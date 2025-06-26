63歲資深歌手被誤傳死訊　2年後澄清揭真相：電燒治療後已無大礙

由哈林（庾澄慶）主持的台灣公視全新查核型綜藝節目《哈！真相大白了》，日前舉辦上檔記者會，哈林2年前曾傳出心臟病發身亡的烏龍死訊，哈林承認當時確實有點不爽，但造謠的頻道在國外，就算提告也是徒勞無功，他表示目前都會固定健檢，健康狀況無虞。



哈林2年前曾傳出心臟病發身亡的烏龍死訊。（FB@庾澄慶）

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哈林暌違11年重返棚內主持節目，談到和自己有關的網路流言，他2014年在榮總動心臟手術，當時傳出他病情嚴重，需要裝支架，後來經紀人澄清哈林是因為長期胸悶，才會到醫院進行精密檢查，後來診斷出是心律不整，經電燒治療後已無大礙，哈林對此表示：

「我那時候是有去做心臟的一些調整啦，但說什麼裝支架動手術，是真的沒有這件事。」



庾澄慶曾於社交平台分享與兒子小哈林的合照，並感嘆感嘆兒子長大的太快。（FB@庾澄慶）

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他目前都會定期健檢，指數也都正常，但還是有很多地方需要特別注意，「哪些地方就不足為外人所道，這叫做隱私」，他認為多年前的心臟裝支架謠言還算有點根據，但2年前的烏龍死訊真的太誇張，「我覺得這有點不道德，這種製造新聞就是無中生有，那我覺得這個有點太過頭了」，他痛批這樣的造謠網站是「用最聳動的手法做最廉價的銷售」，他的健康無虞，也能正常運動，但畢竟年紀到了，運動不能太逞強，還是要量力而為。

哈林（中）暌違11年主持棚內節目《哈！真相大白了》。（聯合報授權使用／記者林怡秀攝）

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