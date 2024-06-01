56歲娛圈慈母揭兒子真正性取向 披露對方擇偶條件：大10歲沒問題
撰文：聯合新聞網
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「小哈利」庾恩利日前自紐約大學畢業，爸爸庾澄慶和媽媽伊能靜都到場獻上祝福，雖然未同框，但2人兒子的愛不因各自有了家庭而減少，被網友大讚是離異家庭的典範，小哈利也和伊能靜與秦昊的女兒「小米粒」感情很好。最近他到上海與伊能靜相聚，日前伊能靜出席活動，在台上談到兒子的擇偶條件，大方回應年齡、性別都不是問題，態度非常大方。
小哈利先前因女裝扮相引發討論，不過伊能靜大方回應，尊重孩子的自由，表示不要用衣服決定自己是男是女「他的兩面性讓他更豐富，而不是來障礙他的」，小哈利也在自己的社群上解釋穿女裝是因為「美的衣服我都想穿」，不用社會給予的性別意識限制自己的感受。
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而日前出席活動，伊能靜被問到了兒子的擇偶條件，她表示不介意小孩談姐弟戀，「雖然恩利還很小，但是大10歲也沒有問題！」提到她自己也比老公秦昊大10歲。
伊能靜更表示重點是不限男女，「兒子喜歡就好，媽媽永遠支持」，她話還沒說完台下驚呼聲一片，紛紛表示很感動。
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