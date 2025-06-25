資深藝人摔倒變植物人5年 57歲生日親姊罕發聲 提5問題惹淚崩
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
24日是袁惟仁57歲生日，2018年他在上海腦出血昏迷，之後返回台東老家療養，2020年在家中跌倒住進加護病房，目前是植物人狀態。他的親姊在臉書發文談論這個讓人憂心的弟弟。
【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇
+4
袁惟仁的大姊袁藹玲24日發文內容中寫下5個「你為何就不能」，分別為「你為何就不能，和大家一樣好好唸書、好好升學，卻要無視成績，選擇結交一些一輩子都愛你的知心好友」、「你為何就不能，和大家一樣好好求職、好好上班，卻要拎起結他，選擇累積許多一輩子都受用的演唱經驗」、「你為何就不能，和大家一樣好好戀愛、好好成家，卻要相信義務，選擇忍受一個一輩子都不滅的上當結果」、「你為何就不能，和大家一樣平平凡凡、普普通通，卻要作詞編曲，選擇堅持一種一輩子都認真的誠實創作」，最後一句話則堅定表示「因為你不一樣」。
雖然大姊袁藹玲貼文中沒有提及，也沒有指名道姓是誰，但從字裡行間都可以看出，她是在心疼弟弟袁惟仁。去年「台灣優質生命協會」秘書長紀寶如就提到曾在2023年去探視過袁惟仁：
「他現在意識還是不太清楚，前幾年去看他，他狀態還可以，但第二次摔倒後，就不太認得人了，我覺得他姊姊真的很偉大，一直在身邊照顧他。」
星二代街頭半裸「右手纏繃帶」眼神渙散 爸爸揭近況：他有點辛苦影帝疑因裝修豪宅「連累樓下鄰居天花板漏水」長達6年 判決出爐藝人突然被解約首認「已逝女星」是前女友 IG公開舊愛遺書童顏人妻罕分享泳裝照保養得宜 面堅尼防曬嚇窒網民夏天為大地帶來美女！35歲女星濕身解放性感 網民讚：越來越美
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】