在人間劇評｜趙麗穎尹昉為愛情劇重新定義　虛實交錯探討靈魂救贖

陸劇《在人間》在愛奇藝已出播數集。這部陸劇由徐兵編劇並執導，趙麗穎、尹昉、張一山、周一圍、董子健、孫千、葛錚等人出演，講述了賈小朵（趙麗穎 飾）和徐天（尹昉 飾）在虛實交錯的多樣人格世界中迷失、告別，最終在愛中救贖、擁抱靈魂的故事。



在如今的陸劇生態中，《在人間》是一個實打實的「異類」。8集的內容，是根據故事容量按需調配題材樣式，亦是對注水說「不」。徐兵劇作中一貫鮮明的作者風格，化為了陸劇市場上的一聲驚雷。

在如今的陸劇生態中，《在人間》是一個實打實的「異類」（《在人間》劇照）

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開播前，「影視獨舌」有幸提前觀看了《在人間》的全集，最深刻的感受是，對於這樣一部前所未見的「異類」，最好的預設便是放棄預設立場。不要盡信網上先驗的判斷，更不要有先入為主的想法，只有抱著這樣的心態去看劇，我們才能夠在驚人的敘事結構中看到另外一種生活方式和思考方式，即個體與自我、與異性、與社會的交流。

它給我一種強烈的感覺，在不違反法律法規和公序良俗的情況下，我們可以去探索、去選擇、去按照內心的意願生活，並勇敢承擔其結果——這本身就是一種巨大的精神慰藉。它不是一般意義上的線性敘事和現實主義生活流，卻提供了充足的代入感。一言以蔽之，我被劇中每一個笨拙而滑稽、可悲但可敬、可憐而美好的人所感動。

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內在視覺，鑄造螢屏美學

某種程度而言，都市劇正處於一條窄道。創作上易被說套路，不是講都市人的潮頭搏浪、困惑迷茫，就是講年輕人的職場生活和婚戀百態；影像上易被批「懸浮」，千言萬語總結下來就是：這生活，不真。



於是，為了避免「套路」和「懸浮」的指責，創作者想方設法在故事、人設上出新，在影像上也形成了一套所謂「接地氣」的拍攝範本。但《在人間》完全不同。它從開篇就構築了一個「內在視覺」的獨特語境——不1:1描摹外部世界，而是直指人物內心深處的精神圖景。

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為了對觀眾完成從現實到精神、從外在到內在的引渡，劇集精心設計了虛擬遊戲這一錨點。徐天愛上了一個名為賈小朵的女人，並以賈小朵的身份進入了虛擬空間。在這個遊戲中，他（作為賈小朵）在一列綠皮火車上遇見了形形色色的人，一路過關，一節節車廂在身後墜落深淵或掩埋於雪崩之下……

在虛擬遊戲的輔助下，觀眾自覺知道哪些是現實，哪些是虛擬，不會一開始就陷入迷茫。直到第五集，徐天從虛擬世界中醒來，卻陷入更深的認知混亂——他發現自己的外表真的變成了賈小朵，精神徹底崩潰。遊戲測試師貼心幫他預約了心理治治療師，徐天應約前往。

此時第二個錨點出現：徐天有沒有被療愈師催眠，才是判斷真實與否的唯一標準。觀眾這才恍然大悟，原來根本就沒有什麼虛擬遊戲，我們一直身處徐天的內心世界。這種解謎式的探索，恰恰是《在人間》想要為觀眾帶來的沉浸過程。

重要的是，在這個過程中，《在人間》成功讓觀眾接受了「內在視覺」的敘事和影像美學。故事、對話有時毫無邏輯，影像完全天馬行空，充滿象徵、隱喻的符號常無所顧忌地闖入故事，快速跳脫的畫面剪輯，堪稱大膽。

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你可能會覺得看不懂，但很難給它下懸浮、失真的定論，因為這些特點都精准外化了角色的心理狀態和人格世界的混亂與瑰麗，也是人們常有的幻想。就好比，你躺在床上，有時會想像天花板突然掉了下來；走在馬路上，會幻想對面的車突然撞了過來。

《在人間》不是靠線性的故事讓觀眾產生共鳴，而是追求精神層面的共振。這種由內在視覺統禦下的故事與影像，讓關於都市劇懸浮與否的標準變得毫無意義。

充滿鼓勵和理解的精神烏托邦

《在人間》在故事和影像上的高級感或許很容易讓觀眾達成共識，但其引發的情感投射與共鳴卻可能千差萬別。



有人沉醉於奇幻設定，驚歎於多重人格帶來的情感深度和戲劇潛力；有人從徐天身上看到了個體在世俗規則約束下的順從、掙扎和反抗，他的每個人格反映著當代都市人的存在困境；有人則被劇中所描繪的，不沾染一點世俗氣息的純粹愛情所震撼。

而我，雖然沒有多重人格的症狀，卻始終覺得徐天在演我自己。從這個層面來說，《在人間》用一種巧妙的方式，折射出了不同人的生存和情感狀態。

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徐天是快樂自處的典範。現實世界枯燥而無聊，白天當程式師，晚上開網約車，但精神世界異常豐富，心裡住著一座城，整座城市的燈光只為他閃爍，自由穿牆，呼風喚雨，邂逅愛情，逃避追殺。外人看他太孤單，他笑別人看不穿。

徐天有對自我認同的迷茫。他究竟是徐天，還是賈小朵？他或許也想做那個騎著電單車在馬路上飛馳的少年，或者躲進小樓成一統，管他冬夏與春秋。

徐天渴望親密關係，又總是逃避。一如那列火車上的虞旦（董子健 飾），苦等三年求母親回信，真以為等到回信了，卻不敢讀。又或者像那位有嚴重暴力傾向的外賣小哥，他內心深處，始終都只是在誤會自己偷手錶的母親身旁，委屈痛哭的孩子。

到後面，我們還會看到徐天對世俗規則的反抗，對靈魂自由的嚮往，他遵從自己的內心，平靜而堅定地做出了選擇，並發自內心地為自己感到高興。這正是《在人間》作為精神烏托邦的核心價值，它就像一個奇幻的棱鏡，擁有不同成長背景、情感經歷的觀眾，都能從中捕捉到屬於自己的碎片。

它的高級感，不在於故作高深的疏離，也不是多重人格的自說自話，更不是做作的無病呻吟，而在於那份毫不刻意的精神治癒力。它讓我們勇敢地直視內心的混亂與孤獨，脆弱與堅強，傷痛與喜悅，並在不同人格的互動中，看到共生的「我們」，其實有著相互理解、接納、救贖的可能性。

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愛情的一百種打開方式

歸根結底，《在人間》是一部講愛情的作品。徐天和賈小朵的愛情故事之所以動人，在於他們義無反顧地相信並選擇去愛，哪怕遇到的是聞所未聞的愛情障礙。



徐天接到賈小朵的順風車訂單後，劇集中的每一個場景、畫面，乃至角色的毛孔，都在毫無保留地體現著情感的悸動；賈小朵每次對徐天表達謝意的方式，都是送上一個淺淺的吻。

值得品味的是，徐天一開始並不知道自己和賈小朵是一個人，但賈小朵知道。這就構成了一個天然的愛情枷鎖：當你知道你愛上的是自己另一個人格之後，還會繼續相信並勇敢去愛嗎？

賈小朵的那兩個吻，絕不是為了撒糖而撒糖，而是本身就代表了答案，這個人格剛剛誕生的時候，她親不下去，覺得這太奇怪了，但後面卻再也沒有過猶疑。徐天也在接下來的劇情中做出了選擇，依然浪漫，充滿悸動。

我以前從未在任何一部劇中，看到有人這樣去詮釋「雙向奔赴」，去這樣體現愛情的神聖、偉大和不可捉摸。而關於這部劇的高概念——脫離物質羈絆和世俗目光的純粹浪漫，自有「嗑學家」們去深挖細節、細細品味。

我想說的是，《在人間》之所以不是一般的情感劇，是因為它絕不僅僅只是服務於特定群體，而是讓每個人都重新去理解愛情。這種感受只有在看完全集後才會更加深刻。無論你是經歷過刻骨銘心卻注定消逝的愛戀，還是對文學、影視構築的虛擬角色寄託過深情，都能在這部劇中看到自己的影子。

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或許這就是「在人間」的真正含義，也是最能體現這部劇先鋒性、實驗性和探索性的地方。它突破了都市劇的創作窠臼，創新了關於「愛情」的寫法，重塑了擁有多重人格角色的形象，以驚人的想像力和勇氣，在螢屏上開闢了一塊精神烏托邦。

這裡沒有千篇一律的創作套路，不提供廉價的工業糖精和情感撫慰，而是邀請觀眾暫時卸下現實的重負，一同踏上徐天和賈小朵的愛情旅途，從中照見自己的精神困境和情感需求。

這般大膽的實驗和探索，無論對都市劇還是情感劇的創作，是一次很有價值的突破與啟發。

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