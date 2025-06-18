陳冠希被傳搭日航爆衝突 疑不滿VIP優先落機 糾紛錄音網絡瘋傳
撰文：聯合新聞網
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陳冠希一向以直率個性聞名，近日則被爆料在搭乘日本航空從東京羽田飛往紐約的班機時，疑似因不滿下機安排，與空服員發生激烈口角。
據「CTWANT」報導，一名自稱在場的乘客指出，疑似陳冠希的男乘客在頭等艙準備下機時，發現有一位日籍VIP旅客被安排優先離機，因而不滿質問空服員：
「請問我跟他到底哪裡不一樣？有什麼卡別比鑽石卡更高？」
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據悉，當時座艙長表示該名日籍乘客為航空公司VIP，擁有優先下機權，但該名男子聽後情緒激動，反覆要求空服員查看自己的登機證，並以英語連續三次質疑：「請問有什麼卡別是比鑽石卡更高的嗎？」甚至放話：
「把客訴信拿來，我會讓你丟工作！」
有網友事後將該段對話錄音曝光，聲音遭部份網友辨認為陳冠希本人，並指其先前也曾在社群平台上發文抱怨旅程不順，在飛機上拍攝窗外景色時寫下「FUCK IT／THIS RIDE（去你的，這趟行程）」，引發更多聯想。據了解，事發航班為5月31日前往紐約的班機。
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