李玟50歲冥誕　親人與粉絲共聚　二姐真情告白：這麼多人思念著你

天后CoCo李玟17日50歲冥誕，媽媽與大姊、二姊，以及曾和李玟合作的業界友人，全球粉絲齊聚金寶山碑林名人區建立紀念雕像公園見證「月光愛人」雕像揭幕，二姊李思林事後也於社群分享感人的現場合照，並寫下對妹妹的思念：「你看，有這麼多人在思念著你…」



李玟二姊致詞。（聯合新聞網提供）

李思林17日晚間於社分享活動現場大合照，寫下對李玟的思念：

你在我心中永遠是那個天真爛漫、愛笑的小女孩。

二姊表示會帶著對李玟的思念勇敢向前走，希望李玟在另一個世界能感到大家對她的思念與無盡的愛。

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李玟二姊（左起）、媽媽和大姊不斷啜泣。

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Nancy Lee 李思林社群全文：

妹妹，今天是你的生日。你看，有這麼多人在思念著你…



你在我心中永遠是那個天真爛漫、愛笑的小女孩。你要在那邊一切安好，我會帶著對你的思念，排除萬難，勇敢向前走，做到你想我做到的人生，走完我們沒有一起走完的路。



願你在另一個世界，也能感受到大家對你深深的思念和無盡的愛。



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