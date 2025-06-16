42歲女星自然產下第二胎母子平安 經理人透露新生兒神似爸爸
撰文：中天新聞網
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林依晨在6月13日順利產下第二胎男寶寶，體重3.06公斤，母子均安；根據《鏡週刊》報導，經理人周美豫透露，林依晨兩胎都是自然分娩，目前已在月子中心休養，3歲半的大女兒「小小林」則由家中長輩協助照顧。
42歲的林依晨和老公林于超結婚10年，2021年迎來大女兒「小小林」，一直希望能夠有二寶，今年3月，正式宣布懷上二胎，孕期鮮少公開露面。經理人周美豫表示，她懷第二胎期間身心狀態良好，這胎的孕肚比較大，但四肢依然纖細，期間仍持續接拍廣告工作，只是拍攝時以上半身為主。
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由於林依晨選擇自然產，她還與身邊朋友玩起預測生產時間的遊戲，最終在上週五（13日）順利生產，周美豫透露，兒子外型俊俏，看起來很像爸爸林于超。目前林依晨在月子中心休養中。
關於產後計畫，經理人證實林依晨下半年已確定接下電影演出工作。雖然剛生產完就準備復工，但林依晨一直提醒自己，媽媽也要做自己喜歡的事情，才能健康快樂。
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