「封神」女星涉造假遭封殺　吳京5.5億電影等多部作品無辜被牽連

中國女演員那爾那茜因為多年前高考報名資料造假，她主演的熱門陸劇《長安的荔枝》，24日突然被江蘇衛視撤檔，顯示已遭全面封殺。那爾那茜參演的多部影視作品，連帶遭受嚴重衝擊。



在中國大陸，演藝人員稍有不慎就會遭到官方全面封殺，並波及相關影視作品與節目。綜合中國青年報、極目新聞等陸媒，江蘇衛視荔枝台原定24日開播《長安的荔枝》，當晚卻以電影墊檔，25日改播別劇，並火速清空所有相關宣傳內容。

那爾那茜涉嫌高考報名資料造假。（IG@narnaash）

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有業內人士提到，《長安的荔枝》被撤掉，可能跟近期那爾那茜被通報涉嫌高考報名資料造假有關。

35歲生於內蒙古的那爾那茜，此前被檢舉涉及《高考移民》、《定向委培違約》等舞弊，在中國大陸引發輿論聲討後，內蒙古官方21日通報，指她2008年高考是在內蒙古進行，卻沒有當地就讀的經歷和學籍，相關行為涉嫌高考報名資料造假。

《長安的荔枝》被撤掉，可能跟近期那爾那茜被通報涉嫌高考報名資料造假有關。（《長安的荔枝》宣傳海報）

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官方通報後隔天，央視電視劇頻道播出的《長安的荔枝》演員表裡，那爾那茜的名字遭到刪除。除了《長安的荔枝》，那爾那茜參演的影視作品也大受影響。

那爾那茜主演的漫畫改編武俠電影《鏢人：蜂起大漠》，貓眼、淘票票等票務平台已撤除其演員訊息。這部已煞科尚未定檔的大片，由知名武打影星吳京監製並投資人民幣5.5億元，若要剔除那爾那茜貫穿全片的戲份，將耗去更多的資金與時間。

那爾那茜因為演出電影《封神》系列走紅。（《封神第二部：戰火西岐》劇照）

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那爾那茜此前因為演出電影《封神》系列走紅，而該系列的第三部也已煞科後製中，勢必遭受嚴重衝擊。此外，那爾那茜待播影視作品《長街長》、《雲河謠》、《破曉時分》的製作方相繼發表聲明，表示將重新評估合作事宜。

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