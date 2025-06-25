資深藝人摔倒變植物人5年　57歲生日親姊罕發聲　提5問題惹淚崩

24日是袁惟仁57歲生日，2018年他在上海腦出血昏迷，之後返回台東老家療養，2020年在家中跌倒住進加護病房，目前是植物人狀態。他的親姊在臉書發文談論這個讓人憂心的弟弟。



袁惟仁目前是植物人狀態。（FB@袁惟仁）

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袁惟仁的大姊袁藹玲24日發文內容中寫下5個「你為何就不能」，分別為「你為何就不能，和大家一樣好好唸書、好好升學，卻要無視成績，選擇結交一些一輩子都愛你的知心好友」、「你為何就不能，和大家一樣好好求職、好好上班，卻要拎起結他，選擇累積許多一輩子都受用的演唱經驗」、「你為何就不能，和大家一樣好好戀愛、好好成家，卻要相信義務，選擇忍受一個一輩子都不滅的上當結果」、「你為何就不能，和大家一樣平平凡凡、普普通通，卻要作詞編曲，選擇堅持一種一輩子都認真的誠實創作」，最後一句話則堅定表示「因為你不一樣」。

袁惟仁的大姊袁藹玲24日發文內容中寫下5個「你為何就不能」（聯合報授權使用／資料圖片）

雖然大姊袁藹玲貼文中沒有提及，也沒有指名道姓是誰，但從字裡行間都可以看出，她是在心疼弟弟袁惟仁。去年「台灣優質生命協會」秘書長紀寶如就提到曾在2023年去探視過袁惟仁：

「他現在意識還是不太清楚，前幾年去看他，他狀態還可以，但第二次摔倒後，就不太認得人了，我覺得他姊姊真的很偉大，一直在身邊照顧他。」



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