一港產神劇獲封宮鬥劇始祖　59歲女演員失視后　與同劇贏家傳不和

近年宮鬥劇熱度不減，提及「宮鬥劇始祖」絕對是非香港《金枝慾孽》莫屬，當年紅遍大街小巷的神劇至今仍被津津樂道，由四位女星張可頤、佘詩曼、黎姿、鄧萃雯主演，是香港史上最多視后參演的港劇，飾演貴妃「如玥」的鄧萃雯更因此人氣更上一層樓。但近年鄧萃雯卻在專訪中表態「不喜歡拍宮鬥劇」，未來也不再接宮鬥型態劇本，一番言論引發粉絲熱議，直呼《金枝慾孽》系列恐成為她最後一部宮鬥作品。



「宮鬥劇始祖」絕對是非香港《金枝慾孽》莫屬。（《金枝慾孽》劇照）

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鄧萃雯在2009年憑藉《巾幗梟雄》及《巾幗梟雄之義海豪情》連續二次奪下視后寶座，成香港首位連莊視后的女演員，但她近年接受專訪時，卻坦言自己並不愛拍宮鬥劇，自曝後續拒絕原因：「我覺得在宮鬥戲裡並不開心，因為自己不喜歡鬥爭。」直言只要看到播出內心都會感到無比沉悶，所以2013年《金枝慾孽貳》成為她在香港拍攝的最後一部宮鬥劇作品，之後不再接拍相關劇情的邀約，令大批死忠粉絲感到惋惜，難過直呼：「看一次少一次」，可見經典神劇在大家心中佔有不可替代的地位。

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鄧萃雯「拒演宮鬥劇」這番話，讓人聯想2004年《萬千星輝頒獎典禮》中與黎姿奪后之敗不和的傳言，當年鄧萃雯在《金枝慾孽》飾演「如玥」一角，完美詮釋貴妃尖酸刻薄卻又命運多舛的心境，與黎姿和佘詩曼勾心鬥角橋段成為大家難以忘懷的經典，許多觀眾斷言「最佳女主角」必定是鄧萃雯拿下，未料最終竟敗給「玉瑩小主」黎姿，這結果引來大批粉絲不滿，讓鄧萃雯與黎姿不合傳聞更加甚囂塵上。外傳這次意外落馬讓鄧萃雯久久無法釋懷，儘管懷抱最後希望接演《金枝慾孽貳》，竟然連提名都沒有，這才使她下定決心離開香港，將演藝事業轉往大陸發展。

許多觀眾斷言「最佳女主角」必定是鄧萃雯拿下，未料最終竟敗給「玉瑩小主」黎姿。（《無綫大寶藏》截圖）

許多觀眾斷言「最佳女主角」必定是鄧萃雯拿下，未料最終竟敗給「玉瑩小主」黎姿。（《無綫大寶藏》截圖）

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經典神劇《金枝慾孽》在當年是極罕見砸重金完成的作品，劇情屢屢映襯辦公室文化，「鬥到心坎裡」的故事線引發觀眾高度共鳴，首集播出就創下32點高收視，最終大結局衝破41點，創下當年週六晚間港劇收視率紀錄寶座，還奪得年度最佳電視節目第三名，成為至今無可取代的「宮鬥始祖」神劇。

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