21歲星二代盡得媽媽靚女基因　獲封「香港初戀女神」：很驚訝

許恩怡日前赴台出席台北電影節活動，她主演的港產片《久別重逢》於北影放映，片中她與鄭伊健有不少對手戲，而她最難忘的一場戲，是鄭伊健自然踢開一顆毬果、輕聲安慰夏文萱：「那一刻我體會到大人對小女生的照顧，我的角色終於可以釋放自己，之後的每場戲就越來越投入。」



談及入圍香港電影金像獎的肯定，導演梁禮彥感謝全體演員與劇組努力，並特別提到鄭伊健是關鍵人物。「蘇昇華這個角色必須具備善良、音樂感受力與童真，鄭伊健是唯一選擇。」原本角色設定偏向頹廢，經過與鄭伊健的討論後，人物形象變得更具共鳴。

許恩怡日前赴台出席台北電影節活動。（微博@許恩怡）

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許恩怡以細膩動人的演出和清新形象獲得觀眾喜愛，被譽為「港版初戀女神」，談起該稱號，現年21歲的她笑說一開始很驚訝，後來轉變得很害羞，至於一代女神媽媽柏安妮的看法，她則無奈笑說：

「媽媽的反應就只有『哦，OK啊』。」



媽媽柏安妮回應許恩怡獲封「香港初戀女神」。（劇照）

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至於這次訪台，除了享用最喜歡的滷肉飯外，許恩怡也有點名想與李沐合作。另外，同樣演出《久別重逢》的鄭伊健、蔡思韵近期都飛到台灣工作，許恩怡與導演梁禮彥異口同聲表示很想去台灣工作，但目前還沒機會，兩人透露這幾天還會去逛夜市，必須享用滷肉飯等台菜。

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