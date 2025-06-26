許我耀眼｜趙露思病癒夥陳偉霆組CP復出《偷偷藏不住》卻爆醜聞

【許我耀眼／陸劇推薦／趙露思】陸劇女神趙露思再度成為焦點，不僅將與陳偉霆在新劇《許我耀眼》中演繹一場華麗的婚姻騙局，首次挑戰機心女角色，拋開清純形象；同時她先前主演的《偷偷藏不住》也因翻拍成網路微短劇《偷偷藏不住之許你》而引發爭議。原作小說方與作者提出抗議，表示未授權以網路微短劇形式拍攝，但製作方則認為合約中的「真人演藝影視化」已包含網路劇，堅稱未侵權，使得該劇上架前一天陷入播出與否的不確定狀態。



《許我耀眼》成趙露思大病初癒後的首部作品。（《許我耀眼》劇照）

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在《許我耀眼》預告中，趙露思與陳偉霆組成全新螢幕情侶。這部劇展現了表面光鮮亮麗的生活背後，藏著無法忘懷的童年創傷，趙露思的角色需要捏造身世並經過重重考驗，讓粉絲對這部作品充滿期待。

與此同時，趙露思之前主演的電視劇《偷偷藏不住》再度成為話題中心，原因是一部名為《偷偷藏不住之許你》的網路微短劇引發爭議。這部微短劇的劇情和角色名稱與趙露思當年主演的作品幾乎一模一樣，只是演員陣容完全更換。預告中出現「我有一個朋友，她喜歡她哥哥的一個朋友段嘉許」等與原作相似的對白，以及「從前只是不敢告訴他我喜歡他，現在卻變得連喜歡都不敢」的情感表達。

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這次改編引發了原作小說方和作者的強烈抗議，他們表示並未授權以網路微短劇形式拍攝該作品。然而，短劇製作方則持不同意見，他們發布聲明否認侵權，認為合約中的「真人演藝影視化」已包含網路劇，因此微短劇的拍攝與發布都在授權範圍內。由於爭議在上架前一天爆發，該劇是否能如期播出，官方至今仍未作出回應。

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