呀」、「女神」、「愛你愛你 好多人都愛你!!」、「姐,你演的少林女足我一定會去看的,支持你呀!」,成功逆轉負評。

