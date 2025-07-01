TVB視后北上16年讚內地拍劇更舒服　建議新一代演員練好普通話

「其實我2009年第一次到內地拍劇時，就逼著自己用普通話去演。當時還沒那麼嚴格，允許（香港演員）用廣東話和內地演員對戲，但我覺得那樣跟對手沒有交流，所以我就逼著自己用普通話演，演著演著累積經驗，就會愈來愈好。」



被問普通話如何練到幾乎沒有口音，胡杏兒向新潮觀魚分享了自己的經歷。她笑稱，其實到內地拍戲，除了要下功夫練普通話，沒有什麼需要適應的挑戰，反而是要適應「舒服」，因為兩地劇組工作強度不一樣。

日前，第30屆上海電視節舉行白玉蘭獎評委見面會，15位評委集體亮相。作為海外電視劇單元首位來自香港的評委，胡杏兒用「受寵若驚」形容這次白玉蘭的邀請。她表示，此次抱著學習的態度，希望能在評審工作中帶來25年電視劇從業者的視角。

被問普通話如何練到幾乎沒有口音，胡杏兒向新潮觀魚分享了自己的經歷。（FB@胡杏兒 Myolie Wu）

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到內地拍戲，要說好普通話

1999年，胡杏兒參加香港小姐競選獲得季軍，後簽約TVB出道，一度成為TVB「當家花旦」，主演過《錦繡良緣》、《衝上雲霄》、《肥田喜事》等熱門劇集，2009年「北上」發展，參演過《蠻好的人生》、《那年花開月正圓》、《美人心計》等內地劇集。

值得一提的是，近些年參演的內地劇中，胡杏兒用原聲普通話出演讓人眼前一亮，不少觀眾還以為是配音。

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「廣東話是我的母語，現在普通話也愈來愈接近我的廣東話（水準）。演戲時，要加上情緒，還有一些比較拗口的對白時，難度肯定是加大了。」



胡杏兒透露，現在自己的普通話水準是十幾年前逼自己一把和日積月累的成果，從2009年到內地拍攝古裝劇《美人心計》，她就逼自己儘量用普通話表演，這樣和對手戲演員才有交流。

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「我覺得（從香港到內地發展）沒什麼適應過程，其實更舒服了，因為TVB的工作強度很大，時間比較長，反而在內地你要適應比較舒服的節奏。比如可以約朋友吃個飯，畢竟（影視製作）體系不一樣。我以前在香港是爭分奪秒的那種感覺，當然那也是一種好的訓練。」



「年輕時不停地磨煉，兩三個月就要演一個新角色，要看怎麼讓這些角色都出彩，是非常好的鍛煉。來到內地，你就要思考更深層次的提升了，怎麼能把現有的角色跟以前演過的變得不一樣。」



看到愈來愈多的兩地合拍劇取得成功，胡杏兒感到非常開心和欣慰：

「很多香港演員、編劇和導演非常優秀，可惜這個市場愈來愈小，但是這幾年大家可能又喜歡看港劇了，這是一件非常值得開心的事。」



她透露，去年和張家輝合作了一部兩地合拍劇《芻狗之血》，對白就是廣東話：

「也希望未來我作為港劇的一份子，能出一份力，可以讓這個行業愈來愈興旺。」



胡杏兒透露，去年和張家輝合作了一部兩地合拍劇《芻狗之血》（《芻狗之血》劇照）

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對於新一代的香港演員，胡杏兒給出的建議是：

「努力，要相信自己，把普通話練好，然後不要放棄。」



她提到，港劇這幾十年來沒有停下創新的腳步，港劇在觀眾心目中有它自己的份量，希望能不斷出現讓觀眾喜愛並引發共鳴的好作品。

不怕演「壞人」，重要是真不真實

在前不久播出的電視劇《蠻好的人生》中，胡杏兒與好友孫儷繼《那年花開月正圓》後再次合作，她挑戰了複雜的「邱麗蘇」一角。這個高段位的角色不是臉譜化的「反派」，有可恨之處，也有其內在邏輯和自洽性，讓觀眾看到了胡杏兒的角色塑造能力。

對於挑戰這種「不討喜的角色」，胡杏兒持開放的態度，稱自己從來不會把一個角色定為是好人或壞人，只要賦予這個角色做每件事的前因後果，她就是一個活生生的人。

對於挑戰邱麗蘇這種「不討喜的角色」，胡杏兒持開放的態度。（《蠻好的人生》劇照）

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「所以我不害怕演壞人，演的角色人設人家可能不喜歡，這些對我來說都不重要，重要的是這個人真不真實，我相信這對觀眾來說也是最重要的。」



胡杏兒笑著說，當初接演「邱麗蘇」的時候也沒想到，開播後這個角色會因為觀眾入戲被「罵死」，但她相信觀眾能理解這個角色是從自身利益出發而展開行動，是符合人物邏輯的：

「每個人都是多面的，每個人的行為肯定都是以自己的利益為中心，所以我能理解這個角色。」



胡杏兒與好友孫儷繼《那年花開月正圓》後再次合作。（《那年花開月正圓》劇照）

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胡杏兒提到，很慶幸一路走來，有讚美的聲音，也有爭議的聲音，兩種聲音都聽才能走得遠。她告訴新潮觀魚，近些年選擇劇本的時候會盡量避免角色特性重複，比起深耕某個賽道，她更想要不斷迎接新的挑戰：

「不僅對我，這對觀眾來說也更有趣。」



「第一次當評委，有質疑聲很正常，我用學習的態度完成這次重要任務」

在評委見面會上，胡杏兒感謝了白玉蘭獎的邀請，稱自己暫時還沒有入圍也沒有獲獎，就能成為海外劇單元評委，「受寵若驚」。見面會結束後，有媒體提問，怎麼看待部份網友「認為您擔任評委，會隔行如隔山」，胡杏兒笑著問「說我不行是嗎」，隨後坦誠地回應了「質疑」。

「我覺得每個人做事情都有第一次，我也不敢說我當評委肯定很在行，畢竟這真的是我第一次當，我這次是抱著一個學習的態度來的，我在陳寶國老師和亨克導演身上學到了很多……那些質疑的聲音我覺得很正常，因為畢竟我是第一次當評委。我是1999年入行，2000年開始拍電視劇，積累了25年拍電視劇的經驗，我作為一個觀眾，同時是一個從業者，以這兩種角度去評審這些劇集。」



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胡杏兒還補充道，可能因為自己在國外讀過書，在評選海外劇上有一些語言優勢。胡杏兒透露，平常工作很忙，還要照顧家庭，其實很少有機會看電視劇，這次評審工作讓她有機會一次性看10部海外電視劇，她本人非常開心和享受。

作為評委，她認為，每部電視劇都有自己的特點，除了按照評委會的審美和喜好做出選擇，也要將藝術價值、導演風格納入考量範圍，並分析電視劇背後有沒有更深一層的啟示。

「中國觀眾已經非常成熟，他們看的好片子、好電視劇太多了。如果海外的電視劇導演希望在中國拿到好的成績，他們的作品除了要有藝術追求，題材上也需要探討得更深入，可以給觀眾帶來一些啟示。」



她期待，明年自己也能入圍白玉蘭，「爭取提名一下」。

胡杏兒曾於2009年憑《萬凰之王》勇奪最佳女主角。（《萬凰之王》劇照）

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