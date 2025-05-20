藏海傳｜陳妍希見證肖戰10年前後蛻變　最新劇情滅門慘案逼哭粉絲

肖戰主演，2025年度古裝大戲《藏海傳》已於18日在台灣香港地區Disney+ 正式上線，該作不僅於開播前突破900萬預約人數，成為優酷有史以來的預約人數冠軍外，在開播5小時內的熱度更突破8,000，成為2024以來開播首日熱度最高的劇集。



《藏海傳》已於台灣香港地區Disney+ 同步跟播中。（《藏海傳》劇照）

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《藏海傳》由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇等演員領銜主演，在最新播出的集數中，藏海（肖戰 飾）因親眼目睹家人被滿門抄斬而踏上復仇之路，藏海的父親蒯鐸由鍾漢良飾演、母親趙上弦則由陳妍希飾演，兩人在對抗仇敵時表現出的大義凜然和臨危不懼，令粉絲們感動直呼：

「才第一集我就看哭了！」



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而陳妍希亦發文表示很榮幸受邀參演《藏海傳》，並透露10年前的選秀節目《燃燒吧，少年》第一次見到肖戰，當時她身為嘉賓，兩人對戲時，對方給自己的印象是有禮貌的羞澀少年，直到去年拍《藏海傳》再度碰面，她大讚肖戰「已經妥妥的是個沉穩且有爆發力的男演員，且依舊是謙遜有禮的少年」，還透露兩人對完戲後，肖戰還特地傳簡訊感謝陪他完成了一場很重要的戲，令粉絲們更加期待後續的故事發展。

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《藏海傳》故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰 飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，他在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪。在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，但也經歷著人性的拷問和掙扎；他不斷攪弄風雲，但也意識到自己一步步走入了未知的陰謀危局中。

《藏海傳》已於台灣香港地區Disney+ 同步跟播中。



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