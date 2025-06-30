62歲港產武打明星暴瘦剃光頭　親揭健康狀況：沒生病只是護理頭髮

近日，錢小豪被發現剃了光頭，身形消瘦，其身體健康狀況再次引起關注。6月27日，錢小豪發視頻回應剃光頭。錢小豪稱，他沒有生病，只是護理一下頭髮，所以把頭髮剃光一點。現在很多粉絲看到他剃光頭，說他年輕很多、很帥很有型。



錢小豪還透露，他找到了一個很好的房子，已經長期定居廣東中山，附近還住著許多香港好友。他最近在忙著收拾新居，要添置很多東西。

近日，錢小豪被發現剃了光頭。（截圖）

近日，錢小豪被發現剃了光頭。（截圖）

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6月23日，錢小豪官宣入駐短視頻平臺。他的帳號頭像和封面，以及第一個自我介紹視頻標題都來源於其經典作品《太極張三豐》裡的經典臺詞：「我命由我不由天。」這也是許多80後的回憶。目前錢小豪短視頻帳號粉絲數已超23萬。

錢小豪官宣入駐短視頻平臺。（截圖）

2024年12月，錢小豪與粉絲合照曝光，照片中錢小豪身材消瘦 、面容蒼老，對此，網友擔憂其健康狀況。不久，錢小豪在採訪裡公開了自己的健康狀況，並明確否認了患有癌症和糖尿病的傳聞。

錢小豪表示，為了不在這個年紀出現大肚腩，他每天幾乎只吃一頓飯，這樣使得他的胃口變小了。儘管飲食控制嚴格，但他強調自己的身體狀況良好。

錢小豪與兒子龐景峰合照。（資料圖片）

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錢小豪表示最輕的時候在60公斤左右，重的時候約有80公斤，現在的體重在63公斤左右，輕了近20公斤反而更舒服了。同時，他稱自己患有青光眼和輕微白內障，需要不斷滴眼藥水才能維持正常。不過，這並不影響他的整體健康狀況‌。

對於外界的種種質疑，錢小豪表示理解，並希望大家不要擔心他的健康。他透露自己正在好好調理飲食結構，儘快恢復體重‌。

錢小豪，本名錢嘉華，1963年1月26日出生於香港，祖籍中國廣東省佛山市三水，香港影視男演員、武打演員、導演。曾出演《少林與武當》、《廣東十虎與後五虎》、《飛狐外傳》、《僵屍先生》、《太極張三豐》、《精武英雄》等影視作品。其中，他在與林正英合作的《僵屍先生》中飾演秋生一角，給觀眾留下深刻印象。

錢小豪在與林正英合作的《僵屍先生》中飾演秋生一角，給觀眾留下深刻印象。（《僵屍先生》劇照）

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