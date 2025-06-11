子夜歸｜許凱田曦薇古裝版「史密夫決戰史密妻」白天恩愛夜晚敵對

由《延禧攻略》許凱、《大奉打更人》田曦薇領銜主演的古裝奇幻愛情劇《子夜歸》，昨（10）日正式宣布即將獨家登陸Disney+，為觀眾帶來一段融合志怪、冒險與愛情的奇妙旅程。



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在《子夜歸》中，許凱飾演看似普通，實則能力超凡的捉妖師「梅逐雨」；「甜妹專業戶」田曦薇則挑戰詮釋白天是風流直率的貴族女子、晚上卻能變身擁有妖力的猫妖「武禎」。

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兩位主角白天看似甜蜜夫妻，夜幕降臨後卻因各自的隱藏身份實則站在對立面，這場因為雙重人生一觸即發的愛情攻防戰，也被觀眾譽為古裝版《史密夫決戰史密妻》，令粉絲們相當期待許凱與田曦薇之間的火花碰撞。

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許凱在《延禧攻略》、《樂游原》（樂遊原）、《祈今朝》等備受好評的作品中都留下了令粉絲深刻的帥氣形象，田曦薇則以《大奉打更人》、《卿卿日常》、《半熟男女》等作品中的角色受觀眾喜愛。《子夜歸》作為兼具顏值與演技的兩人首次合作主演的作品，兩位實力派演員的首次強強聯手，也讓觀眾對《子夜歸》的故事更加期待。

《子夜歸》的故事圍繞清正小郎君梅逐雨（許凱飾）及長安縣主武禎（田曦薇飾）之間的宿命牽絆，攜手護佑長安的故事。《子夜歸》由許凱、田曦薇領銜主演，並由曾執導《墨雨雲間》、《太子妃升職記》的侶皓吉吉（侶皓喆）執導。古裝奇幻愛情劇《子夜歸》即將於Disney+ 獨家上線。

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