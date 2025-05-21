折腰劇評｜宋祖兒演技封神不敵劇情邏輯死「雨中虐戀」淪笑話

【折腰／劇評】這一期新劇測評，我們選擇了近期市場熱度頗高的《折腰》。我們將從資料分析、觀眾回饋、評家解讀三重角度，分析這部讓劇集市場熱鬧起來的古偶，熱度、口碑究竟如何。有趣的是，獨舌編輯部內部出現了不同意見。



《折腰》由南鎮編劇，鄧科擔任總導演，高琮凱、王奕丁執導，宋祖兒、劉宇甯、宣璐、劉端端、劉曉慶、何泓姍、金士傑、李雪琴等主演，5月13日起在騰訊視頻播出。該劇改編自蓬萊客發表於晉江文學城的同名小說，講述了小喬（宋祖兒 飾）與世仇魏劭（劉宇寧 飾）聯姻後，在相處中漸生情愫，二人齊心守護家國的故事。

《折腰》講述小喬（宋祖兒 飾）與世仇魏劭（劉宇寧 飾）聯姻後，齊心守護家國的故事。（《折腰》劇照）

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《折腰》數據分析

遲到一年多的《折腰》，空降開播後資料表現相當強勁。開播當晚騰訊站內熱度值就突破了26000，創下本年度最快紀錄。在開播的第6天，騰訊站內熱度值突破了30000，也是今年最快躋身爆款俱樂部的劇集。

在協力廠商資料統計中，《折腰》的貓眼劇集有效播放量，連續6天登上有效播放日榜冠軍，並拿下開播首周的有效播放周榜榜首。全網累計上榜熱搜話題，達到了驚人的1151個，其中微博熱搜主榜前5的話題數18個。

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在雲合數據的統計中，《折腰》除開播當天（5月13日），正片有效播放市佔率位居第2，5.14-19日均位居TOP1，播出了名副其實的S+效果。

值得一提的是，今年4月，雲合數據的正片有效播放市佔率榜單上，位居TOP1就是宋祖兒主演的志怪古劇《無憂渡》。如果《折腰》、《無憂渡》能實現兩連爆，那不僅能啟動古偶劇小陽春，也能為演藝圈復活一位優質「小花」。

任嘉倫、宋祖兒領銜主演的聊齋單元古裝劇《無憂渡》。（《無憂渡》劇照）

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《折腰》觀眾回饋

《折腰》的熱度很高，爭議也同樣明顯，而且呈現兩極分化態勢。先說優點，主要有三。其一，劇情節奏快，方便觀眾入戲。無論是魏喬兩家的恩怨還是雙方聯姻的必要性，都在短時間內交代給了觀眾，讓人快速進入這對夫妻鬥智鬥勇的婚後生活。

其二，男女主帶來的強大反差感，讓人對這組CP嗑到停不下來。魏劭一面是殺伐果決的冷面統帥，一面又被心愛之人拿捏。小喬雖然嬌弱，可智計百出。190（cm）的將軍受制於165（cm）的女嬌娥，想怎麼嗑就怎麼嗑。前期兩人互相試探，不乏虐心的橋段。待到彼此悄然心動，算計裡夾雜著真心，最令人上頭。

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其三，喜劇元素穿插其間，有效緩解了智鬥與殺伐帶來的緊張感。劇情在設置上安排了許多喜劇元素，插科打諢。令人捧腹。李雪琴、王成思等一批喜感很強的演員，把這些橋段演繹得富有趣味，各類切片相當出圈。

《折腰》的差評主要集中在兩點：顏值和劇情。

在關於《折腰》的所有差評裡，近半都會提到男主的顏值問題，#折腰醜# 的詞條甚至一度衝上微博熱搜。對於很多觀眾來說，一部古偶能不能讓人看進去，首先取決於顏值。劉宇寧演過多部偶像劇，但在不少觀眾眼裡，他更適合飾演反派角色。

劇情方面的問題是BUG過多，仔細推敲下來說不通。像登上熱搜的「雨中虐戀」。小喬坐在馬車裡，明明已經嚴重發燒，但魏劭偏要淋著雨把小喬抱回去，氛圍感有了，但為了煽情有些過於刻意，缺乏邏輯合理性。

《折腰》裡提到主角都是心懷天下、大愛無疆，但是男主掐住女主脖子威脅的時候並沒有絲毫猶豫。只愛抽象的百姓，卻家暴具體的人，很難想像這樣的角色本性會有多麼純良。

男女主排除萬難為天下蒼生謀安寧，這樣的戲碼已成抽象的套路。雖說是古偶，但還是應該給觀眾看點新東西。

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《折腰》劇迷心得：

「小喬傳，我愛看」（撰文／鐵皮小鼓）



《折腰》的「爆紅」再次證明，古偶劇的觀眾，要的不是正確但無聊，也不是面面俱到，而是單項絕對突出。《折腰》的「長板」非常明確——就是女主小喬以及圍繞她的一切。

她是整部劇中最立體，也是性格邏輯、情感邏輯最流暢的人物。她既是深陷「虎穴」能靈活應變的成長型女性，又是設計佈局手法熟稔的智謀型人物，既是通曉家宅世故的巧婦型選手，還是先婚後愛會面色羞紅的懵懂少女。

既「含苞待放」又「欲蓋彌彰」這個矛盾的描述，在她身上竟然能被詮釋得活靈活現。她也是整部劇情節的絕對推動者，她的選擇成全了阿姐的婚姻，拯救了焉州的國運，修通了利民安邦的水渠，掃除了男主家宅後院的內鬥「起火」點。

在最新劇情中，還幫男主角順道處理了一位意圖篡位者。總之，在《折腰》的故事世界裡，但凡是影響民生國運的智謀，一定且只會出自她手。

除此之外，她還是全劇顏值的巔峰、戀商的王者、家臣侍女的「團寵」，以及懷揣《非暴力溝通》「秘笈」的頂級心理療愈師。只有她的臺詞，是最具「潛臺詞」層次的。只要鏡頭盯著她，故事環繞她，整部劇就活色生香。

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當然，長板突出就意味著短板的存在。但好在《折腰》雖然有爭議，但沒有致命的短板。起碼對於我來說，只要接受了古偶的高「假定性」，就能在對「長板」的消費中得到足夠情緒價值。

「好嗑是第一生產力」／（撰文：忠犬七公）



等了許久，也盼了許久，《折腰》終於播了。據說原著取材於三國，一開始看著大喬小喬的名字還挺出戲，好在劇情進展迅速，節奏不錯，進入到男女主彼此試探又互相維護的橋段之後，可看性直線上升。

先婚後愛之類前幾年很火的橋段，今天來看有些陳舊，好在宋祖兒顏值能打，也不忍苛責。古偶重顏值，天塌下來有女主頂著，這點我在《無憂渡》裡已經領教過了。

事業線，權謀線，全不如感情線能打。觀眾看得起勁的也正是情感線，大喬和馬夫，小喬和魏劭，都是「貴女」配「糙漢」，看心思玲瓏的姑娘如何拿捏木頭樁子般的直男，這CP嗑得那叫一個地道。

無CP，不古偶。在親密關係裡的兩人，既要試探，又要維護，火花就在這一來一往中迸發。騰訊熱度值破30000證明了好嗑的確是第一生產力。

魏劭這個角色是亂世梟雄，幼時親眼目睹了父兄的慘死，成年後又征戰四方。很難說這是一個正常環境下成長起來的人。詮釋這樣的角色需要那股狠辣隱忍，甚至帶一點癲狂的勁頭，如果選角是那種「陌上人如玉，公子世無雙」的感覺，不對路了。

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《一念關山》時劉宇寧在演技上的欠缺，在《折腰》中有所改善，雖然沒有「粉絲濾鏡」下的突飛猛進，但進步是能被看到的。顏值是天生的，演技不是，對於這樣聽勸肯學的演員，我覺得還是應該以鼓勵為主。

「沒有人物的夢」（撰文：時一）



古偶的本質任務是造夢。即使是夢，也得編織得綿密可感。而這個夢，應由一個個鮮活立體的人物組成。一部好劇應該讓人覺得，真有這樣一群人物，在夢的世界裡努力地生活。

沒有「人物」，世界觀就是不成立的。沒有完整的世界觀，故事就是一盤散沙。全劇能稱之為「人物」的，只有小喬與魏邵；唯一精彩的「人物」，只有小喬。

小喬與魏邵的愛情線、事業線之外的角色，都是背景板。無論是劇集開場便出現的喬族全家、一路追隨小喬的陪嫁侍女，還是魏邵的短視母親、心機表妹、張狂叔父……他們除了完成戲劇功能之外，一點多餘的人性空間都沒有。

喬家全族，為了襯托小喬的智慧、做穩定的大後方而存在。家庭關係、成員性格分別是怎樣的？大喬為何如此傾心一個馬奴，就到了願意逃婚私奔的程度？小喬如何成長為現在成熟沉穩、智慧內斂的模樣，都未表現。

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塑造人物，最容易漏掉的就是對人物反應的展現。沒有人物反應，觀眾判斷不出人物是什麼性格，無法建立對人物的認識。魏母聽聞魏邵把主殿讓給小喬住，氣得拍桌大罵。你以為下一秒她要做出反應、採取行動了，並沒有，只起到了一個「生氣」的作用，烘托一下魏邵對小喬的偏愛。

別急，等輪到你們搞事情，給男女主設置戲劇障礙了，你們再出現。魏邵的叔父，一開始登場還以為是什麼難纏的政治宿敵，結果只是在祭禮、壽宴出現了一下，第三次作為障礙出現就被一刀解決了。每當他向魏邵發難的時候，以為他設了什麼厲害的坑等著，並沒有，只起到了一個群口相聲的作用。

還有些時候，影像和臺詞自相矛盾，劇情無法自圓其說。比如，博崖城強抓壯丁充軍，奔著一個老頭使勁兒。小喬姐夫把人趕走後，老頭解釋壯丁已經被抓沒了，只剩老人小孩……後面這群壯丁是？又或許，是我對它的期望太高了。不是只對這部劇，是對這一類型的期望。

作為看古偶現偶長大的孩子，我可能是愛之深，責之切。我從不認為古偶是兒童劇、糖水劇，可以隨便拍拍應付了事。任何短板都是對長板的拖累。某一個長板特別突出，短板嘩嘩流水，留給後人的所剩無幾。僅靠人帶劇起飛，賺的是流量，傷害的是創作。

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