61歲香港初代名媛成帶貨女王　離婚後自行創業　工作令她更有尊嚴

61歲的章小蕙，還在努力工作。



2020年，她於疫情中第二次創業，在極為艱難的開局中，一步步走到今天。「創業是一件辛苦的事情，可是你不創業，誰來養你？」2023年，她嘗試做直播，首播就達6億熱度，一舉成為頂流。幾年間，她影響了無數人的消費習慣。

上世紀末，章小蕙已是香港的風雲人物，被稱為「香港初代名媛」。1999年，她三十幾歲離婚後，才有了自己的第一份工作，那時候她意識到，原來做自己的事業這麼有成就感。

當所有人看扁我的時候，工作恢復了我的尊嚴。 章小蕙

4月，一条在上海見到了章小蕙。她分享了自己在55歲重啟人生的故事，以及她如何從工作中獲得存在感和快樂。

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章小蕙的另一面

章小蕙的後半生和前半生一樣精彩。

2018年，55歲的章小蕙拖着幾個行李箱回國，重新開始。兩年後她創立「玫瑰是玫瑰」，一家全球小眾精品生活方式集合店。2023年，她首次直播，熱度衝到6億。在直播間裏，她用英文唸誦情詩，用文藝復興畫作講解眼影，一舉一動總能成為焦點。

這一代年輕人又愛上了章小蕙，稱她為「人間富貴花」，爭論她是否是《玫瑰的故事》的原型，跟着她的推薦清單來消費。

這樣的關注與討論，章小蕙早在八九十年代已然經歷過一輪。然而時代變遷，大眾始終樂於以爽文敘事來解讀章小蕙的人生，似乎無論是美貌和愛情，還是金錢和事業，她都唾手可得。

這次合作拍攝，我們卻見到了一個不太一樣的章小蕙。

她告訴我們，自己三十幾歲恢復單身後才有了第一份工作。預支一年稿費開店，每天只睡4-6個小時。事業剛有起色，卻接連遭遇一場轟動香港的官司和非典疫情。

2020年她第二次創業，又經歷百年難遇的疫情。她帶着12個人的小團隊，在供應鏈全斷、運費飛漲、品牌接連倒閉的大環境中，一步步走出困局，

「我的每一份事業都是只有一次的機會，不會再有第二次機會讓我去犯錯了。」



在「玫瑰是玫瑰」的合夥人與同事口中，章小蕙對待工作極為較真，不怕吃苦。普通話並不流利的她，為了十幾個小時的直播，硬生生背下100多頁手卡。而在生活中，她保持着樸素、惜物的習慣，還在使用十幾歲時用的東西，還在穿幾十年前買的衣服，在她身上「可以看到最新的，也可以看到很舊的。」

在大眾目所不及之處，在頂流光環背後，章小蕙經歷着自己的困惑和痛苦，也保持着自己的執着和勇氣。

以下是章小蕙的自述：

「三十幾歲，我才有了第一份工作」

1999年，我恢復單身後，在香港開了一家時裝買手店。那一年我36歲，這是我的第一份工作，在此之前我幾乎沒有上過一天班。創業是一件辛苦的事情，可是你不創業，誰來養你？

和其他人相比，我的人生順序是倒過來的。畢業之後我就結婚生子，二十幾歲的時候，別人都在拼命工作，我在照顧家庭。到了三十幾歲，大家開始建立家庭，生兒育女，可是我家庭和小孩都有了，唯獨沒有自己的一番事業。

買手店是我的第一份事業，也是我一個人撐起來的，沒問家裏要任何幫助。從一張紙一支筆開始，我預支了一整年的稿費作為啟動資金。開店一周就回本了，整個店賣空，記者們天天來報道。

不久之後，在SOGO崇光百貨又開了一家分店，你知道SOGO有多難進？對我來說，那是一件很驕傲的事情，SOGO還把我們店的招牌黏在整座扶手電梯上。原來做自己的事業是這麼有成就感，而這份成就感是來自我的一雙手，沒人可以給到我的。

在千禧年代，大家認為你愛穿花裙子、長頭髮、愛打扮，你可能沒有工作能⼒。當所有人看扁你的時候，我就一手爬起來，賺錢供養自己和家人。對我來說，工作不單只是一份安全感，還恢復了我整個人的尊嚴。

當我正在慢慢把自己建立起來，卻遇到了一場很大的官司。收到法庭⽂件的那晚是冬至，我站在露台上，想着好不容易有了一個店，看到一絲曙光，現在不知道該怎麼辦了。

那場官司我打了一年，很多客人知道我需要律師費，走進店裏用消費來支持我。我很感動，堅持去做這件很困難的事。最後法官判我大獲全勝，媒體和客人都為我開心。

開店那幾年，我每晚幾乎只睡4-6個小時，白天開店，晚上發傳真補貨，很多貨物要空運過來，店裏才能有東西賣。日復一日不間斷地工作，我整個人的身心消耗到極點。

2003年，香港經歷了一場SARS的疫情。我站在空無一人的皇后大道中，路上沒有車也沒有人，我的店就在樓上。當時我決定關掉買手店，這份工作做得很開心，可是太辛苦了。當時我想，要是有重開買手店的一天，我一定要有一個團隊。

後來，我拿着幾個行李箱離開香港，在洛杉磯留了下來，一留就是12年。

55歲，重啟人生

在洛杉磯的第十年，好朋友吳君如問我，你玩夠了沒？為什麼還在那邊？我說在這裏很舒服，我工作，上課，約會，讀莎士比亞戲劇，融資電影，非常完美的生活。只是我工作的狀態沒有給人看到，所以大家以為我躲起來去玩。

過了一年，我的爸爸在多倫多病逝，這對我的改變很大。原本我過得開心愜意，可能每天都在不同城市，就像飄在雲端一樣輕鬆自在。可是這種狀態是浮於表面的，沒有紮根的感覺。

爸爸去世後，我把自己關起來，整個人好像被從雲端拉回地面，開始進行深入思考，整個人也變得穩重。後來經歷了一場山火，我住在山頂，消防員來敲門，說你們必須撤離，我就覺得是時候要改變一下了。

2018年夏天，我提着幾個行李箱回國。回來之後開始寫公眾號，早在80-90年代我就在寫專欄了，寫字對我來說就像呼吸一樣自然。在外面走了一圈，我又回到了寫字的開始。

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2020年，我創立了「玫瑰是玫瑰」，一家全球小眾精品生活方式集合店。我兩次開店都是遇上百年難見的疫情，「玫瑰是玫瑰」就在這麼困難的時候開始了。

我們的團隊只有12個人，完全未知成敗。當時所有供應鏈全部斷了，運費漲了三倍，一些小品牌直接倒閉了。幸好這次我有很好的夥伴去負責商業和貿易，我只需要選品。

在選品上我非常慎重，全部我都要試過，要是選品裏面沒有讓我試過的，我是會翻臉的。我只有一次機會，不容許任何錯誤，也不會再有第二次機會讓我去犯錯了。我的每一份事業都是這樣，每一次都是隻有一次的機會。

我是不怕累的人，選品會常常一開就是8個小時。有時候坐飛機出差，從坐在候機室，到坐上飛機，再到下了飛機坐進車裏，我都一直在開會。

你要問我為什麼這麼拼？這個可能是來自我爸爸的遺傳。他原本是世家子弟，十幾歲就穿着西裝三件套了。戰爭後一切從零開始，他就給報紙畫插畫，由此建立了名聲，開了香港第一代廣告公司。

我記憶裏很深刻的一個情景，就是童年的夜晚我陪着爸爸，他在書桌上做明天的工作，我在一旁畫畫。這種認真對待工作的態度，已經深入在我血液裏，我沒有想過有更舒服的方式。

每一天我都在學習，怎麼進入一個新的時代。直播是我要學習的新時代的事物。可是我沒有想過要創造一個什麼樣的直播，我只是做自己的分享，我在90年代寫專欄的時候已經是這樣，寫寫這一季我喜歡什麼口紅，喜歡穿哪一個時裝品牌，都是一種分享。大家來看我直播，我也喜歡跟你聊天，跟你分享。

我不是刻意選擇挑戰或⾟苦，我只是覺得做事業很開心，而且是一件很好的事情，不應該因為歲數而決定現在來創業是不是太晚了。

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懂得取悅自己，才能改變世界

我走了很多個年代，從70年代走到千禧年代，又一直走到現在。很多時候我會覺得自己是一個外星人，在這個社會裏有點格格不入。

你可以在我身上看到最新的時裝、彩妝、美容方式，同時可以在我身上看到很舊的東西。

我家裏很多東西都是舊舊的，有不少是從十幾歲用到現在。大家覺得奇怪，為什麼我老是像從古着店裏走出來一樣，我只是從我的衣櫥走出來，那些是我幾十年前買的衣服。我沒有覺得新一季的衣服來了，就必須要放棄舊的衣服。

你可能會問，為什麼幾十年的東西還在用？可是對我來說，這不是很自然嗎？

我身上這種惜物的情感，其實是來自家裏的，我爸爸就是這樣一個惜物的人。他有一件白色皮衣，穿了幾十年還是一樣白，他每一次穿完都會把它保管起來。

爸爸用完每一件東西都會套回盒子裏。我說這個盒子很殘舊了，為什麼還要保留？他說盒子可以好好把物品保護着。我從小耳濡目染，一直如我爸爸一樣對待我自己的所有物品。

玫瑰盒子的來由，就是我爸爸惜物的精神，這個盒子就裝載了我跟爸爸的感情。一直以來我的理念是，盒子不單只是裝載着產品，也裝載着你的那段時光。玫瑰盒子的誕生，其實是來自我自己的需求。我往往買一個東西，要研讀三個小時不同的產品，花大量的時間做功課，結果什麼都買不到。玫瑰盒子就是用不同品牌的不同產品來打造一個方案，處理我身上的一個狀況。

到了品牌第三年，我們長大了，有足夠的條件讓品牌答應可以跟別的品牌共存在一個盒子裏，終於我的盒子成功了。對消費者來說，拿到一個玫瑰盒子根本不用愁，按照步驟一個個產品用下去就可以打造綢緞髮，多輕鬆。

我一直相信，無論你要去感動別人，影響別人，還是要改變整個世界，都是始於你自己，所以要把自己愛好，把自己養好，我很懂得取悦我自己。我去愛美，這些通通都是我自己的事情，至於別人的看法，為什麼要管？

我常常會在街上碰到讀者，有一次在健身房裏，一個女生衝進來說，我是天天看着你的公眾號來度過最難過的時期。她一邊講一邊哭，我就陪她哭起來。我可以影響讀者，撫平她們的心情，我覺得這就是我的影響⼒和存在感。

從1999年開買手店到現在已經是26年，跟我開始的時代已經過了很遠。

現在這個時代，什麼都要計算好才進行，已經殺掉了所有讓這個世界自然發生的機會，但我到今天還是像一個小孩的心態，充滿了好奇心。我等待着每一天會發生什麼好玩的事情，這個才是最好玩的。

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